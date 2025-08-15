Tecno

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

El bitcoin, una de las principales monedas virtuales, presentó un cambio de -3,44% en el último día

Por Omar López

Guardar
Las criptomonedas son dinero digital seguro que no depende de gobiernos ni bancos y no existe físicamente. (Infobae)

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios factores que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el “criptoinvierno”.

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptomonedas para poder invertir en algo “seguro” y “fiable” tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de volatilidad que sufre constantemente.

No obstante, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa peculiaridad, pues a diferencia del dinero corriente, no son un objeto físico.

El precio de las criptomonedas

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El bitcoin cotiza este día en 119.104,32 dólares, lo que implica un cambio de -3,44% en las últimas horas.

La segunda moneda digital más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de -2,63% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 4.631,15 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de 0,04%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 845,17 dólares, con un cambio de -0,45%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 120,55 dólares tras una variación de -7,96%.

Finalmente, el dogecoin, una de las criptodivisas que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,23 dólares tras presentar un cambio de -6% en las últimas 24 horas.

Paso a paso para invertir en criptomonedas

Desde bitcoin hasta solana, la forma más simple y segura de comprar criptos es a través de plataformas en línea, popularmente conocidas como exchanges. Algunas de ellas ofrecen carteras virtuales y minar los activos a cambio de una comisión, para que el comprador se despreocupe de implementar estrategias todos los días para aumentar ganancias y simplemente revise lo que se ha generado.

Invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa particularidad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

Existen varias plataformas de exchanges, entre las más populares están Binance y Coinbase, que pueden ser localizadas fácilmente desde un buscador como Google. Una vez en sus sitios se debe seleccionar la opción de registro y elegir el método de pago para hacer las compras de las criptos que se deseen, ya que ofrecen varias con diferentes denominaciones en el mercado. No hay que olvidar que son volátiles, por lo que es importante siempre tener en cuenta su valor actual.

Monedas virtuales en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Foto de archivo ilustrativa de
Foto de archivo ilustrativa de una representación del bitcoin. (REUTERS/Dado Ruvic)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinEthereumLo último en tecnologíaMundo FintechNoticias

Últimas Noticias

Parag Agrawal, ex CEO de Twitter, impulsa el desarrollo de sistemas avanzados para agentes de IA en su nueva compañía

En diálogo con Bloomberg, el ingeniero y emprendedor detalló su paso de la red social a la fundación de Parallel, una firma que diseña interfaces innovadoras para mejorar la eficiencia y confiabilidad de los agentes inteligentes en la web moderna

Parag Agrawal, ex CEO de

Criptomonedas: cuál es el valor de ethereum este 15 de agosto

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: cuál es el valor

Criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin este 15 de agosto

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Criptomonedas: cuál es el valor

Este es el valor de la criptomoneda tether este 15 de agosto

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Este es el valor de

Cómo cargar el celular si no hay luz en casa

Desde soluciones portátiles como power banks, hasta métodos más ecológicos como cargadores solares, cada opción tiene ventajas y limitaciones

Cómo cargar el celular si
ÚLTIMAS NOTICIAS
Suba de tasas y billeteras

Suba de tasas y billeteras digitales: cuáles son las que más pagan tras las medidas del Gobierno para contener el dólar

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025 con el último ajuste por inflación

Las ventas online de juguetes crecieron un 30% por el Día del Niño, según la Cámara del sector

La actriz Karen Reichardt será candidata a diputada de LLA en la boleta bonaerense que encabezará Espert

Revelan que dos especies humanas convivieron hace más de dos millones de años en África

INFOBAE AMÉRICA
Tras la polémica, el documental

Tras la polémica, el documental sobre el ataque de Hamás se proyectará en el Festival de Cine de Toronto

Halle Berry cumplió 59 años, lo festejó posando en bikini y aprovechó para enviarle un mensaje cargado de ironía a su ex esposo

El canciller de Putin llegó a la cumbre en Alaska con una camiseta con la inscripción “URSS”

Cómo es “La Raya”, la frontera entre España y Portugal que desafió los siglos sin cambiar de lugar

Una primera edición de “El Hobbit” hallada en una casa inglesa se vende por casi USD 60.000

TELESHOW
Benjamín Vicuña le festejó el

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio: temática de Spider-Man, trucos de magia y muchas risas

La semana de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez: una ruptura, una reconciliación fallida y una amistad a prueba

Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”