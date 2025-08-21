Lanzan Stake Engine, una plataforma que acelera la publicación de juegos iGaming

Stake Engine revoluciona el iGaming con una plataforma que acelera la publicación de juegos en 24 horas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria del iGaming da un paso muy importante con el lanzamiento oficial de Stake Engine, una plataforma con nuevas herramientas para desarrolladores de juegos de azar en línea. Más de 6.000 desarrolladores registrados acceden desde hoy a un conjunto de soluciones que permite que sus juegos estén disponibles para el público en tan solo 24 horas, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia y velocidad en la publicación de títulos dentro del sector.

Herramienta de pruebas integrada para desarrolladores de iGaming

Entre las principales innovaciones de Stake Engine destaca una herramienta de pruebas completamente integrada, diseñada para juegos que operan sobre el Servidor Remoto de Juegos (RGS) de la plataforma. Esta solución elimina la necesidad de entornos de prueba separados, ya que permite a los desarrolladores evaluar sus creaciones directamente en el mismo sistema que utilizarán los jugadores finales.

Entre sus funciones principales se encuentran el cambio instantáneo entre diferentes monedas, idiomas y tipos de dispositivos, así como la simulación de saldos de cartera para analizar escenarios de transacciones a lo largo de toda la experiencia del usuario. Además, facilita la alternancia ágil entre versiones locales en desarrollo y versiones ya publicadas en vivo, lo que acelera el proceso de iteración y mejora la calidad final de los juegos.

La nueva herramienta de pruebas integrada de Stake Engine permite a los desarrolladores evaluar juegos en el mismo entorno que los usuarios finales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hayden Bruin, ingeniero en Stake Engine, resaltó la importancia de esta herramienta: “es la primera vez que los desarrolladores de iGaming pueden probar de forma tan flexible y directa en el mismo sistema que alimenta sus juegos en vivo”.

Bruin añadió que la solución elimina fricciones, acelera las pruebas y facilita la creatividad de los equipos de desarrollo.

Foro de desarrolladores y proceso de aprobación acelerada

Junto a la herramienta de pruebas, Stake Engine ha puesto en marcha un foro de la comunidad que busca convertirse en el núcleo de colaboración para los desarrolladores de iGaming. Este espacio digital ofrece acceso a perspectivas de expertos, recomendaciones personalizadas y tableros de discusión donde los miembros pueden compartir soluciones, conocimientos e inspiración. El foro también facilita sesiones de preguntas y respuestas tanto con colegas como con especialistas de Stake Engine, promoviendo el intercambio de ideas y la resolución colectiva de los desafíos técnicos.

Stake Engine introduce un sistema de pagos mensuales y transparencia en las apuestas para fortalecer la confianza de los desarrolladores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los beneficios para los desarrolladores incluyen un sistema de pagos mensuales y una visión transparente de las apuestas totales generadas por cada juego, lo que refuerza la confianza y la claridad en las relaciones comerciales. El proceso de aprobación acelerada, que permite que los juegos estén en línea en solo 24 horas, reduce las barreras de entrada y estimula la innovación continua dentro del ecosistema de iGaming.

De cara al futuro, la plataforma anticipa la llegada de juegos verificablemente justos, una evolución que promete elevar los estándares de transparencia y confianza en la industria, y abrir nuevas oportunidades para la creatividad y la innovación en la experiencia de juego.

A la OMEN MAX 45L se suman dos computadoras de escritorio para juegos OMEN 35L. (Hp)

Innovaciones en PC para gaming

HP anunció el lanzamiento de la OMEN MAX 45L y una nueva gama de audio personalizado HyperX, alineándose con la tendencia que prioriza tanto el rendimiento como la personalización en los PC gaming. El 85% de los jugadores consideran los FPS como un elemento esencial y 76% prefieren opciones configurables. La OMEN MAX 45L incorpora procesadores AMD Ryzen 9 9950X3D, tarjetas NVIDIA GeForce RTX 5090 y el avanzado sistema de enfriamiento OMEN CRYO CHAMBER, que logra reducir la temperatura del CPU en 7.5 °C bajo carga máxima. La fuente de poder de 1200 W y un chasis rediseñado refuerzan el flujo de aire y la eficiencia térmica.

Además, destacan la OMEN 35L y su versión Stealth Edition, orientada a quienes buscan un diseño discreto y gran potencia sin iluminación RGB. Esta edición se convierte en la PC oficial de League of Legends Esports y VALORANT Champions Tour, consolidando la colaboración de HP, OMEN, HyperX y Riot Games para potenciar el entorno competitivo de los esports. HP apuesta así por tecnologías que elevan el nivel del juego y satisfacen las exigencias de los usuarios avanzados.