Tecno

Youtube en Chile: la lista de los 10 videos en tendencia de este sábado

Tal es la popularidad de la plataforma de YouTube que se trata del segundo sitio más buscado sólo detrás del propio Google

Por Infobae Noticias

Guardar
Desde tutoriales hasta los llamados
Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)

Aunque redes sociales como Facebook e Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey al ser la segunda página más visitada en el mundo sólo por detrás del buscador Google.

YouTube tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas, por lo que no sorprende que en dicha plataforma puedas encontrar un video de BTS, pasando por videos de terror hasta llegar a contenido educativo sobre cómo resolver una ecuación.

La plataforma estadounidense, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y prueba de ello es que a ella se suben más de 500 horas de contenido cada minuto, al día son vistos 5 mil millones de videos y las ganancias se estiman en 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante estas cifras podría ser un tanto difícil perderse las novedades o los clips que están siendo los más populares, es por eso que YouTube cuenta desde 2018 con diversas listas en donde se pueden consultar los artistas más escuchados, los videos más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia

1. TODO K VERArtista/canal: Jere Klein y Katteyes

2. Destello..Artista/canal: Kidd Voodoo

3. Ángel Para Un FinalArtista/canal: Kidd Voodoo

4. Comando Estelar - Germanini -Jhonalex & Lyon la F (Video Oficial)Artista/canal: Germanini

5. Ta' BellakaArtista/canal: Kidd Voodoo y Ñengo Flow

6. PNSD-KArtista/canal: benjitalkapone, Juanka y En La Nota Records

7. ArroganciaArtista/canal: Peregrinos del Amor

8. ESO ES POR MI (Official Video)Artista/canal: Kendo Kaponi

9. PNSD-KArtista/canal: benjitalkapone, Juanka y En La Nota Records

10. top dieselArtista/canal: Cupid Recordings

Los inicios de YouTube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer clip a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

El impacto de YouTube

YouTube es una de las
YouTube es una de las plataformas más usadas por los internautas en la actualidad. (Bloomberg/Gabby Jones)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

Temas Relacionados

YouTubeStreamingChileNoticias

Últimas Noticias

Cuáles son las nuevas funciones de Google Fotos que transforman imágenes y videos con IA

Crea, combina y transforma con estas herramientas de la app de Google

Cuáles son las nuevas funciones

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más populares este sábado

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

YouTube en Colombia: la lista

Utiliza Google Maps como un experto: 10 trucos para aprovechar al máximo la app

La plataforma no solo muestra mapas y rutas, sino que integra funcionalidades avanzadas que muchos usuarios aún no conocen

Utiliza Google Maps como un

Glosario de tecnología: qué significa Buscador de archivos

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Señal de Starlink para celular: estos son los dos países de América Latina que pueden acceder al servicio

Impulsada por alianzas estratégicas con operadoras globales y una expansión progresiva, la red satelital de Starlink aspira a ofrecer una cobertura sin precedentes durante los próximos años

Señal de Starlink para celular:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al principal acusado por

Detuvieron al principal acusado por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Las ventas de juguetes por el Día del Niño cayeron 5,2%, pese a un fuerte repunte del comercio electrónico

Un intento de robo a un policía terminó con un motochorro muerto y otro prófugo en La Matanza

Tragedia en Chaco: un hombre murió aplastado por su tractor mientras realizaba tareas agrícolas

INFOBAE AMÉRICA
La OEA rechazó cualquier acción

La OEA rechazó cualquier acción que intente obstaculizar el proceso electoral del domingo en Bolivia

Melania Trump entregó una “carta de paz” a Vladimir Putin durante la cumbre de Alaska

Más de 300 muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el norte de Pakistán

Puerto Rico cerró playas y puertos ante la inminente llegada del huracán Erin

Los creadores de “The Critic” anunciaron que la serie podría regresar al aire si se cumple con una condición

TELESHOW
“¿La violación existió?”, la fuerte

“¿La violación existió?”, la fuerte pregunta de Mirtha Legrand a Jey Mammon por la denuncia en su contra

Moria Casán festejó sus 79 años con su Pato Galmarini, sus nietos y Sofía Gala abrió su corazón: “Celebro ser tuya”

Darío Barassi contó cómo atraviesa el duelo por la muerte de su madre: “La encuentro en la mirada de mis hijas”

El video de María Julia Oliván caminando por primera vez, a dos meses de su accidente: “Fue emocionante lograrlo”

Así fue el último paso de Alberto Martín por la televisión: chocolates, romance y una propuesta de matrimonio