Ford reinventa el Mustang GTD: tecnología con fibra de carbono en para reducir el peso del deportivo

La versión más extrema del icónico deportivo apuesta por el carbono expuesto como protagonista, sumando innovación tecnológica al diseño inspirado en la competición

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Ford Mustang GTD Liquid Carbon.
Ford Mustang GTD Liquid Carbon. (Foto: Ford / Car and Drive)

El Ford Mustang GTD, el modelo más radical y tecnológico de la gama Mustang, acaba de sumar un nuevo acabado que lo convierte en un auténtico escaparate de innovación. Se trata del Liquid Carbon, una propuesta que prescinde por completo de la pintura para dejar expuesta la fibra de carbono de la carrocería, consolidando al deportivo no solo como un objeto de deseo estético, sino como una máquina optimizada desde el punto de vista de la ingeniería.

Este nuevo acabado se suma a las variantes Carbon Series y Spirit of America, pero lleva la personalización a otro nivel al transformar la forma en que el vehículo interactúa con la aerodinámica y la reducción de peso. El resultado es un deportivo que refleja la transferencia tecnológica directa del automovilismo de competición a la calle.

El Mustang GTD Liquid Carbon nace de la experiencia de Ford en la IMSA, una de las categorías de resistencia más exigentes del mundo. En esta competición, la fibra de carbono es el material por excelencia debido a su ligereza y resistencia, dos factores que determinan el rendimiento en pista.

Ford Mustang presenta Liquid Carbon,
Ford Mustang presenta Liquid Carbon, el cual reemplaza la pintura por la fibra de carbono. (Foto: Ford / Car and Drive)

Ford ha trasladado esa filosofía al Liquid Carbon, eliminando pintura y componentes metálicos en las puertas y sustituyéndolos por fibra de carbono expuesta. Esta decisión no es únicamente estética: el deportivo logra un ahorro de 6 kilos frente al Mustang GTD Carbon Series con paquete Performance, una diferencia significativa en un coche de altas prestaciones, donde cada gramo cuenta.

La fibra de carbono, además, ofrece una mayor rigidez estructural y mejora la eficiencia aerodinámica, lo que convierte a este acabado en un verdadero laboratorio rodante.

Ingeniería al detalle

“El Mustang GTD Liquid Carbon es la máxima expresión de la construcción de alta tecnología y alto rendimiento del Mustang GTD”, explicó Greg Goodall, ingeniero jefe del Programa Mustang GTD. Sus palabras sintetizan lo que significa este nuevo acabado: no es solo un cambio estético, sino una apuesta por un diseño funcional que optimiza el comportamiento del vehículo.

El Liquid Carbon incorpora de serie el paquete Performance, que incluye llantas de magnesio, un material aún más ligero que el aluminio; aerodinámica activa, capaz de adaptarse a las condiciones de conducción en tiempo real; y un frontal rediseñado, pensado para mejorar la refrigeración del motor y reducir la resistencia al aire.

Ford Mustang presenta Liquid Carbon,
Ford Mustang presenta Liquid Carbon, el cual reemplaza la pintura por la fibra de carbono. (Foto: Ford / Car and Drive)

En términos de frenado, el modelo monta pinzas Brembo en color negro, diseñadas para soportar condiciones extremas en pista. Estos sistemas de freno de alto rendimiento reflejan el mismo enfoque tecnológico: materiales avanzados, máxima eficiencia y durabilidad.

Tecnología en el interior

El interior del Mustang GTD Liquid Carbon no se queda atrás. Su cabina combina cuero negro y microfibra Dinamica, un material de última generación que ofrece tacto premium y resistencia al desgaste. A esto se suman las costuras en tono Hyper Lime, que aportan un contraste visual y transmiten la sensación de estar dentro de un prototipo de competición adaptado a la conducción diaria.

Cada detalle ha sido diseñado con la tecnología como eje. Desde los asientos con sujeción optimizada hasta los acabados que mejoran la ergonomía, el Liquid Carbon se concibe como una fusión de lujo y funcionalidad avanzada.

