Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Por Armando Montes

Estas son las series animadas
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll

El anime son las series animadas que se producen en Japón y relatan diferentes tipos de historias cuyo objetivo es entretener específicamente al sector más jóven de la población del país. Desde hace varias décadas estas producciones se globalizaron gracias a que eran transmitidas en los canales locales en occidente y con el paso del tiempo se fueron integrando a los catálogos de las plataformas de streaming.

One Piece, Naruto y Bleach ostentan en los últimos años el título de “Big 3” por ser los tres animes más grandes de la última generación, sin embargo, en los años recientes nuevas historias han comenzado a alzar la mano para convertirse en el nuevo anime más exitoso de la historia.

Crunchyroll es un plataforma de streaming que cuenta con un amplio catálogo de animes y con las licencias de transmisión de las series que están actualmente en emisión en Japón.

Cada semana se publican los episodios a unas cuantas horas de diferencia de su transmisión en el país asiático. Si quieres adentrarte en el mundo del anime o ya eres un fan experimentado en busca de una nueva serie a continuación te compartimos los 10 títulos más populares para ver este fin de semana.

Lista de animes

1.- Takopi's Original Sin

2.- DAN DA DAN S2

3.- My Dress-Up Darling S2

4.- The Fragrant Flower Blooms with Dignity

5.- Secrets of the Silent Witch

6.- Toilet-bound Hanako-kun S2 Part II

7.- The Summer Hikaru Died

8.- Rascal Does Not Dream of Santa Claus

9.- KAIJU No. 8 S2

10.- GACHIAKUTA

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

Una industria en crecimiento

La industria de las producciones
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.

Los pioneros en la creación e innovación de este tipo de producciones audiovisuales fueron los estudios Toei. Esta compañía influyó en grandes producciones como Mazinger Z, Dragon Ball, El viaje de Chihiro, los Caballeros del Zodiaco, entre otras.

Sus producciones se caracterizaban por su estética, colores y alta calidad de imagen para los estándares de esa época. Uno de los subgéneros más populares durante la década de 1960 fueron los Mecha o robots gigantes y 30 años después tuvieron una fuerte demanda de sus producciones gracias a los numerosos éxitos comerciales.

