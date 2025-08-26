Tecno

Sacerdote hecho con IA sugiere bautizar a los niños con Gatorade

El personaje virtual creado por Catholic Answers fue retirado tras solo dos días en línea debido a respuestas polémicas y críticas de los usuarios

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Sacerdote hecho con IA generó polémica por sus comentarios sobre el bautizo y el matrimonio entre hermanos. (Catholic Answers)

La inteligencia artificial continúa expandiéndose a distintos sectores de la vida cotidiana, incluyendo ámbitos en los que antes parecía impensable. Uno de ellos es el religioso, donde varias organizaciones han comenzado a experimentar con herramientas digitales para acercarse a nuevos públicos y responder a inquietudes de los creyentes.

Un ejemplo de este avance fue la iniciativa de Catholic Answers, portal especializado en información sobre el catolicismo. La organización presentó al “Padre Justin”, un personaje creado con inteligencia artificial y diseñado para interactuar con usuarios y resolver dudas sobre temas de fe.

Sin embargo, el experimento duró apenas dos días tras recibir críticas y generar polémicas por algunas de sus respuestas. Y es que este personaje digital recomendaba bautizar a niños usando bebidas energizantes como Gatorade.

Algunos usuarios en X han compartido su experiencia con la IA. (X: KatieConradKS)

El objetivo de “Padre Justin”

Según explicó Chris Costello, director de TI en Catholic Answers, la idea detrás del proyecto era aprovechar el potencial de los grandes modelos de lenguaje (LLM) para ofrecer una herramienta de apoyo a quienes buscan conocer más sobre el catolicismo.

“Nuestro objetivo con la aplicación ‘Padre Justin’ es crear una experiencia atractiva e informativa para quienes exploran la fe católica. Aunque esto no sustituye la interacción humana con un sacerdote, maestro o asesor espiritual, creemos que puede ser un recurso valioso para ayudar a nuestros usuarios a comprender y articular mejor las enseñanzas de la fe católica”, señaló Costello en el lanzamiento.

El personaje aparecía vestido con sotana y respondía preguntas en tiempo real sobre temas doctrinales, apoyado en documentos magisteriales y en los propios contenidos de Catholic Answers.

El "Padre Justin" aprobaba el matrimonio entre hermanos. (Catholic Answers)

Respuestas polémicas y eliminación rápida

Pese a las expectativas, el uso de la herramienta desató controversias de inmediato. Según diferentes usuarios que compartieron su experiencia en redes, el “Padre Justin” llegó a ofrecer respuestas inadecuadas, entre ellas que los bebés podían ser bautizados con bebidas energéticas.

El hecho de que la IA adoptara un rol demasiado cercano al de un sacerdote real también generó descontento entre los usuarios, quienes cuestionaron el uso del título de “padre” para una figura virtual. Ante la ola de críticas, Catholic Answers retiró al personaje apenas 48 horas después de su lanzamiento.

De “Padre” a “Apologista virtual Justin”

Tras la polémica, la organización ajustó el proyecto y presentó una versión modificada del asistente digital. Ahora, el personaje es conocido como “Apologista virtual Justin” y ya no viste sotana, sino un traje formal.

En su sitio web, Catholic Answers aclaró que Justin estará disponible únicamente en ese espacio y con un propósito distinto: responder preguntas de carácter educativo y de entretenimiento, sin presentarse como una figura clerical.

Catholic Answers cambió al "Padre Justin" tras polémicas respuestas.

“Las respuestas en la aplicación Justin provienen de fuentes confiables de enseñanza católica, incluidos documentos magisteriales y el contenido de Catholic.com. Los apologistas de Catholic Answers han probado exhaustivamente su precisión y ortodoxia. Con el tiempo, seguiremos perfeccionando las respuestas y ampliando su base de conocimientos”, añadió la organización en un comunicado.

¿Cómo probar la IA del padre Justin?

Si te generó curiosidad esta inteligencia artificial católica y deseas probarla, sigue los siguientes pasos:

  1. Accede a la página de www.catholic.com/ai.
  2. Ingresa tu correo electrónico para que te llegue un código de acceso. Este paso puede tardar hasta media hora.
  3. Escribe el código que te llego al correo en la página web del apologista virtual Justin.

