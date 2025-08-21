Tecno

El ritual de hacer la maleta en Brasil: el auge de la planificación digital entre turistas que no sabías

Herramientas tecnológicas como aplicaciones de reservas y listas inteligentes se han convertido en asistentes fundamentales para miles de brasileños a la hora de planificar rutas y armar el equipaje antes de cada aventura

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Las plataformas inteligentes acompañan la
Las plataformas inteligentes acompañan la tendencia de los “precavidos de manual” en el turismo brasileño - crédito Colprensa

Para una gran parte de la población de Brasil, el inicio de cada viaje no se ubica en los aeropuertos ni en las calles de una nueva ciudad, sino en los preparativos previos. Un estudio reciente de la plataforma Booking revela que hacer la maleta constituye un ritual especial para el 36% de los viajeros brasileños, superando la simple tarea logística y adquiriendo el carácter de un evento independiente en la planificación.

Los datos difundidos por Booking, empresa del sector de reservas de alojamientos y servicios turísticos, arrojaron que el acto de preparar el equipaje convoca costumbres muy diversas. Algunos viajeros elaboran listas, seleccionan conjuntos, combinan prendas y dejan espacio reservado para posibles recuerdos del trayecto de regreso.

Esta tendencia es especialmente marcada entre los denominados “precavidos de manual”, un grupo que comprende al 25% de la población brasileña encuestada, caracterizado por llevar una variedad de artículos, desde ropa impermeable hasta pequeños kits de costura.

Los sistemas digitales utilizan algoritmos
Los sistemas digitales utilizan algoritmos avanzados para ayudar a los turistas brasileños a adaptar sus viajes a preferencias personales, mejorar la experiencia y aumentar el grado de satisfacción en cada etapa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado por los detalles predomina entre las mujeres (27%) y entre personas de 65 años o más (29%), segmentos donde la preparación exhaustiva se considera una herramienta indispensable frente a cualquier imprevisto.

Por el contrario, un sector más reducido opta por la espontaneidad. El 9% de los encuestados declaró que hace su equipaje sin ningún tipo de planificación y esta cifra se incrementa hasta alcanzar un 12% cuando se observa el grupo de jóvenes de 18 a 24 años. Este comportamiento sugiere que para parte de la juventud brasileña, la incertidumbre forma parte integral de la experiencia viajera.

Métodos de selección de destinos en Brasil

El interés en la organización no termina en el equipaje. El 32% de los brasileños determina su destino únicamente tras investigar meticulosamente aspectos como actividades del lugar, clima, costos y facilidades de alojamiento.

Una nueva tendencia y diversos
Una nueva tendencia y diversos datos muestran cómo las plataformas digitales y los servicios inteligentes están transformando la forma en que los viajeros de Brasil organizan cada detalle de su experiencia turística y su equipaje

Este patrón de decisión se indica de forma más acentuada en el grupo de mujeres (36%) y en adultos entre 35 y 54 años (38%). Para este segmento, planificar rutas, comparar opciones y elegir cada aspecto del viaje supone una condición indispensable para emprender cualquier aventura.

En el lado opuesto, un 27% de los viajeros privilegia la intuición, guiando su elección de destino en función de experiencias personales: una caminata especial, una playa específica o una ciudad largamente deseada.

El mismo estudio indica que hay quienes llevan la planeación al extremo: el 23% del total declara preparar un viaje con el mismo detenimiento que requiere la organización de un evento significativo, como una boda, organizando itinerarios, presupuesto y selección de alojamiento con máxima precisión.

Qué influye en los viajes turísticos de los brasileños

El estudio subrayó que el componente inesperado puede resultar determinante en la satisfacción del viajero. Para un 14% de los brasileños, el mejor momento de sus travesías ocurrió fuera de cualquier previsión, desde encuentros fortuitos hasta paisajes descubiertos de manera accidental.

