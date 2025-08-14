Tecno

Meta AI llega a Brasil con su aplicación para smartphones y funciones personalizadas

Brasil se convierte en uno de los primeros países de la región en recibir la versión independiente de Meta AI

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
La app de Meta AI
La app de Meta AI llega a Brasil e inicia su expansión a Latinoamérica. (Foto: Meta)

La compañía tecnológica Meta ha ampliado la disponibilidad de su asistente de inteligencia artificial, Meta AI, con el lanzamiento de su aplicación independiente en Brasil.

Desde el pasado lunes 11 de agosto de 2025, los usuarios de smartphones con sistemas iOS y Android pueden descargar gratuitamente la versión inicial desde las tiendas oficiales, marcando un paso clave en la expansión de esta tecnología en la región.

Antes de este lanzamiento, Meta AI ya se encontraba integrado en las principales plataformas de la compañía: WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger, así como en su versión para computadoras de escritorio.

Meta AI lanza su aplicativo
Meta AI lanza su aplicativo en Brasil y sigue su expansión en inteligencia artificial. (Foto: Meta)

Ahora, con la aplicación móvil, la empresa busca ofrecer una experiencia más directa y completa, fortaleciendo su presencia en el creciente mercado de la inteligencia artificial en Brasil.

Competencia en el sector de la IA

Presentada globalmente en abril, Meta AI se suma a la lista de asistentes impulsados por inteligencia artificial que compiten por la atención de los usuarios. La herramienta se posiciona como una alternativa frente a ChatGPT de OpenAI, respaldado por Microsoft, y Gemini de Google.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, anunció en mayo que la aplicación ya había alcanzado la cifra de mil millones de usuarios activos mensuales, un hito que refleja el rápido crecimiento e interés por este tipo de soluciones.

Meta AI lanza su aplicativo
Meta AI lanza su aplicativo en Brasil y sigue su expansión en inteligencia artificial. (Foto: Meta)

La compañía espera que su llegada a nuevos mercados como Brasil contribuya a aumentar estas cifras y consolide su posición frente a sus rivales.

Personalización impulsada por datos

Uno de los puntos clave que distingue a Meta AI es su capacidad de personalización. Según la empresa, el asistente utiliza información contextual y datos provenientes de las cuentas de Facebook e Instagram del usuario para ofrecer respuestas más adaptadas a su perfil y preferencias. Esta integración permite que las interacciones sean más relevantes y útiles, ajustándose a los intereses y necesidades de cada persona.

Para garantizar esta personalización, Meta AI se apoya en Llama 4, el último modelo de lenguaje desarrollado por la compañía. Llama 4 es un Gran Modelo de Lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) capaz de procesar y combinar información procedente de múltiples fuentes, como textos, imágenes, libros y sitios web, para comprender el contexto y generar respuestas con un lenguaje natural y coherente.

Meta AI lanza su aplicativo
Meta AI lanza su aplicativo en Brasil y sigue su expansión en inteligencia artificial. (Foto: Meta)

Funciones y alcance de la nueva app

La aplicación independiente de Meta AI mantiene las funcionalidades ya disponibles en las redes sociales, como la generación de texto, respuestas a consultas, recomendaciones y creación de imágenes mediante inteligencia artificial. Además, al tratarse de una app dedicada, la interacción con el asistente es más fluida, sin depender de otras plataformas como intermediarias.

El lanzamiento también se alinea con la estrategia de Meta de integrar su IA en todos sus dispositivos y servicios. En mercados donde ya está disponible, Meta AI puede interactuar no solo en aplicaciones móviles y de escritorio, sino también en gafas inteligentes Ray-Ban Meta, lo que permite llevar el asistente a experiencias de realidad aumentada y tareas cotidianas sin necesidad de un teléfono en mano.

Meta AI lanza su aplicativo
Meta AI lanza su aplicativo en Brasil y sigue su expansión en inteligencia artificial. (Foto: Meta)

La compañía asegura que los usuarios mantienen el control de su experiencia. Por ejemplo, la función “Listo para hablar” permite dejar activada la voz por defecto, y la aplicación muestra un icono cuando el micrófono está en uso. Meta también ofrece herramientas para gestionar la interacción desde el centro de ayuda.

Con esta nueva aplicación, Meta busca consolidar su propuesta de inteligencia artificial en un entorno más personal, flexible y social, integrando funciones que combinan la asistencia por voz, la personalización basada en datos del usuario y la interacción con sus dispositivos conectados.

Temas Relacionados

Meta AIBrasilInteligencia artificialCelulares

Últimas Noticias

Detectan virus peligroso en una app popular: puede robar datos de tu celular y computadora

La falla afectó a empresas en Europa y Canadá y permitió la instalación encubierta de archivos peligrosos en computadoras con Windows

Detectan virus peligroso en una

Alerta por falso antivirus: así actúa el malware que se está haciendo pasar por una app de ciberseguridad

La estrategia de los cibercriminales detrás de LunaSpy consiste en engañar a usuarios mediante mensajes y enlaces externos, pidiendo permisos inusuales y obteniendo acceso para grabar, copiar información o espiar en tiempo real sin ser detectados

Alerta por falso antivirus: así

Cómo digitalizar apuntes escritos a mano sin instalar apps ni gastar dinero

La herramienta Google Lens permite convertir notas escritas a mano en texto editable y transferirlas

Cómo digitalizar apuntes escritos a

Cómo actualizar WhatsApp y acceder antes que nadie a sus funciones ocultas

Configurar las actualizaciones automáticas, liberar espacio y revisar manualmente la app son claves para recibir las novedades antes que otros usuarios

Cómo actualizar WhatsApp y acceder

El nuevo ChatGPT-5 decepciona por su interacción distante y restricciones semanales de preguntas

Usuarios experimentados señalan que el último avance de OpenAI no cumple las expectativas de naturalidad y profundidad, impulsando a la firma a prometer ajustes y más opciones personalizables en futuras actualizaciones

El nuevo ChatGPT-5 decepciona por
ÚLTIMAS NOTICIAS
El PRO, en alerta por

El PRO, en alerta por los rebeldes: las críticas públicas por el acuerdo con La Libertad Avanza y el temor a las fugas

Dos choques en Mataderos movilizan al SAME aéreo y generan cortes en la General Paz

El padre de una víctima del fentanilo contaminado cuestionó la falta de controles: “Es un asesinato en masa”

Pulseada contra las billeteras digitales: Banco Nación pagará una tasa del 29% por saldos en cuentas sueldo

En Chaco los armados electorales van tomando forma y color

INFOBAE AMÉRICA
Un fuerte histórico en una

Un fuerte histórico en una isla privada de Gales se vende por 4 millones de dólares

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

Trump respaldó una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

La dictadura cubana aseguró que continuará con las misiones médicas pese a las nuevas sanciones de Estados Unidos

El gobierno de Ecuador pide aplazar la audiencia en la Corte Constitucional

TELESHOW
L-Gante contó la verdadera razón

L-Gante contó la verdadera razón por la que bloqueó a Wanda Nara luego de su reconciliación con Tamara Báez

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"