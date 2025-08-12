Tecno

Cuidado, estos celulares Android dejarán de ser compatibles con Waze

Estos dispositivos ya no recibirán soporte, por lo que todas las mejoras y correcciones no estarán disponibles

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Waze dejará de actualizarse en
Waze dejará de actualizarse en dispositivos Android 9 o anteriores, afectando a millones de usuarios.

Waze dejará de ofrecer soporte y actualizaciones a una serie de dispositivos Android considerados obsoletos, por lo que los usuarios ya no tendrán cómo actualizar la plataforma, que es propiedad de Google.

La medida responde a una decisión técnica que busca optimizar el rendimiento y la seguridad de la plataforma, aunque un grupo de usuarios tengan que verse afectados, como suele suceder con otras apps que también dejan de dar soporte, cómo el caso de WhatsApp.

Qué celulares Android no tendrán más soporte de Waze

Waze eliminará el soporte para cualquier teléfono o dispositivo basado en Android 9.0 Pie o versiones anteriores. A partir de la próxima actualización, solamente los equipos con Android 10 o una versión más reciente podrán recibir novedades, parches y mejoras.

En consecuencia, quienes todavía mantienen en uso un teléfono o pantalla que no hayan alcanzado esa actualización quedarán excluidos de futuras optimizaciones, aunque podrán continuar empleando la aplicación en su estado actual.

Usuarios con Android 9 o
Usuarios con Android 9 o versiones previas podrán seguir usando Waze, pero sin nuevas funciones ni parches.

La situación se desencadena tras varios reportes. Según el medio 9to5Google, algunos usuarios comenzaron a recibir advertencias en la versión beta de Waze notificando la finalización de la compatibilidad con Android 9.

Dichas advertencias emergen como ventanas pop-up que, aunque no impiden el uso inmediato de la herramienta, anticipan el cese de las actualizaciones automáticas y, tarde o temprano, eventuales errores de funcionamiento imposibles de solucionar sin acceso a versiones más modernas.

A día de hoy, no existe una fecha establecida para el corte completo del servicio en dispositivos antiguos. Lo cierto es que, al privar de soporte a las versiones previas a Android 10, cualquier tipo de bug, vulnerabilidad de seguridad o incompatibilidad que surja en el futuro no recibirá solución.

El fin de soporte impacta
El fin de soporte impacta especialmente a pantallas de autos con Android antiguo, usadas en sistemas de infoentretenimiento.

El ciclo de fin de soporte de aplicaciones no es un fenómeno nuevo en el ecosistema Android, pero suele tener un impacto más notorio en apps masivas como Waze, utilizadas a diario por millones de conductores en todo el mundo.

Los autos también se verán afectados con el fin de soporte de Waze

La dimensión más profunda del anuncio surge en el ámbito de las pantallas Android instaladas en vehículos como sistemas de infoentretenimiento. A diferencia de los celulares, estos dispositivos suelen funcionar con versiones más antiguas del sistema operativo por razones de estabilidad y compatibilidad con el hardware del automóvil.

Muchos fabricantes lanzan pantallas con Android 9.0 o incluso anteriores, priorizando funcionamiento ligero y menor dependencia de actualizaciones constantes.

Esto provoca que un alto número de pantallas en circulación, usadas para navegación y servicios multimedia en coches, queden de un día fuera del ciclo de soporte de Waze, algo que puede afectar la experiencia del usuario rápidamente.

Estas pantallas, a menudo poco actualizadas y con soporte técnico limitado, podrían comenzar a registrar errores o incompatibilidades agudas con el paso de los meses, tal como advierten expertos del sector.

El ciclo de fin de
El ciclo de fin de soporte es común en Android, pero el caso de Waze afecta a una app clave para conductores.

Qué pasará con quienes no tengan soporte de Waze

De momento, quienes mantienen Waze en un móvil o pantalla con Android 9 o inferior pueden continuar usando el servicio, aunque ya no recibirán nuevas funciones ni parches de seguridad.

Los avisos en beta y la información filtrada en foros y portales especializados anticipan que la transición hacia la completa incompatibilidad será gradual, pudiendo extenderse durante varios meses. Sin embargo, la posibilidad de que surjan problemas relacionados con la aparición de bugs, fallos de sincronización o denunciar eventos en tiempo real queda cada vez más latente para aquellos usuarios que no puedan actualizar su dispositivo.

Para instalar o reinstalar Waze, los procedimientos siguen siendo los mismos para terminales con Android 10 o superior: basta acceder a Play Store, buscar la aplicación y descargarla.

