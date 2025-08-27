Glosario de tecnología: qué significa Gestión de datos

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué es Gestión de datos

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Gestión de datos se refiere a la recopilación, almacenamiento, organización, mantenimiento y administración de los datos con el fin de mejorar el rendimiento de una organización. Estas tareas implican el uso de tecnologías informáticas para asegurar que los datos sean útiles para las actividades empresariales.

La gestión de datos es una disciplina cada vez más importante en el mundo actual. En la era digital, el almacenamiento y procesamiento de la información se ha convertido en una herramienta clave para muchas empresas.

Así, la correcta administración de los datos permite mejorar la productividad y los resultados alcanzados por cualquier organización. Por ello, es fundamental comprender qué implica exactamente esta tarea para poder desarrollarla con éxito.

Importancia de la gestión de datos

La gestión de datos es una práctica crítica para cualquier organización. Esto se debe a que los datos son el punto de partida para la mayoría de las decisiones comerciales. La gestión eficaz de datos puede ayudar a una empresa a alcanzar sus objetivos, mejorar su competitividad y obtener una ventaja sobre la competencia.

Aquí hay algunas formas en que la gestión eficaz de datos puede ayudar a las empresas:

Mejorar la toma de decisiones . Los datos recopilados por una empresa se pueden utilizar para tomar decisiones informadas sobre nuevos productos, estrategias comerciales y planes financieros. Los procesos analíticos avanzados, como el Big Data, ayudan a las empresas a analizar grandes cantidades de datos y detectar tendencias ocultas que no eran evidentes antes. Esto les permite tomar decisiones más precisas y eficientes. Mejor entendimiento del mercado . El análisis de los datos también puede ayudar a una empresa a comprender mejor el mercado en el que opera. Esto incluye comprender mejor los patrones del consumidor, entender qué productos tienen éxito y cómo se están desempeñando los competidores. Esta información es fundamental para garantizar que una empresa siempre esté al día con las últimas tendencias del mercado. Más personalización . La recopilación y análisis de datos también le permite a una empresa personalizar su oferta para satisfacer mejor las necesidades individuales de sus clientes. Esto le permite ofrecer productos y servicios más innovadores y avanzados que satisfagan mejor sus necesidades específicas, lo que resulta en mayores ventas y lealtad del cliente a largo plazo.

Tipos de gestión de datos

La gestión de datos es fundamental para cualquier organización. Esta actividad implica la recopilación, almacenamiento y análisis de información para comprender mejor los resultados y tomar decisiones más informadas. Existen diferentes tipos de gestión de datos, cada uno con sus propias ventajas y desventajas.

Gestión de base de datos . Esta forma de gestión se centra en la administración y el mantenimiento del sistema de base de datos. Los administradores de bases de datos se especializan en la creación, implementación y optimización del software necesario para almacenar y recuperar grandes cantidades de información. Gestión visual . La gestión visual usa herramientas gráficas para ayudar a los usuarios a visualizar los patrones, relaciones e interacciones entre los datos. Esto permite que las personas expliquen mucho mejor los resultados y evalúen la calidad o el rendimiento con más facilidad. Data mining . El data mining o minería de datos es un proceso que utiliza algoritmos avanzados para encontrar patrones ocultos en grandes volúmenes de información no estructurada o semi-estructurada. Esta técnica se puede usar para descubrir tendencias comerciales, predecir el comportamiento futuro del cliente e incluso detectar fraudes financieros antes que sucedan. Analítica predictiva . La analítica predictiva utiliza tecnologías avanzadas como Inteligencia Artificial (IA) para predecir el comportamiento futuro basado en el historial pasado del usuario o empresa. Esta técnica se ha vuelto cada vez más popular debido a la capacidad única que tiene para ayudar a las organizaciones a anticiparse a lo que viene próximo en términos comerciales y estratégicos.

En conclusión, hay varios tipos diferentes de gestión de datos disponibles para ayudar a las empresas a mejorar su rendimiento empresarial presente y futuro, pero cada una tiene sus propias características que deben considerarse antes de elegir un plan determinado.

Relación entre la gestión de datos y el Big Data

La gestión de datos y el Big Data van de la mano. Estas dos herramientas se utilizan para administrar, almacenar y procesar grandes volúmenes de información. El Big Data es un conjunto de datos masivos que no se puede procesar con los sistemas tradicionales. Es un concepto que se ha desarrollado en los últimos años, a medida que la cantidad y variedad de datos aumenta. La gestión de datos ayuda a organizar esta gran cantidad de información y extraer conocimiento útil para las empresas.

