Por qué desactivar Meta AI de WhatsApp y cómo se hace

El círculo azul no puede eliminarse de la aplicación móvil, pero los usuarios cuentan con la posibilidad de eliminar la presencia de esta inteligencia artificial en la plataforma

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Puede ser conveniente desactivar Meta AI en WhatsApp para quienes quieran limitar su interacción con la inteligencia artificial. (Meta)

Desactivar Meta AI en WhatsApp puede ser recomendable para quienes deseen reducir su interacción con la inteligencia artificial en la aplicación. Además, por motivos de privacidad, esta opción también podría resultar conveniente, pero no dicha herramienta no puede desactivarse totalmente.

De hecho, la parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová expresó su preocupación a través de X (antes Twitter), señalando que el hecho de que esta función no pueda desactivarse plantea “serias dudas sobre el control del usuario y la seguridad digital”.

“Varios de ustedes me han expresado sus inquietudes, y los escucho. Durante una reunión del @EP_SingleMarket en @Europarl_EN, planteé este asunto directamente al Vicepresidente Ejecutivo y Comisario @HennaVirkkunen, preguntándole si la Comisión conocía esta función y si se ajusta a las normas de la UE. Para obtener respuestas claras y detalladas, también he enviado una pregunta por escrito a la Comisión”, indicó la parlamentaria.

Hasta ahora, no se conoce la respuesta de la Comisión Europea a la petición de Cifrová Ostrihoňová. (X: VeronikaCifrova)

Por el momento, se desconoce la respuesta de la Comisión Europea a la solicitud de Cifrová Ostrihoňová. La función no puede eliminarse ni desactivarse, ya que está integrada de manera similar a las llamadas o los stickers.

“Meta AI es como cualquier otra función”, declaró Joshua Breckman, director de Comunicaciones Internacionales de WhatsApp, al medio británico Standard.

Lo que sí es posible es minimizar su presencia y limitar su uso dentro de la aplicación.

Meta AI ha despertado dudas
Meta AI ha despertado dudas de privacidad entre los usuarios, según la parlamentaria. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp

Aunque no es posible desactivar Meta AI ni eliminar el círculo azul en la app móvil, los usuarios sí pueden minimizar su presencia borrando el chat, de la misma manera que se hace con cualquier conversación normal.

Para eliminar toda la información recopilada por Meta AI en esas interacciones, basta con enviar el comando “/reset-ai”. Al hacerlo, la IA confirma: “La IA se restablecerá a su estado predeterminado. La copia de esta conversación en los servidores de Meta será eliminada”.

Algunas personas han sugerido volver a versiones anteriores de WhatsApp, Instagram, Facebook o Messenger, pero esta práctica conlleva riesgos de seguridad, ya que podría dejar al usuario expuesto a vulnerabilidades que no han sido corregidas en esas versiones antiguas.

Meta AI avisará que la
Meta AI avisará que la información será eliminada de los servidores. (WhatsApp)

Qué se puede hacer con Meta AI en WhatsApp

Con Meta AI en WhatsApp, los usuarios pueden llevar a cabo diversas tareas como:

  • Traducir texto.

Meta AI puede interpretar y traducir textos a español desde varios idiomas, incluyendo inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino (simplificado y tradicional), japonés, coreano, árabe y ruso.

Para usar esta función, basta con enviar el texto que se desea traducir, ya sea un fragmento de un libro o la letra de una canción.

Los usuarios pueden solicitarle que
Los usuarios pueden solicitarle que traduzcan canciones en coreano. (WhatsApp)
  • Generar imágenes.

Con Meta AI, los usuarios pueden dar rienda suelta a su creatividad para generar imágenes, desde capibaras en paisajes nevados hasta escenas inspiradas en el estilo Ghibli. Solo necesitan ingresar la descripción deseada, como por ejemplo: “dos capibaras caminando en un paisaje nevado”.

  • Dar ideas de contenido para redes sociales.

Meta AI puede generar ideas de contenido para redes sociales adaptadas a cada usuario. Por ejemplo, si alguien publica videos de cocina en Instagram, la inteligencia artificial puede sugerir ganchos creativos o guiones para sus publicaciones.

  • Revisión de textos.

Al escribir, es normal que algunos errores ortográficos o de redacción se pasen por alto. En estos casos, los usuarios pueden copiar y pegar el texto en el chat de Meta AI para que lo revise y corrija.

Los usuarios pueden crear imágenes
Los usuarios pueden crear imágenes con Meta AI de Harry Potter. (WhatsApp)

No obstante, se recomienda no incluir información confidencial al usar esta función.

  • Integración en los chat individuales y grupales.

Además de interactuar mediante el círculo azul, los usuarios pueden incluir a Meta AI en sus chats escribiendo @Meta AI para hacer consultas o solicitar la generación de imágenes.

Por ejemplo, si un grupo de amigos organiza un viaje a Cancún en WhatsApp, la IA puede ofrecerles sugerencias de actividades, recomendaciones de viaje y más.

