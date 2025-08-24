Tecno

El adiós de la mente creativa: renuncia la líder global de redes sociales de Duolingo

The Wall Street Journal resalta cómo la salida de Zaria Parvez marca el fin de una etapa de innovación y pone en foco los desafíos personales detrás del fenómeno digital de la plataforma

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Zaria Parvez deja Duolingo tras
Zaria Parvez deja Duolingo tras revolucionar la estrategia digital de la plataforma (@zariaparvez)

El anuncio de la salida de Zaria Parvez como gerente global de redes sociales de Duolingo marca el fin de una etapa que redefinió la presencia digital de la plataforma de aprendizaje de idiomas.

Parvez, tras más de cinco años al mando de la estrategia social, deja un legado de creatividad y viralidad que posicionó a Duolingo como una de las marcas más influyentes del entorno digital, con 16,7 millones de seguidores en TikTok, según destacó The Wall Street Journal.

Su gestión renovó la imagen de la empresa y la consolidó como referente en innovación de campañas e interacción directa con los usuarios.

Durante el período bajo la dirección de Parvez, Duolingo vivió un crecimiento notable en sus plataformas digitales. La base de seguidores de la marca se multiplicó y la convirtió en un caso de referencia en viralidad y engagement.

Entre los hitos sobresalientes, la campaña de la “muerte” de Duo, la mascota, generó 1.700 millones de impresiones y causó repercusiones globales, desde la confusión de usuarios hasta la participación espontánea de creadores como MrBeast. Parvez explicó a The Wall Street Journal que el impacto fue tal que incluso su madre le preguntó si había perdido el empleo, reflejando el alcance y la intensidad de la acción.

Otra campaña destacada surgió a raíz de la confusión, popular en redes, entre el nombre de la plataforma y el de Dua Lipa. En 2013, un tuit viral en el que un usuario confundió a la artista con Duolingo inspiró una serie de publicaciones ingeniosas que capitalizaron la similitud fonética entre ambos nombres, fortaleciendo la conexión con la comunidad y el sentido del humor de la marca.

La campaña de la 'muerte'
La campaña de la 'muerte' de Duo generó 1.700 millones de impresiones y repercusión global (Reuters)

Desafíos, salud mental y aprendizaje profesional

Parvez enfrentó momentos complejos, entre ellos la controversia surgida en 2021 por una publicación sobre la actriz Amber Heard y el juicio con Johnny Depp, que obligó a Duolingo a disculparse públicamente.

Parvez reconoció que episodios así le ayudaron a delimitar el terreno de la comunicación digital y a aceptar el error como parte del proceso creativo. “No sabes dónde está el límite hasta que lo cruzas”, reflexionó. La experiencia acumulada le permitió comprender mejor el equilibrio entre innovación y responsabilidad en redes sociales.

Parvez enfrentó desafíos de salud
Parvez enfrentó desafíos de salud mental y presión por la gestión de cuentas multimillonarias

El éxito de Duolingo en lo digital trajo consigo desafíos personales significativos para Parvez. La presión de gestionar una cuenta multimillonaria y mantener la viralidad constante derivó en episodios de ansiedad y agotamiento.

Parvez relató que durante una etapa llegó a dormir solo tres horas por noche y que la exigencia de disponibilidad la llevó a tomar una baja médica. “La ansiedad de dirigir una cuenta tan grande y tener que estar siempre disponible me agobiaba por completo”, señaló Parvez a The Wall Street Journal.

Esta experiencia la impulsó a replantear su vínculo con el trabajo, priorizar su bienestar y buscar espacios creativos con mayor autonomía y valoración más allá de la viralidad.

Reflexiones sobre el marketing digital y el futuro profesional

En sus análisis sobre la profesión, Parvez destacó la relevancia de construir una marca personal y de asumir el reconocimiento del trabajo realizado. Subrayó que la visibilidad de sus logros en LinkedIn en 2021 fue decisiva para su desarrollo profesional.

