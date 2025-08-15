Glosario de tecnología: qué significa Almacenamiento en bloque

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Almacenamiento en bloque

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Almacenamiento en bloque es una forma de almacenar datos, en la que los archivos se dividen en fragmentos de un tamaño predeterminado y se guardan como bloques en un dispositivo de almacenamiento. Estos bloques son numerados para permitir el acceso rápido y fácil a los archivos, así como para facilitar la recuperación de información si se produce algún error o fallo.

¿Ha oído hablar sobre almacenamiento en bloque? Esta es una forma de almacenar datos que está ganando cada vez más popularidad y es importante entender cómo funciona. El almacenamiento en bloque se refiere a la división de archivos en fragmentos de un tamaño fijo para su almacenamiento. Estos bloques se numeran para permitir el acceso rápido y sencillo a los archivos, así como para facilitar la recuperación de información si fallara el sistema.

En lo que sigue, profundizaremos en los fundamentos del almacenamiento en bloque, sus ventajas y desventajas, los diferentes tipos existentes y ejemplos prácticos que nos ayudarán a comprender mejor el concepto.

Fundamentos del almacenamiento en bloque

Los fundamentos del almacenamiento en bloque son esenciales para entender el funcionamiento de un sistema de almacenamiento. En lo que sigue te dejamos algunas cosas básicas que debes saber sobre el almacenamiento en bloque:

Los bloques se utilizan para dividir los datos en porciones más manejables. Estas porciones se denominan «bloques», que generalmente tienen un tamaño fijo (por ejemplo, 128 KB). Cada bloque se guarda en su propia ubicación única. Lo que implica que los datos pueden ser rastreados fácilmente y recuperados sin problemas. El almacenamiento en bloque ofrece varios niveles de redundancia. Esta redundancia significa que si un bloque se corrompe o se pierde, puede recuperarse fácilmente desde copias redundantes. El almacenamiento en bloque permite la replicación de datos entre nodos diferentes para mejorar la resiliencia del sistema. Es decir, que los datos están disponibles incluso si un nodo falla o no está disponible temporalmente. El almacenamiento en bloque también ofrece tolerancia a fallas ya que cada nodo mantiene su propia copia de los mismos datos comunes, lo que garantiza la integridad de los mismos si un nodo fallara o no estuviera disponible temporalmente. Finalmente, el almacenamiento en bloque permite automatizar muchas operaciones comunes relacionadas con el manejo y mantenimiento de los datos, tales como copias de seguridad y restauración automática, control detallado del acceso a los datos, auditorías y escalabilidad dinámica para manejar mayores volúmenes de trabajo sin comprometer la calidad del servicio.

Ventajas y desventajas del almacenamiento en bloque

El almacenamiento en bloque es una forma de almacenar datos en la nube, permitiendo a los usuarios tener acceso a archivos y contenido desde cualquier lugar. Esta tecnología ha ganado popularidad gracias a sus ventajas, pero también hay desventajas que hay que conocer antes de optar por ella.

Ventajas del almacenamiento en bloque:

Fácil accesibilidad . Los usuarios pueden acceder a sus archivos desde cualquier ubicación con una conexión a Internet. Alta escalabilidad . El usuario no tiene que preocuparse de sobrecargar su servicio ya que el almacenamiento en bloque crece dinámicamente para satisfacer los requerimientos del usuario. Seguridad mejorada . Esta tecnología ofrece seguridad avanzada contra ataques externos y fallas internas. Asimismo, los datos se replican en varios servidores, lo que reduce la posibilidad de pérdida. Menor coste . El bajo coste y las tarifas planas hacen del almacenamiento en bloque una solución muy atractiva para empresas pequeñas y medianas. Compatibilidad con múltiples dispositivos . Esta tecnología funciona bien con dispositivos como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas sin necesidad de instalar software adicional.

Desventajas del almacenamiento en bloque:

Dependencia de Internet . Si hay un corte o problema con la señal, el usuario no tendrá acceso a sus archivos guardados en la nube. Posible susceptibilidad ante virus y amenazas informáticas . Debido a la naturaleza remota del servicio, existe un riesgo real de infección por malware o ciberataques malintencionados si no se toman las medidas adecuadas para proteger el sistema contra amenazas externas. Riesgo potencial de violación de privacidad . Como resultado de compartir datos entre diferentes servidores virtuales, existe la posibilidad real de que terceros tengan acceso indebido a información privada o confidencial si no se toman las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos.

Tipos de almacenamiento en bloque

Hay varios tipos diferentes de almacenamiento en bloque, cada uno con sus propias características y ventajas:

Almacenamiento local . El almacenamiento local consiste en discos duros externos o internos conectados a la computadora. Es útil para guardar grandes cantidades de datos a largo plazo que no requieren una gran velocidad de acceso. No obstante, no es ideal para entornos computacionales donde se requiere rapidez o alta disponibilidad. Almacenamiento compartido . El almacenamiento compartido permite a varios equipos acceder a los mismos datos simultáneamente. Esto facilita la colaboración entre equipos remotos e incluso puede proporcionar redundancia. Lo cual implica que si un servidor falla, los demás puedan tomar el relevo sin problemas. Almacenamiento en la nube . La nube ofrece una forma conveniente de guardar sus datos en servidores remotos administrados por terceras partes. Las principales ventajas son la escalabilidad, la flexibilidad y la alta disponibilidad (siempre hay copias de seguridad). En cualquier caso, es importante considerar las preocupaciones relacionadas con el cumplimiento normativo y la privacidad debido a que los datos están fuera del control del usuario final. Almacenamiento óptico . Los discos ópticos comunes como CD-ROMs y DVDs son muy populares ya que son baratos para fabricar y permitir distribuir contenido digital fácilmente. Están limitados por su baja capacidad (menor a 4GB) así como su baja velocidad de lectura/escritura, perdiendo terreno ante otros medios digitales más modernizados com Blu-ray discs.

Ejemplos de almacenamiento en bloque

El almacenamiento en bloque es una forma de almacenar datos que se usa comúnmente en sistemas informáticos. Esta tecnología permite a los usuarios guardar grandes cantidades de datos en diferentes dispositivos, como discos duros, SSDs y tarjetas flash.

Aquí hay algunos ejemplos de almacenamiento en bloque:

Disco duro . Los discos duros son dispositivos de almacenamiento que pueden contener una gran cantidad de datos. Están formados por platos magnéticos o láminas que se utilizan para guardar los archivos. SSD (Unidad de estado sólido) . Los SSDs son unidades de almacenamiento basadas en memoria flash. Están diseñados para proporcionar velocidades más rápidas que los discos duros tradicionales y tienen menor consumo energético. Tarjetas Flash . Las tarjetas flash son dispositivos pequeños y portátiles que se utilizan para guardar archivos digitales. Se caracterizan por su pequeño tamaño y bajo consumo energético, lo que las hace ideales para el almacenamiento en bloque. Dispositivos USB . Los dispositivos USB son pequeñas unidades externas diseñadas para conectarse a la computadora a través del puerto USB. Al igual que las tarjetas flash, están diseñados para permitir el acceso rápido a los archivos digitales sin necesidad de usar el disco duro del ordenador principal.

Como resumen, el almacenamiento en bloque es una excelente forma de guardar grandes cantidades de datos sin comprometer la velocidad del equipo ni el rendimiento general del sistema informático.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, desconocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.