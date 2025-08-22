Conoce la lista completa de modelos iPhone compatibles con iOS 26 y confirma si tu teléfono está incluido

ChatGPT dijo: iOS 26 introduce Liquid Glass, un diseño translúcido y dinámico que responde al entorno y al usuario. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Apple está próximo a lanzar su nuevo sistema operativo, iOS 26, para el público general. Solo algunos modelos de iPhone serán compatibles, comenzando desde el iPhone SE de segunda generación.

Entre las principales novedades visuales de iOS 26 destaca Liquid Glass, un rediseño que incorpora efectos translúcidos y dinámicos que reaccionan tanto al entorno como a las acciones del usuario.

Con esta propuesta, Apple busca ofrecer una experiencia visual más coherente y fluida en todo su ecosistema, que incluye iOS, iPadOS, macOS, tvOS y watchOS, unificando la estética y la interacción entre sus dispositivos.

El iPhone 16 Pro tiene un módulo fotográfico diferente al que tendría el iPhone 17 Pro. (Apple)

Además de los cambios visuales, iOS 26 promete mejoras en rendimiento, eficiencia energética y nuevas funciones inteligentes que optimizan la interacción del usuario con el sistema, consolidando la integración entre hardware y software que caracteriza a Apple.

Lista completa de modelos iPhone compatibles con iOS 26

La lista completa de modelos iPhone compatible con iOS 26 es la siguiente de acuerdo con Apple:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación y posterior)

Qué características tiene iOS 26

iOS 26 llega con una de sus innovaciones más destacadas: Liquid Glass, un nuevo diseño de interfaz que redefine la experiencia visual en los dispositivos Apple.

Este material transparente puede reflejar y refractar su entorno, adaptándose de forma dinámica para destacar el contenido con elegancia y armonía. (Apple)

Este material translúcido es capaz de reflejar y refractar el entorno, ajustándose dinámicamente para resaltar el contenido de manera elegante y coherente. Por primera vez, Liquid Glass se extiende a todas las plataformas de Apple, incluyendo iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y tvOS 26.

Los controles, barras de herramientas y elementos de navegación han sido completamente rediseñados. Mientras antes se concebían para pantallas rectangulares, ahora se adaptan a las esquinas redondeadas del hardware moderno, creando una integración más fluida entre software, hardware y contenido.

Los controles funcionan como una capa adaptable que responde a la navegación y necesidades del usuario, mientras que la agrupación inteligente facilita encontrar rápidamente los elementos requeridos según el contexto.

Las barras de pestañas y laterales también evolucionan: en iOS 26, las barras de pestañas se contraen al desplazarse para ofrecer más espacio al contenido y se expanden al regresar a la parte superior.

Este nuevo diseño de la interfaz se adapta a las aplicaciones que estén en uso. (Apple)

Según Alan Dye, vicepresidente de Diseño de Interfaz Humana de Apple, esta actualización refuerza la profunda integración entre hardware y software, haciendo que la interacción con la tecnología sea más intuitiva, atractiva y placentera.

Qué funciones trae iOS 26 para los AirPods

iOS 26 para AirPods incorpora varias funciones novedosas que mejoran la experiencia de uso. Una de ellas permite activar la cámara presionando el mango de los AirPods.

Este gesto puede abrir tanto la aplicación de cámara integrada como una app de terceros elegida por el usuario, ofreciendo la posibilidad de tomar fotos o grabar videos de manera directa.

Este rediseño también ajusta la apariencia de los botones. (Apple)

Otra novedad es la función ‘Pausar medios al quedarse dormido’, que detiene automáticamente la reproducción de audio cuando el usuario se duerme. Esta opción estará disponible en la configuración de los AirPods al conectarlos al iPhone, pero requiere contar con el nuevo firmware de los auriculares y tener iOS 26 instalado.

Además, iOS 26 soluciona un problema frecuente entre CarPlay y los AirPods mediante la opción ‘Mantener audio en auriculares’, que evita que el sonido se transfiera automáticamente a los altavoces del vehículo u otros dispositivos Bluetooth mientras se reproduce música con los auriculares.