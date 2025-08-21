Siete hábitos que sirven para fortalecer la memoría, según la IA

De acuerdo con la inteligencia artificial, hacer ejercicio de forma regular es uno de los hábitos más eficaces para fortalecer la memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecer la memoria se ha convertido en una prioridad para muchas personas. Según la inteligencia artificial, uno de los hábitos más efectivos para lograrlo es la práctica regular de ejercicio físico. Actividades como caminar, correr o practicar deportes mejoran la circulación y la oxigenación del cerebro, lo que favorece el buen funcionamiento de la memoria.

Mayo Clinic respalda esta afirmación al señalar que la actividad física incrementa el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, incluido el cerebro, contribuyendo así a mantener las capacidades cognitivas.

En cuanto a las recomendaciones, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos sugiere que los adultos sanos realicen al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado —como caminar a paso ligero—, o 75 minutos de actividad aeróbica intensa, como trotar. Lo ideal es distribuir estas rutinas a lo largo de la semana.

Este ejercicio es muy fácil de realizar y trae beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes tienen poco tiempo, se aconseja incorporar caminatas breves de 10 minutos en diferentes momentos del día, ya que incluso pequeñas dosis de actividad física regular aportan beneficios significativos para la memoria y la salud cerebral.

Otros hábitos para fortalecer la memoria

Según la IA, estos son otros seis hábitos claves para fortalecer la memoria:

Dormir bien.

El sueño de calidad es fundamental para consolidar los recuerdos y procesar la información aprendida durante el día. Durante las fases profundas del descanso, el cerebro organiza y almacena experiencias, lo que facilita recordarlas después.

“Los adultos deben dormir regularmente de 7 a 9 horas cada noche. Si los ronquidos interrumpen el sueño, programa una cita con el proveedor de atención médica. Estos podrían ser un signo de un trastorno del sueño, como apnea del sueño”, indica Mayo Clinic.

Dormir bien es clave para fijar recuerdos y organizar lo aprendido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación saludable.

Una dieta equilibrada favorece el buen funcionamiento del cerebro y fortalece la memoria. Alimentos ricos en omega-3 como el salmón, las nueces y las semillas de chía estimulan la actividad neuronal. Los frutos rojos y verduras de hoja verde, cargados de antioxidantes, protegen las células cerebrales del daño oxidativo.

Además, incluir granos integrales y legumbres aporta energía estable para mejorar la concentración. Evitar el exceso de azúcares refinados y grasas saturadas también es clave para mantener la salud cerebral.

Mayo Clinic agrega que demasiado alcohol puede llevar a confusión y pérdida de memoria.

Estimulación mental.

Mantener la mente activa es tan importante como ejercitar el cuerpo. Leer libros, aprender un idioma, tocar un instrumento o resolver crucigramas son actividades que desafían al cerebro y fortalecen la memoria.

Dedicar unos minutos diarios a actividades intelectuales variadas refuerza la plasticidad cerebral, haciendo que la mente se adapte mejor a nuevos aprendizajes y conserve información de manera más eficaz a lo largo del tiempo.

Ejercitar la mente es tan vital como entrenar el cuerpo; actividades como leer, aprender un idioma o resolver crucigramas estimulan el cerebro y fortalecen la memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el estrés.

El estrés crónico afecta negativamente la memoria y la capacidad de concentración, ya que incrementa la producción de cortisol, una hormona que interfiere con los procesos de aprendizaje. Para reducirlo, técnicas como la meditación, la respiración profunda o el mindfulness ayudan a calmar la mente y mejorar el enfoque.

Practicar hobbies relajantes como la jardinería, la pintura o la escritura también es beneficioso. Dedicar tiempo a actividades placenteras fortalece la salud emocional y favorece el equilibrio mental.

Mantener relaciones sociales.

Las interacciones sociales estimulan la memoria al activar diferentes áreas del cerebro. Conversar, compartir experiencias o participar en actividades en grupo requiere atención, escucha activa y capacidad de respuesta, lo que mantiene la mente activa.

El apoyo emocional reduce la sensación de aislamiento, la cual puede afectar negativamente la salud cognitiva. Unirse a clubes, grupos comunitarios o simplemente mantener contacto frecuente con amigos y familiares es una manera sencilla de ejercitar la memoria de forma natural.

Las relaciones sociales contribuyen a la salud emocional y a la memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La interacción social ayuda a prevenir la depresión y el estrés, factores que pueden contribuir a la pérdida de memoria”, explica Mayo Clinic.

Organización y hábitos diarios.

La memoria también se beneficia de una vida organizada. Utilizar calendarios, listas de tareas o recordatorios ayuda a liberar espacio mental y reduce el riesgo de olvidos. Mantener rutinas claras, como colocar siempre las llaves en el mismo lugar, favorece la creación de patrones que el cerebro recuerda fácilmente.