MrBeast es fichado por Kick y estrena su canal con maratón por 5 millones de dólares

El popular creador de contenido transmitirá en vivo para la campaña ‘#TeamWater’ que pretende dar agua potable a comunidades necesitadas

Santiago Neira

Santiago Neira

MrBeast debuta en KICK con un maratón benéfico global por agua potable - (Instagram @mrbeast)

El miércoles 14 de agosto de 2025, marcará un precedente del streaming digital y la filantropía online, MrBeast, uno de los creadores de contenido más destacados e influyentes a nivel mundial, realizará su primer evento en vivo en la plataforma Kick en pro del agua potable.

El esperado debut de MrBeast en la plataforma de streaming, agendado para el jueves 14 de agosto de 2025, tendrá como eje central la recaudación de fondos para la iniciativa #TeamWater, cuyo objetivo es facilitar el acceso a agua potable a millones de personas en el mundo.

El reto es notable, la campaña aspira a recaudar un total de 40 millones de dólares para impulsar infraestructuras y soluciones duraderas en comunidades con escaso acceso a recursos hídricos.

MrBeast, el youtuber ya había construído 100 pozos de agua potable en el continente de África

Cómo será la maratón de MrBeast en Kick

Para este primer evento, el desafío es inmediato y específico: MrBeast permanecerá en streaming en su canal kick.com/mrbeast hasta alcanzar la meta de 5 millones de dólares en donaciones.

La dinámica recuerda a otras maratones solidarias organizadas por el influencer, donde el compromiso y la interacción en tiempo real son la clave del impacto. El evento, que se anticipa como uno de los más concurridos de la plataforma, promete movilizar a su vasta comunidad de seguidores y a nuevos usuarios motivados por la oportunidad de colaborar por una causa humanitaria.

El donativo de la plataforma de streaming a MrBeast

Lanzada en 2022, KICK se ha consolidado como una alternativa robusta en el mundo del streaming en vivo, alcanzando a más de 60 millones de usuarios diarios en todo el planeta. Para este evento, la empresa ha decidido sumarse activamente con un aporte inicial de 2 millones de dólares.

La plataforma de streaming acoge el primer evento en vivo de MrBeast, quien permanecerá online hasta alcanzar la meta de recaudación, sumando su fama y el apoyo de KICK a una causa humanitaria global

El desembarco de MrBeast en en la plataforma de streaming representa un movimiento estratégico para ambas partes: por un lado, la red capitaliza la popularidad de un creador con proyección global; por el otro, el influencer encuentra un espacio con alcance y recursos suficientes para dar visibilidad a su campaña filantrópica en nuevas audiencias y mercados.

La campaña #TeamWater surge como respuesta al desafío persistente de llevar agua segura a regiones con déficit hídrico. Según estimaciones de organismos internacionales, millones de personas aún carecen de acceso estable a agua potable, situación que condiciona no solo la salud también la educación y el desarrollo económico de comunidades completas.

El modelo de recaudación impulsado por MrBeast plantea la interacción en directo y la trazabilidad de cada donación, difundiendo la importancia del aporte individual y el efecto multiplicador de la solidaridad digital. La campaña busca también concientizar sobre la magnitud del problema y proponer soluciones a largo plazo, sumando a la conversación a patrocinadores, creadores y figuras públicas del ámbito tecnológico y social.

Por qué es influyente MrBeast

Conocido en la vida real como Jimmy Donaldson, MrBeast no solo encabeza las listas de suscriptores en YouTube, sino que se ha consolidado como un empresario y filántropo con campañas de impacto global.

El 14 de agosto marca el inicio de una recaudación récord, con la plataforma aportando $2 millones y MrBeast movilizando a su comunidad para dotar de recursos hídricos a poblaciones vulnerables del mundo - Foto: MrBeast

MrBeast se ha forjado una reputación gracias a producciones que combinan desafíos de alto presupuesto y gestos de generosidad, tanto en forma de sorteos masivos como de donaciones directas a organizaciones y personas necesitadas.

Este enfoque lo ha posicionado como referente tanto del entretenimiento digital como de las causas humanitarias, con proyectos que buscan transformar vidas a través del alcance exponencial de las redes sociales.

Cómo participar en la maratón del influencer

Los seguidores interesados pueden sumarse al maratón solidario sintonizando el canal de MrBeast en KICK el 14 de agosto, donde cada participación y donación contribuirá directa e inmediatamente a la meta trazada.

En la era del streaming, el debut de MrBeast en la plataforma con una cruzada por el agua potable exhibe el poder de las comunidades digitales para canalizar recursos y atención hacia causas urgentes, renovando el potencial de la tecnología como herramienta para la transformación social.

