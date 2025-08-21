Sony se despide 8 videojuegos de PlayStation Plus: cuáles son

El catálogo de PlayStation Plus se renueva con salidas y nuevas incorporaciones entre agosto y septiembre. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

Sony se despedirá de varios videojuegos en su servicio de suscripción mensual PlayStation Plus el próximo mes de septiembre.

La noticia llega justo cuando los usuarios comienzan a disfrutar de los juegos gratuitos de agosto, entre los que destacan títulos como Mortal Kombat 1, Unicorn Overlord y las remasterizaciones de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Paralelamente, se ha confirmado la lista de juegos que abandonarán el catálogo en septiembre, lo que obliga a los jugadores a reclamarlos antes de esa fecha si desean conservarlos en su biblioteca.

Cabe señalar que PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony que ofrece a los usuarios acceso a multijugador online, juegos mensuales gratuitos, descuentos exclusivos y un catálogo rotativo de títulos para PlayStation 4 y PlayStation 5. Según el plan elegido —Essential, Extra o Premium—, los suscriptores pueden disfrutar de ventajas adicionales, como pruebas de juegos y acceso a colecciones clásicas.

Muchos de los videojuegos son compatibles con PS5. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

De esta manera, septiembre se perfila como un mes de transición: mientras llegan nuevas propuestas al servicio, otros títulos dirán adiós, recordando a los jugadores que el catálogo de PlayStation Plus está en constante renovación.

Qué juegos se van en septiembre de PlayStation Plus

La lista completa de juegos que se van en septiembre de PlayStation Plus es la siguiente:

UFC 5 (PS5)

The Plucky Squire (PS5)

Night in the Woods (PS5, PS4)

Road 96 (PS5, PS4)

Pistol Whip (PSVR2)

Odin Sphere: Leifthrasir (PS4)

FIST: Forged In Shadow Torch (PS5, PS4)

Dragon’s Crown Pro (PS4)

Los usuarios pueden seguir encontrando estos videojuegos en el catálogo estándar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los videojuegos gratuitos de agosto de PlayStation Plus

Algunos de los videojugos que llegan a PlayStation Plus en agosto son:

Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1 reinicia la conocida saga de lucha con un universo renovado, creado por el dios del fuego Liu Kang. El juego combina combates sangrientos, fatalities y un sistema de kameos. Con un modo historia cinematográfico, gráficos de nueva generación y mecánicas refinadas, la entrega ofrece una experiencia desafiante para los fanáticos del género de peleas.

Marvel’s Spider-Man.

Pone al jugador en la piel de Peter Parker en una versión moderna de Nueva York. Con un sistema de combates dinámicos y una narrativa envolvente, el título mezcla acción, exploración y momentos emotivos. El juego se caracteriza por su mundo abierto lleno de misiones secundarias, villanos y su historia.

Sword of the Sea.

Se trata de una aventura atmosférica creada por el director artístico de Journey y Abzû. El jugador controla a un viajero que surfea las arenas de un gran desierto con una “espada-hóver”. Su propuesta se centra en la exploración, la fluidez del movimiento y la contemplación de paisajes.

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony para usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5. (Sony)

Earth Defense Force 6.

Earth Defense Force 6 continúa la saga de acción en tercera persona, donde la humanidad lucha contra enjambres de insectos gigantes, alienígenas y monstruos. El jugador asume el rol de un soldado dentro de la Fuerza de Defensa de la Tierra, con acceso a un amplio arsenal de armas y vehículos.

Unicorn Overlord.

Es un RPG táctico de fantasía desarrollado por Vanillaware. La historia sigue a un príncipe exiliado que busca liberar su reino, liderando ejércitos en batallas estratégicas por turnos. Con un mapa interactivo, reclutamiento de aliados y un estilo artístico característico, el juego combina gestión de recursos y combates épicos.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key.

Atelier Ryza 3 culmina la trilogía de la joven alquimista Reisalin Stout. En esta entrega, Ryza y sus amigos exploran regiones abiertas para desentrañar el misterio de unas islas emergidas y la clave secreta que guarda su futuro. El título mezcla combate en tiempo real y exploración.

Indika.

Indika es un título narrativo en tercera persona que combina humor oscuro, surrealismo y crítica social. Ambientado en una Rusia alternativa de inspiración religiosa, la historia sigue a una joven monja que emprende un viaje introspectivo acompañado por un demonio irónico.