Esta relación entre la gestión de datos y el Big Data ofrece muchas ventajas a las empresas, tales como:

Mejor conocimiento del mercado . Se pueden analizar los patrones del comportamiento del consumidor para entender mejor sus necesidades y preferencias. Esta información también permite obtener una mejor comprensión del mercado en general y tomar decisiones acertadas sobre nuevos productos o servicios. Análisis predictivo . La recopilación, almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de datos permiten predecir resultados futuros basados en el pasado, por lo que es posible identificar riesgos ocultos antes incluso de que ocurran. Procesamiento más rápido . La capacidad para recopilar grandes volúmenes de información en tiempos cortos permite generar resultados más rápido que con sistemas tradicionales, lo cual mejora la eficiencia operativa general dentro del negocio.

Sistemas de gestión de datos

Los sistemas de gestión de datos son herramientas informáticas indispensables para el almacenamiento, organización y recopilación de datos. Estas herramientas permiten a empresas y organizaciones gestionar eficientemente sus activos digitales, incluyendo bases de datos, documentos digitales, informes y registros.

Los sistemas de gestión de datos ofrecen una variedad de beneficios:

Mejora la seguridad . Los sistemas de gestión de datos aseguran que los datos estén seguros al proporcionar un entorno controlado para el acceso a los mismos. Esto significa que solo las personas autorizadas pueden ver y modificar los datos. Facilita la colaboración . Los sistemas de gestión de datos permiten a múltiples usuarios compartir simultáneamente información con otras personas en tiempo real, mejorando así la colaboración en todos los niveles. Reduce el tiempo dedicado a la búsqueda y recuperación . Los sistemas de gestión permiten almacenar grandes cantidades de información en un único lugar para su fácil recuperación. Esto permite ahorrar tiempo al buscar rápidamente archivos específicos sin tener que investigar manualmente cada carpeta individualmente. Proporciona acceso remoto . Los sistemas de gestión ofrecen acceso remoto desde cualquier dispositivo conectado a Internet, lo que permite que cualquier persona autorizada pueda consultar o modificar archivos desde cualquier lugar del mundo. Ayuda al cumplimiento normativo . Algunos sectores están regulados por leyes específicas sobre el uso y acceso a los datos, como el cumplimiento con GDPR o HIPAA. Establecer un sistema adecuado para el manejo de este tipo de archivos ayuda a garantizar el cumplimiento con estrictas normativas relacionadas con la privacidad y seguridad digital.

Evolución y futuro de la gestión de datos

La gestión de datos se ha convertido en un tema prioritario para empresas de todos los tamaños. Esto se debe a que la tecnología ha facilitado el almacenamiento y procesamiento masivo de datos, lo cual permite a las organizaciones recopilar información acerca de sus clientes, procesos y productos. Esto, a su vez, les permite mejorar su eficiencia, reducir costos y tomar mejores decisiones.

La evolución de la gestión de datos es constante, con nuevas tendencias surgiendo cada día. Algunas de estas tendencias incluyen:

Uso inteligente de la información . Las empresas están adoptando el uso inteligente de los datos para crear análisis precisos y predecibles que les permitan obtener una ventaja competitiva. Esto se logra mediante el uso avanzado de herramientas como Machine Learning y Big Data para hacer predicciones más precisas sobre el comportamiento del mercado. Seguridad mejorada . La seguridad es un aspecto clave para la gestión exitosa de los datos. Las empresas están invirtiendo en tecnologías avanzadas como la criptografía y los sistemas basados en blockchain para proteger sus sistemas contra ciberataques externos. Esta inversión ayuda a garantizar que los datos importantes permanezcan seguros. Automatización . Los avances tecnológicos han permitido que las empresas automatizaran muchas tareas relacionadas con la gestión de datos. Esta automatización mejora el flujo del trabajo al eliminar tareas manuales tediosas, liberando al personal para realizar otras funciones más útiles dentro del negocio.

En cuanto al futuro, se prevé un mayor uso e inversión en herramientas y tecnologías relacionadas con la gestión de datos por parte del sector privado y público.

Se espera que esta inversión ayude a crear soluciones innovadoras que ayuden a las organizaciones a optimizar sus procesos basados en datos y mejorar su rendimiento general. Se espera además que las soluciones relacionadas con la gestión de datos tengan un impacto positivo en varios sectores industriales tales como salud, educación, finanzas transporte e industria manufacturera entre otros

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.