Además, cuestionó la obsesión del sector por el retorno de la inversión (ROI) inmediato, defendiendo la preferencia por invertir primero en conocimiento de marca, con la convicción de que los resultados en ventas llegan a largo plazo. “Hay que construir el conocimiento de marca en redes sociales antes de alcanzar el ROI”, sostuvo Parvez.

El legado de Parvez en
El legado de Parvez en Duolingo destaca la resiliencia y la gestión del equilibrio vital en el éxito digital (Reuters)

Aunque Parvez no precisó detalles sobre su futuro, adelantó que pronto asumirá un nuevo cargo y tiene como objetivo a cinco años acumular experiencia para lanzar su propia consultoría y escribir un libro. Sobre la salud mental en profesiones digitales, insistió en la importancia de marcar límites claros entre la vida profesional y personal, aunque admitió que su mayor logro llegó en una etapa donde esa separación no existía.

La trayectoria de Parvez en Duolingo demuestra que el éxito digital implica retos personales y profesionales de enorme exigencia, que requieren no solo creatividad, sino también resiliencia. Detrás de cada campaña viral, hay historias de superación y gestión del equilibrio vital.

Temas Relacionados

Zaria ParvezDuolingoRedes socialesMarketing digitalSalud mentalTikTokRedes SocialesMarketing DigitalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para dormir mejor en verano

Cada grado por debajo de lo sugerido obliga al electrodoméstico a trabajar más intensamente, un factor que eleva el consumo de energía y el monto de dinero a pagar a fin de mes

Cuál es la temperatura ideal

Así fue como Bill Gates cambió las leyes en Estados Unidos para conducir un Porsche con el que estaba obsesionado

Durante 13 años, el cofundador de Microsoft tuvo que pagar diariamente la retención del vehículo, hasta que impulso una ley que impacto el coleccionismo de autos

Así fue como Bill Gates

Cuatro formas que pocos conocen para mejorar la conexión WiFi en el hogar sin pagar más dinero

En la mayoría de casos, los problemas con el servicio de internet se asocian a la ubicación del router, la presencia de interferencias generadas por ciertos electrodomésticos y la banda de frecuencia utilizada

Cuatro formas que pocos conocen

Qué significa la letra P en un vehículo automático y cómo usarla correctamente

Varios conductores cometen errores que desgastan la transmisión del auto como cambiar a esta posición mientras el auto está todavía en movimiento o no presionan el freno de mano

Qué significa la letra P

Falsa extensión de Google Chrome se mostraba como una VPN, pero estaba espiando a todos

La herramienta fue desinstalada por más de 100.000 usuarios tras revelarse que tomaba capturas de pantalla con datos sensibles

Falsa extensión de Google Chrome
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos detenidos tras una pelea

Dos detenidos tras una pelea a la salida de un bar de Monserrat

Diez bares en Nueva York que sorprenden por su propuesta y ambiente, según un ranking

El call center de las extorsiones que funcionaba desde la cárcel de Junín

Dopamina y endorfina: cómo influyen en el bienestar y qué hacer para estimularlas de forma natural, según expertos

El Hospital Fernández finalizó la remodelación total de su planta de diez quirófanos

INFOBAE AMÉRICA
Israel destruyó el palacio presidencial

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

TELESHOW
Las divertidas vacaciones de Ángel

Las divertidas vacaciones de Ángel de Brito en España rodeado del amor de sus fans

Peluches gigantes, ositos y juegos: así fue el baby shower que organizó Mica Viciconte para su hermana Lara

El tenso momento de Gimena Accardi y Andrés Gil entre fans y autógrafos a la salida del teatro: el video

Jimena Barón compartió la emoción por la primera salida nocturna de Momo: “Mi corazón se hizo una piñata de felicidad”

La China Suárez mostró su llamativo tour dulce en Turquía: entre postres exóticos y cascadas de chocolate