Plataformas como Booking y otros
Plataformas como Booking y otros servicios digitales están reinventando la forma de investigar destinos y gestionar las decisiones logísticas, especialmente entre mujeres y viajeros mayores de 35 años en Brasil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso dentro del grupo de mayores de 65 años, el 12% manifestó que el azar jugó un papel clave durante el viaje, corroborando que la disposición a lo imprevisto se mantiene vigente a cualquier edad.

El cierre de un trayecto no representa una conclusión definitiva para parte de los viajeros. Según el sondeo encargado por Booking, el 18% asocia el regreso con el inicio inmediato de la planificación de la siguiente experiencia, renovando la expectativa hacia nuevas etapas.

Esta dinámica, presente en todas las generaciones, sostiene la idea de que en Brasil viajar significa, ante todo, mantenerse en movimiento y transformar cada desplazamiento en una oportunidad de construir nuevas historias.

Este comportamiento alcanza una dimensión que trasciende generaciones y estilos personales, posicionando los hábitos de organización como un reflejo de la cultura de viajes en el país sudamericano.

Temas Relacionados

ViajeTurismoBrasilBookingPlataformaAppTecnologíaViaja por el mundo

Últimas Noticias

Soluciona la falta de internet en casa con el puerto USB del televisor: cómo hacerlo

Con solo un pendrive y algunos archivos multimedia, los hogares pueden asegurar películas, música y series aun en caso de caídas de Internet o cortes prolongados en la red doméstica

Soluciona la falta de internet

Advierten sobre 10 apps populares que ponen en riesgo a los niños y niñas

Expertos señalan que los controles parentales resultan insuficientes frente al ingenio de los menores

Advierten sobre 10 apps populares

Apple podría cambiar por completo su programa de lanzamientos: todo sería por un iPhone 18 plegable

La decisión formaría parte de una estrategia de la compañía dirigida por Tim Cook, ya que al separar los lanzamientos cada modelo tendría más visibilidad

Apple podría cambiar por completo

Un sensor elástico autorreparable revoluciona los dispositivos portátiles inteligentes

La nueva tecnología desarrollada en Bélgica permite que los dispositivos portátiles inteligentes se recuperen tras cortes severos, manteniendo su funcionalidad. La revista IEEE Spectrum informó que abre la puerta a aplicaciones más duraderas y sostenibles

Un sensor elástico autorreparable revoluciona

Estos modelos de Xiaomi no recibirán HyperOS 3 y quedarán sin soporte de Android

Los equipos que quedan fuera seguirán en HyperOS 2 con Android 14, sin nuevas funciones ni parches futuros

Estos modelos de Xiaomi no
ÚLTIMAS NOTICIAS
El sorprendente árbol milenario que

El sorprendente árbol milenario que crece en la Patagonia y es uno de los más longevos del mundo

Estafa en Neuquén: acusan a dos médicos de cobrarle a una obra social por falsas cirugías infantiles

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en septiembre de 2025 con el aumento y el bono

Cristian Graf dijo que le plantaron el cadáver de Diego Fernández en su casa: “No sabemos cómo llegó el cuerpo ahí”

Senado, en vivo: se votan la emergencia pediátrica, el financiamiento de universidades y otros vetos de Milei

INFOBAE AMÉRICA
Se calienta la campaña electoral

Se calienta la campaña electoral en Bolivia: Edman Lara insultó a Jorge Quiroga y amenazó a su propio compañero de fórmula

El sorprendente árbol milenario que crece en la Patagonia y es uno de los más longevos del mundo

“Les sacan la cresta, mil contra cinco”: la cobertura de los medios chilenos sobre los incidentes entre Independiente y la U

Descubren en Canadá una libélula de 75 millones de años con alas diseñadas para planear grandes distancias

El cerebro descarta memorias poco útiles para facilitar nuevas experiencias

TELESHOW
Wanda Nara reveló el motivo

Wanda Nara reveló el motivo por el que Mauro Icardi la llamó: “Me contó la noticia que todos se imaginan”

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo

Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres