Apple apuesta por el hogar inteligente, prepara un robot doméstico con inteligencia artificial para 2027

Un nuevo ecosistema inteligente de Apple integrará inteligencia artificial, robótica y software personalizado, revolucionando la interacción doméstica, según planes confirmados para 2026 y 2027, con Siri y cámaras inteligentes como protagonistas (Imagen ilustrativa Infobae)

Apple prepara el lanzamiento de un nuevo ecosistema para el hogar inteligente, centrado en la integración de inteligencia artificial y robótica. La compañía trabaja en una serie de dispositivos que se desplegarán en varias fases entre 2026 y 2027, con un robot de mesa interactivo como pieza central del proyecto.

De acuerdo con el periodista Mark Gurman, especializado en información oficial y filtraciones de Apple, este movimiento marca una estrategia que busca transformar la relación entre las personas y la tecnología doméstica, reforzando la presencia de la compañía de la manzana mordida, en un sector donde competidores como Amazon y Google han tomado ventaja en los últimos años.

Así es el robot de mesa de Apple: la apuesta que une hardware, software e inteligencia artificial - REUTERS/Abdul Saboor

Cómo será el robot inteligente de Apple

El dispositivo principal de esta iniciativa es un robot de mesa, actualmente en fase de prototipo, que internamente se describe como un iPad montado en un brazo robótico.

El desarrollo contempla que este robot pueda seguir al usuario, girar su pantalla hacia la persona que habla y asumir tareas de asistente personal, basado en una versión rediseñada de Siri con mejores capacidades para mantener conversaciones naturales, gestionar información y controlar dispositivos del hogar.

La fecha de lanzamiento estimada para el robot es 2027, aunque los plazos podrían ajustarse según el progreso técnico. El proyecto apunta a diferenciarse por la capacidad del robot para ofrecer interacciones intuitivas y ejemplificar una nueva generación de dispositivos inteligentes donde hardware y software se integran de manera más avanzada.

Un eje clave de esta transición es la transformación de Siri, el conocido asistente de voz de Apple. La compañía trabaja en versiones impulsadas por grandes modelos de lenguaje (LLMs), lo que permitirá a Siri mantener conversaciones fluidas, recordar información relevante y gestionar tareas cotidianas de modo más eficiente. Se espera que el debut de esta versión mejorada de Siri ocurra en dispositivos iPhone y iPad tras la actualización a iOS 26.4, prevista para 2026.

Siri, asistente de voz de Apple, que será importante para el robot - (Apple)

Junto a estos avances, Apple desarrolla una interfaz visual renovada para Siri, orientada a facilitar una comunicación más versátil tanto en móviles como en los nuevos equipos para el hogar. Se está experimentando con representaciones animadas y elementos gráficos inspirados en los íconos ya reconocidos dentro del ecosistema de la empresa.

Como será el sistema de Apple para el hogar inteligente

La nueva familia de dispositivos contará con un sistema operativo diseñado específicamente para el hogar inteligente, cuyo nombre en clave es Charismatic. Este software incorporará una interfaz basada en widgets, relojes y un sistema de reconocimiento facial, capaz de adaptar la experiencia al perfil de cada usuario.

Charismatic controlará tanto el robot de mesa como una pantalla doméstica independiente, prevista para el mercado en 2026, que ofrecerá funciones de videollamadas, reproducción de contenido y gestión de tareas más básicas.

El sistema está enfocado en entornos multiusuario, permitiendo que cada miembro del hogar acceda a una experiencia personalizada. Entre las aplicaciones integradas se incluyen herramientas como cámara, música, calendario, notas y recordatorios, asegurando que el ecosistema proporcione opciones versátiles para la gestión diaria.

Apple planea competir con los líderes en robótica e inteligencia artificial - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo es el sistema de seguridad que planea Apple

En paralelo, Apple planea introducir cámaras de seguridad domésticas equipadas con sensores infrarrojos y reconocimiento facial. Estas cámaras permitirán la automatización de funciones cotidianas, desde encender o apagar luces hasta personalizar la música según quién ingrese a cada estancia.

Gracias a una autonomía de varios meses sin recarga y la integración con los servicios de almacenamiento en la nube de Apple, la propuesta buscará competir de manera directa con las familias de producto de Amazon (como Ring) y Google (Nest).

El catálogo incluirá versiones diseñadas para interiores y exteriores, además de la posibilidad de una mirilla digital con desbloqueo facial. Todo el sistema estará enfocado en fortalecer la seguridad, la automatización y la personalización en el hogar digital.