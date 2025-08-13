Novedades en PlayStation Plus: estos son los videojuegos que se suman al catalogo de agosto 2025

PlayStation Plus celebra 15 años con Mortal Kombat 1 y clásicos renovados en agosto - (Sony)

El mes de agosto de 2025 marca una fecha especial para la comunidad de PlayStation, que celebra el 15.º aniversario del servicio PlayStation Plus con una selección de videojuegos que se destacan tanto por su variedad como por el peso de sus nombres propios.

La actualización del catálogo incorpora títulos de diferentes géneros, asegurando que los usuarios encuentren desde grandes lanzamientos recientes hasta clásicos renovados para consolas actuales.

Cuáles serán los juegos que estrenará PlayStation Plus en agosto

La actualización de agosto de 2025 lleva Mortal Kombat 1, Marvel’s Spider-Man, Sword of the Sea y Resident Evil 2 y 3 al catálogo, ofreciendo a los suscriptores experiencias variadas y acceso a títulos icónicos del videojuego - PLAYSTATION OFICIAL

Entre los estrenos, Mortal Kombat 1 se convierte en uno de los juegos más llamativos para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium. Esta nueva entrega recupera el universo creado por el Dios del Fuego Liu Kang, renovando tanto el sistema de combate como el modo historia cinematográfico y la plantilla de personajes.

El juego combina novedades en jugabilidad, la presencia de Fatalities aún más impactantes y varios modos multijugador y offline, dirigidos tanto a quienes buscan la competitividad pura como a quienes prefieren la experiencia narrativa.

La incorporación de Marvel’s Spider-Man suma uno de los juegos de acción más relevantes de la última década. Los suscriptores pueden disfrutar de la versión Remastered para PS5 y de la edición Game of the Year en PS4.

En ambos casos, la historia permite controlar a un Peter Parker con experiencia, enfrentado a retos propios de la vida adulta mientras combate el crimen en la ciudad de Nueva York. En mercados seleccionados, los usuarios de PS4 tienen además la opción de acceder al juego vía streaming, ampliando la accesibilidad según la plataforma disponible.

PlayStation celebra aniversario con juegos para todos: acción, nostalgia y estrenos en Plus - crédito PlayStation

Entre las nuevas propuestas, Sword of the Sea destaca por su propuesta artística y mecánicas únicas. El juego, que se suma al catálogo desde el primer día de lanzamiento, permite recorrer un océano perdido por paisajes cambiantes y realizar maniobras inspiradas en el skateboard y el surf.

De los creadores de Journey y ABZÛ, Sword of the Sea representa una aventura contemplativa y fluida en la que los movimientos de la tabla digital abren rutas entre ruinas y escenarios marinos.

Dentro de los títulos de acción cooperativa, Earth Defense Force 6 lleva la franquicia a un futuro devastado, donde los jugadores deben coordinarse para enfrentar una invasión alienígena. Esta versión, disponible para PS4 y PS5, permite experimentar el conflicto tanto en solitario como en cooperativo, con variedad de enemigos y ambientaciones apocalípticas.

Juegos clásicos que estarán en PlayStation Plus

Clásicos como Resident Evil regresan al catálogo aniversario de PlayStation Plus - crédito PlayStation

PlayStation Plus Premium recupera clásicos del terror con las versiones mejoradas de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, ambos disponibles en sus ediciones originales para PS1 pero optimizados para consolas actuales.

El renderizado mejorado, la opción de rebobinado y el guardado rápido se suman a los filtros visuales que permiten experimentar la saga con un perfil retro, sin perder las ventajas técnicas actuales. Estos juegos complementan la oferta para los usuarios que buscan nostalgia y supervivencia clásica en Raccoon City.

Dentro del catálogo se incluye también Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key, Unicorn Overlord, Indika, Harold Halibut y Coral Island, entre otros. Diversidad de géneros y estudios le dan forma a una actualización pensada para un público amplio y heterogéneo.

Destaca, además, la prueba de juego limitada de Death Stranding 2: On the Beach para los suscriptores Premium, que permite explorar hasta cinco horas del título y conservar el progreso si se adquiere la versión completa después.

Todos los juegos mencionados, incluido Sword of the Sea en su debut global, estarán disponibles a partir del 19 de agosto, coincidiendo con la llegada de la nueva actualización del catálogo. La estrategia de combinar novedades, remasterizaciones y pruebas exclusivas consolida a PlayStation Plus como una plataforma que responde tanto a la demanda actual del mercado como al interés por preservar el legado del videojuego.

En agosto de 2025, los usuarios encontrarán alternativas que van desde la acción más intensa hasta la narrativa experimental celebrando el aniversario del servicio.