Tecno

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este 16 de agosto

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, comúnmente llamada como ethereum, es la moneda virtual #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas diferentes.

Ether es un token que se utiliza sólo en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 533.90B de unidades creadas.

Cotización de la criptomoneda ethereum

La cotización de ethereum para este día a las 09:30 horas (UTC) es de 4423.08 dólares, lo que significa que la criptomoneda reportó un cambio de -4.89% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de -0.09% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #2.

Ethereum y su última actualización

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda bitcoin este 16 de agosto

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Cuál es el valor en

Tether: así cotiza este día

Fue la primera moneda virtual de tipo stablecoin que se dio a conocer y actualmente es la tercera más usada

Tether: así cotiza este día

Cuál es la nueva función de Photoshop que usa la IA para retocar mejor las imágenes

Esta herramienta toma la referencia visual del fondo y ajusta cualquier elemento añadido para que comparta las mismas condiciones lumínicas y cromáticas

Infobae

Escándalo en NVIDIA por nepotismo: hijos de sus directores ocupan importantes puestos en la empresa

El ingreso y rápido ascenso de estas personas plantea un dilema sobre equidad, gobierno corporativo y regulaciones en grandes empresas de tecnología

Escándalo en NVIDIA por nepotismo:

Segunda temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’ en Prime Video: fecha de estreno y tráiler oficial

La noticia fue revelada a través de una campaña publicitara protagonizada por Ana María Orozco (Betty) y Luces Velásquez (Bertha)

Segunda temporada de ‘Betty la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vuelven las lluvias al AMBA:

Vuelven las lluvias al AMBA: a qué hora llovería y cómo seguirá el clima durante el fin de semana

Un mega operativo anti narco en Rosario y Granadero Baigorria terminó con 12 detenidos y droga escondida en un botín

Imputaron por grooming a un profesor de kickboxing de Córdoba que acosaba a sus alumnas menores de edad

“Se hundía cada vez más”: habló la madre de Milagros Basto, la joven encontrada muerta en un ropero en Córdoba

Cómo quedó la lista completa del frente La Libertad Avanza para las elecciones provinciales en Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump confirmó su encuentro

Donald Trump confirmó su encuentro del lunes con Zelensky: “Si todo sale bien, programaremos una reunión con Putin”

Zelensky anunció que el lunes viajará a Washington para reunirse con Trump y abordar “el fin de los asesinatos y de la guerra”

El régimen de Ortega confiscó un colegio católico y nombró como director a un paramilitar que reprimió las protestas de 2018 en Nicaragua

A 105 años de su nacimiento, las cartas que desnudan la vida oculta de Charles Bukowski

“Imagino la muerte como la paz”: el relato de dos pacientes y una madre que piden por la eutanasia legal en Uruguay

TELESHOW
Alan Lezcano: “Mi mayor éxito

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”

Las pruebas, los tropiezos y el salto a la fama de Raúl Lavié: “Me dejé llevar por lo que me trazaba el destino”

Reinas de las baladas en La Voz Argentina: Lucía Lencina y Abril Robledo brillaron en los knockouts

La sentida carta de Mauro Icardi a la China Suárez en su regreso a las canchas: “Me diste fuerzas cuando más sufría”