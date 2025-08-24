El adiós de la mente creativa: renuncia la líder global de redes sociales de Duolingo

Zaria Parvez deja Duolingo tras revolucionar la estrategia digital de la plataforma (@zariaparvez)

El anuncio de la salida de Zaria Parvez como gerente global de redes sociales de Duolingo marca el fin de una etapa que redefinió la presencia digital de la plataforma de aprendizaje de idiomas.

Parvez, tras más de cinco años al mando de la estrategia social, deja un legado de creatividad y viralidad que posicionó a Duolingo como una de las marcas más influyentes del entorno digital, con 16,7 millones de seguidores en TikTok, según destacó The Wall Street Journal.

Su gestión renovó la imagen de la empresa y la consolidó como referente en innovación de campañas e interacción directa con los usuarios.

Durante el período bajo la dirección de Parvez, Duolingo vivió un crecimiento notable en sus plataformas digitales. La base de seguidores de la marca se multiplicó y la convirtió en un caso de referencia en viralidad y engagement.

Entre los hitos sobresalientes, la campaña de la “muerte” de Duo, la mascota, generó 1.700 millones de impresiones y causó repercusiones globales, desde la confusión de usuarios hasta la participación espontánea de creadores como MrBeast. Parvez explicó a The Wall Street Journal que el impacto fue tal que incluso su madre le preguntó si había perdido el empleo, reflejando el alcance y la intensidad de la acción.

Otra campaña destacada surgió a raíz de la confusión, popular en redes, entre el nombre de la plataforma y el de Dua Lipa. En 2013, un tuit viral en el que un usuario confundió a la artista con Duolingo inspiró una serie de publicaciones ingeniosas que capitalizaron la similitud fonética entre ambos nombres, fortaleciendo la conexión con la comunidad y el sentido del humor de la marca.

La campaña de la 'muerte' de Duo generó 1.700 millones de impresiones y repercusión global (Reuters)

Desafíos, salud mental y aprendizaje profesional

Parvez enfrentó momentos complejos, entre ellos la controversia surgida en 2021 por una publicación sobre la actriz Amber Heard y el juicio con Johnny Depp, que obligó a Duolingo a disculparse públicamente.

Parvez reconoció que episodios así le ayudaron a delimitar el terreno de la comunicación digital y a aceptar el error como parte del proceso creativo. “No sabes dónde está el límite hasta que lo cruzas”, reflexionó. La experiencia acumulada le permitió comprender mejor el equilibrio entre innovación y responsabilidad en redes sociales.

Parvez enfrentó desafíos de salud mental y presión por la gestión de cuentas multimillonarias

El éxito de Duolingo en lo digital trajo consigo desafíos personales significativos para Parvez. La presión de gestionar una cuenta multimillonaria y mantener la viralidad constante derivó en episodios de ansiedad y agotamiento.

Parvez relató que durante una etapa llegó a dormir solo tres horas por noche y que la exigencia de disponibilidad la llevó a tomar una baja médica. “La ansiedad de dirigir una cuenta tan grande y tener que estar siempre disponible me agobiaba por completo”, señaló Parvez a The Wall Street Journal.

Esta experiencia la impulsó a replantear su vínculo con el trabajo, priorizar su bienestar y buscar espacios creativos con mayor autonomía y valoración más allá de la viralidad.

Reflexiones sobre el marketing digital y el futuro profesional

En sus análisis sobre la profesión, Parvez destacó la relevancia de construir una marca personal y de asumir el reconocimiento del trabajo realizado. Subrayó que la visibilidad de sus logros en LinkedIn en 2021 fue decisiva para su desarrollo profesional.

Además, cuestionó la obsesión del sector por el retorno de la inversión (ROI) inmediato, defendiendo la preferencia por invertir primero en conocimiento de marca, con la convicción de que los resultados en ventas llegan a largo plazo. “Hay que construir el conocimiento de marca en redes sociales antes de alcanzar el ROI”, sostuvo Parvez.

El legado de Parvez en Duolingo destaca la resiliencia y la gestión del equilibrio vital en el éxito digital (Reuters)

Aunque Parvez no precisó detalles sobre su futuro, adelantó que pronto asumirá un nuevo cargo y tiene como objetivo a cinco años acumular experiencia para lanzar su propia consultoría y escribir un libro. Sobre la salud mental en profesiones digitales, insistió en la importancia de marcar límites claros entre la vida profesional y personal, aunque admitió que su mayor logro llegó en una etapa donde esa separación no existía.

La trayectoria de Parvez en Duolingo demuestra que el éxito digital implica retos personales y profesionales de enorme exigencia, que requieren no solo creatividad, sino también resiliencia. Detrás de cada campaña viral, hay historias de superación y gestión del equilibrio vital.