Tecno

El motivo por el que Mark Zuckerberg optó por regalarle auriculares a sus vecinos enfadados por el ruido

La llegada del CEO de Meta a Palo Alto transformó la vida en Crescent Park, generando tensiones y cambios irreversibles en el vecindario

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
El fundador de Facebook adquirió
El fundador de Facebook adquirió al menos 11 casas y realizó remodelaciones masivas, alterando la convivencia y el paisaje tradicional del barrio. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La imagen de una tranquila comunidad residencial en Palo Alto, ubicada en el corazón de Silicon Valley, ha experimentado un giro drástico desde que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y actual CEO de Meta, decidió hacer de ese vecindario su principal hogar.

El fenómeno implica compras masivas de casas, obras interminables, estrictas medidas de seguridad y una convivencia deteriorada con quienes, hasta hace unos años, disfrutaban de una vida comunitaria apacible y cercana. Al punto, que el empresario ha tenido que regalarle a los habitantes de la zona unos auriculares con cancelación de ruido.

Cómo las remodelaciones de Mark Zuckerberg han molestado a sus vecinos

Crescent Park, una zona privilegiada de Palo Alto, se distinguía por la convivencia entre médicos, abogados, catedráticos y ejecutivos. Las casas, algunas con arquitectura centenaria, formaban un paisaje diverso bajo robles y magnolias, mientras los niños llenaban las calles de risas sobre sus bicicletas.

Todo ese entorno cambió radicalmente desde 2011, cuando Mark Zuckerberg adquirió la primera de sus viviendas en la zona. Lo que al principio pareció un movimiento habitual en una ciudad habituada a figuras de la élite tecnológica, pronto adquirió otra escala.

Intentos de conciliación como regalar
Intentos de conciliación como regalar auriculares con cancelación de ruido no lograron calmar el malestar de la comunidad local. (Facebook/ Mark Zuckerberg)

Zuckerberg no solo se limitó a comprar una casa: entre 2012 y 2023 adquirió al menos 11 propiedades, invirtiendo más de 110 millones de dólares, desembolsando cifras mucho mayores que el valor estimado del mercado inmobiliario local. Varios dueños recibieron ofertas de hasta el triple del valor de sus viviendas.

Con el tiempo, varias de estas casas quedaron vacías, otras se transformaron en espacios exclusivos para invitados, jardines diseñados a medida, canchas deportivas e incluso una escuela privada para uso restringido.

Una de las propiedades alberga una estatua de gran tamaño de Priscilla Chan, esposa de Zuckerberg, elemento icónico dentro del nuevo paisaje. Bajo el complejo, el CEO de Meta construyó más de 650 metros cuadrados de sótanos, ambientes que sus vecinos denominan bunkers y “cuevas de multimillonario”.

La vida cotidiana del barrio cambió de manera irreversible. El vecindario comenzó a convivir con ruidos de maquinaria, calles bloqueadas por camiones y vallas, y vibraciones incesantes por las obras que se prolongaron durante ocho años.

Varios vecinos se sintieron desplazados
Varios vecinos se sintieron desplazados y afectados por la pérdida de la vida comunitaria y la transformación del entorno.(REUTERS/Evelyn Hockstein)

Muchas casas tradicionales fueron demolidas para edificar otros espacios, los jardines originales dieron paso a patios privados y un gran jardín central. El “Monopoly inmobiliario” ejecutado por Zuckerberg dejó tras de sí un entorno fragmentado, donde la calma anterior se transformó en incomodidad y resistencia.

Zuckerberg tuvo que regalar audífonos para calmar a los vecinos

Ante la creciente tensión, el equipo de Zuckerberg buscó gestos conciliadores. Además de avisar sobre eventos perturbadores y facilitar líneas directas de contacto, en momentos donde el ruido de obras se volvía especialmente insoportable, la familia optó por repartir regalos a los vecinos.

Entre ellos, sobresalieron botellas de vino espumoso, cajas de donuts y, notoriamente, auriculares con cancelación de ruido.

Estos obsequios, más allá de sus buenas intenciones aparentes, activaron el malestar y la desconfianza de la comunidad. Algunos vecinos interpretaron los auriculares como una solución superficial y, en cierto modo, como una burla.

La tradicional apertura y convivencia
La tradicional apertura y convivencia del barrio se perdió, dando paso a vallas, puertas cerradas y relaciones distantes entre vecinos.(REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Para muchos residentes, el gesto evidenciaba que el problema no residía únicamente en los ruidos, sino en el modo en que la presencia de Zuckerberg había alterado para siempre la vida social, la identidad y el ambiente del barrio.

Muchos residentes se han sentido desplazados física y simbólicamente. Algunos narran cómo los trabajos de construcción bloquearon entradas, dañaron vehículos por escombros y provocaron la pérdida de la convivencia habitual.

La tradicional apertura entre hogares se transformó en altas vallas y puertas sin acceso. Intentos por integrar a Zuckerberg y su familia en la vida barrial, como invitaciones a fiestas locales, fueron ignorados o retribuidos únicamente con gestos materiales.

Por otro lado, varios vecinos aseguran que el propio Zuckerberg, a través de su equipo, intentó adquirir aún más propiedades, ofreciendo comprar casas colindantes y promoviendo acuerdos de confidencialidad en las transacciones.

Temas Relacionados

Mark ZuckerbergHogarAudífonosMetaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Android Auto cambia el diseño de YouTube y Spotify: por qué lo hace y cómo se verán

La nueva interfaz prioriza la ergonomía y reduce distracciones en el uso de apps multimedia

Android Auto cambia el diseño

WhatsApp suma privacidad avanzada: qué significa y cómo activarla en los chats

La aplicación de mensajería suma un nuevo ajuste que impide exportar chats, descargar archivos automáticamente o usar los mensajes en funciones de IA.

WhatsApp suma privacidad avanzada: qué

Dos palabras que nunca debes decir en llamada o WhatsApp para evitar estafas millonarias

Ciberdelincuentes emplean técnicas avanzadas para obtener grabaciones de voz y códigos de verificación de aplicaciones para cometer diferentes delitos como la suplantación de identidad

Dos palabras que nunca debes

El motivo por el que no recibes las últimas funciones de WhatsApp en tu celular

Muchos usuarios no reciben las últimas funciones de WhatsApp por un motivo sencillo: no actualizar la aplicación a su versión más reciente

El motivo por el que

Desactiva esta función del celular al salir de casa o todos tus datos pueden quedar expuestos a robos

Los ciberdelincuentes se ubican cerca a la víctima en lugares públicos para conectarse a su dispositivo a través de una opción inalámbrica que para muchos es inofensiva

Desactiva esta función del celular
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al hombre que perseguía

Detuvieron al hombre que perseguía con martillos e insultaba a trabajadoras y pasajeras en el subte A

El cruce entre Marcos Galperín y Santi Siri por el ataque en Lomas de Zamora y la denuncia de corrupción

La nostalgia puede ser tóxica: un psicólogo español explicó cómo idealizar el pasado afecta el bienestar emocional

Quiénes son las tres personas que fueron demoradas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

INFOBAE AMÉRICA
El error común al usar

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

Taiwán ante la historia: la soberanía no puede ser distorsionada

Cuba volverá a sufrir apagones simultáneos en casi la mitad de su territorio este jueves

TELESHOW
Mario Pergolini recordó su controvertido

Mario Pergolini recordó su controvertido papel en Floricienta: “Las chicas me pateaban en la calle”

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín

La fuerte respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Justicia divina”

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico