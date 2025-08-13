Tecno

Criptomonedas: cuál es la cotización de ethereum este 13 de agosto

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, fundada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Al igual que el bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4891.7 unidades.

Cotización de ethereum

El valor de la criptomoneda de ethereum para este día a las 09:30 horas (UTC) es de 4627.49 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital tuvo un cambio del 7.66% en el último día , así como una variación del -0.07% en los últimos 60 minutos.

Actualmente, ethereum se encuentra en el lugar #2 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta divisa digital es de 4891.7 dólares por unidad.

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Estos son los números para ganar la lotería entre el 13 y 19 de agosto de 2025, según Gemini y ChatGPT

Las plataformas analizan repeticiones numéricas y comportamientos históricos, orientando sobre tendencias populares sin interferir en las probabilidades matemáticas de éxito, que permanecen invariables en cada sorteo

Estos son los números para

Criptomonedas: el valor de bitcoin para este día

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Criptomonedas: el valor de bitcoin

Criptomonedas: el valor de tether para este 13 de agosto

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

Criptomonedas: el valor de tether

Glosario de tecnología: ¿Cuáles son las ventajas de la robótica industrial?

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: ¿Cuáles son

Qué significa acariciar perros en la calle, según la psicología y la IA

El contacto físico con estos animales produce cambios hormonales beneficiosos: disminuye el cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la oxitocina, asociada al bienestar

Qué significa acariciar perros en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso de Diego Fernández Lima,

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 13 de agosto

Autorizaron a una aerolínea a operar más rutas al Caribe desde aeropuertos del interior del país

Juicio contra el ex de Julieta Prandi, en vivo: las últimas noticias sobre el veredicto, minuto a minuto

Argentina pagará una millonaria indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez

Cayeron las viudas negras acusadas de matar a un joven en Ciudadela

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército israelí aprobó el

El Ejército israelí aprobó el marco para una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Grupo comando fuertemente armado asaltó un banco en Uruguay: se llevó 500 dólares

Un cubano necesita tres salarios medios para cubrir la canasta básica de alimentos

Doble crimen en Uruguay tras el clásico: condenaron a dos simpatizantes de Nacional y la Policía argumentó “legítima defensa”

7 hábitos que la ciencia recomienda para reducir ansiedad y depresión

TELESHOW
Wanda Nara mostró el impactante

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind

Nico Vázquez vuelve al teatro con Rocky tras una lesión y a un mes de su separación de Gimena Accardi

El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años

Julieta Prandi habló antes del veredicto en el juicio contra su exmarido: “Estuve prácticamente secuestrada durante muchos años”