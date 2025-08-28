Tecno

El ejecutivo de Airbnb que mide en Excel sus encuentros familiares, amistades y rutinas deportivas

El nuevo director general de Airbnb combina su formación en telecomunicaciones con la filosofía Kaizen para impulsar cambios constantes en su vida y en la empresa

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
FILE PHOTO: Airbnb logo is
FILE PHOTO: Airbnb logo is seen in this illustration taken August 5, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Desde noviembre de 2024, Jaime Rodríguez de Santiago (Madrid, 1984) es el nuevo director general de Airbnb en España. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica, combina su formación técnica con la filosofía Kaizen, una metodología japonesa que apuesta por la mejora continua a través de pequeños cambios sostenidos en el tiempo.

Para Rodríguez de Santiago, las hojas de cálculo son una herramienta esencial: utiliza Excel para planificar desde su actividad física hasta sus encuentros sociales y familiares. “Me sirve como un autodiálogo, para saber si mantengo el equilibrio entre deporte, amigos y familia”, explicó en una reciente entrevista.

Antes de incorporarse a Airbnb, el ejecutivo tuvo una extensa carrera en el sector digital. Fue director general de BlaBlaCar en España, Portugal y Alemania, donde lideró la expansión de la plataforma de viajes compartidos en Europa. Posteriormente, asumió la dirección de Free Now, compañía de movilidad urbana multimodal, en el sur y oeste del continente.

Jaime Rodríguez de Santiago, directivo
Jaime Rodríguez de Santiago, directivo de Airbnb. (Foto: Airbnb)

Su interés por el aprendizaje continuo también lo ha llevado al ámbito de la divulgación. Es creador del pódcast Kaizen, uno de los 100 más escuchados en España, y colabora como profesor invitado en escuelas de negocio como ISDI. Además, dirige el Programa de Liderazgo y Gestión del Instituto Tramontana y copresenta el pódcast Nada que ganar.

Un enfoque integral en Airbnb

Rodríguez de Santiago asegura que Airbnb debe ser más que una plataforma de alojamientos. Bajo su gestión, la compañía busca consolidar su línea de experiencias y servicios locales, que van desde clases de skate con una olímpica española hasta reservar un fisioterapeuta o una manicura.

Entre las tendencias que observa, destacan el turismo rural y el viaje individual con propósito personal. “El turismo puede ser clave para revitalizar pueblos que se están vaciando en España. Es una forma de recuperar raíces y dar vida a comunidades en riesgo de despoblación”, sostuvo a El Mundo.

Directivo de Airbnb explica la
Directivo de Airbnb explica la filosofía que adoptó. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Vida personal y filosofía de equilibrio

El directivo es padre de una niña, motivo por el que se tomó un breve período sabático antes de sumarse a Airbnb. Su estilo de vida se apoya en tres pilares: ejercicio, descanso y vida social. Aunque reconoce que el tiempo para el deporte se ha reducido desde que aumentó su familia, insiste en mantener rutinas de bienestar.

Para gestionar el estrés, apuesta por cambiar de actividad: lectura, deporte o incluso tareas manuales como restaurar objetos. “No hay una fórmula única, lo importante es poner límites al trabajo y recargar energía”, afirma.

Logo de Airbnb. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Logo de Airbnb. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Airbnb y su impacto social

Rodríguez de Santiago es consciente de que Airbnb tiene un rol público y político en los destinos donde opera, pero destaca su impacto positivo: “Más de la mitad de las pernoctaciones en Europa ya suceden fuera de los grandes núcleos urbanos. Ayudamos a que muchos anfitriones puedan sostener sus viviendas y, al mismo tiempo, revitalizamos zonas rurales”.

El directivo también subraya el auge de los viajes en familia, un fenómeno que ha redescubierto en carne propia. “Cuando viajas con niños necesitas más espacio, y ahí Airbnb ofrece una alternativa que el alojamiento tradicional no siempre cubre”, concluye.

Temas Relacionados

AirbnbExcelLo último en tecnología

Últimas Noticias

Empresario revela cómo es la cultura laboral en China: “les retenemos tres meses de sueldo para que no se vayan”

El descanso en fines de semana es visto como antieconómico y poco habitual en la cultura empresarial china

Empresario revela cómo es la

PlayStation Store lanza grandes rebajas: nueve juegos imperdibles para PS5 y PS4 con descuento

Las rebajas estarán disponibles hasta el 11 de septiembre en la tienda digital de PlayStation

PlayStation Store lanza grandes rebajas:

El auge de la IA le da otro trimestre histórico de ingresos a Nvidia: obtuvieron 46,7 mil millones de dólares en ingresos

El CEO Jensen Huang destaca que gran parte del crecimiento se dio a la demanda por la plataforma de chips Blackwell

El auge de la IA

“Estás acabado si ignoras la IA”, afirmó el inversor norteamericano Mark Cuban

El empresario comparó la resistencia a la inteligencia artificial con rechazar internet o las computadoras, advirtiendo que quienes no aprendan a usarla quedarán rezagados en el mercado actual

“Estás acabado si ignoras la

Inteligencia artificial en 2025: cinco cosas que todos deberíamos conocer ya mismo para salvarnos

La inteligencia artificial avanza a un ritmo que sorprende incluso a los expertos y plantea nuevos retos en 2025

Inteligencia artificial en 2025: cinco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Río Negro: tras un acuerdo

Río Negro: tras un acuerdo volátil con LLA, el PRO mantiene su acompañamiento a Milei pero reniega de sus candidatos

Más de 10 mil personas ya se sumaron a “Mi País Conversa”, una apuesta ciudadana por el diálogo en tiempos de grieta

Una fábrica automotriz comenzó a usar camiones bitren para mejorar sus costos de logística

Gusano “come carne” en Estados Unidos: la Organización Mundial de Sanidad Animal advirtió sobre los riesgos de su expansión

Receta de galletitas de limón sin harina ni azúcar, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Yorgos Lanthimos presenta en Venecia

Yorgos Lanthimos presenta en Venecia una sátira apocalíptica sobre el destino del planeta Tierra

Fútbol en América Latina: cómo la tecnología transforma el juego dentro y fuera de la cancha

Empresario revela cómo es la cultura laboral en China: “les retenemos tres meses de sueldo para que no se vayan”

El ingenioso dispositivo que transforma cáscaras de nuez y gotas de agua en energía

Un filtro ultrafino multiplica por cinco la vida útil de las baterías de autos eléctricos y aviones

TELESHOW
Mirtha Legrand se arrepintió de

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance

Nico Occhiato se sorprendió con el comentario inesperado de un vecino en la calle: “Desubicado”

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras sus acusaciones de violencia a Mauro Icardi: “La justicia tarda pero llega”

Lali Espósito, Luck Ra y un divertido duelo de imitaciones a Ale Sergi en La Voz Argentina: “A vos no te sale”