Cómo digitaliza la banca en Colombia con cuentas ágiles y acceso biométrico

La banca digital ha transformado la forma de administrar dinero, ofreciendo procesos rápidos y sin trámites presenciales. Entre las plataformas más populares en Colombia se encuentra Nequi, una herramienta completamente digital que permite abrir una cuenta de ahorros desde el teléfono móvil y acceder a servicios financieros básicos e innovadores en pocos minutos.

Esta es una plataforma operada por Bancolombia, diseñada para proporcionar acceso rápido a productos y servicios sin la necesidad de visitar sucursales físicas. Todo el proceso, desde la creación de la cuenta hasta las transacciones cotidianas, se realiza a través de su aplicación, lo que responde a la demanda de inmediatez y autoservicio característica de la banca moderna.

Desde el smartphone se puede crear la cuenta de Nequi

Cómo crear una cuenta de Nequi paso a paso

1. Descarga de la aplicación

El primer paso es descargar la aplicación oficial. Está disponible de forma gratuita tanto en Google Play Store como en App Store. Se recomienda verificar que el desarrollador sea oficial y contar con conexión a internet estable. Una vez instalada la app, debe abrirse y seleccionarse la opción “Crea tu Nequi”.

2. Selección del tipo de documento

La app permite el registro tanto de ciudadanos colombianos como de extranjeros residentes en el país. El proceso se adapta según el tipo de documento:

Colombianos adultos: cédula de ciudadanía.

Jóvenes de 12 a 17 años: tarjeta de identidad o registro civil.

Extranjeros: cédula de extranjería (CE) o Permiso por Protección Temporal (PPT).

Tras elegir el documento adecuado, se solicita completar información personal básica y autorizar el tratamiento de datos personales. Es importante decidir el medio preferido para recibir futuras comunicaciones y aceptar las condiciones propuestas por la plataforma.

Es una de las carteras digitales más usadas en el país

3. Registro y confirmación del número celular

El número de celular se convertirá en el identificador principal de la cuenta Nequi. Tras ingresarlo, la plataforma enviará gratuitamente un mensaje de texto que contiene un código de verificación.

Se debe ingresar este código en la app para asociar el número y continuar con el proceso de creación.

4. Ingreso de datos adicionales y verificación de identidad

El sistema pide informar el nombre completo, tal como aparece en el documento de identidad, y un correo electrónico válido para registro y comunicaciones importantes. Tras escribir la dirección de correo, llegará otro código de verificación que debe ser ingresado en la app.

Es clave revisar también la carpeta de spam o correo no deseado por si el mensaje no llega al buzón principal.

La aplicación introduce pasos tecnológicos clave como el escaneo de documentos e identificación facial, proporcionando acceso inmediato a pagos, recargas y ahorro sin complicaciones ni filas

Posteriormente, es necesario ingresar otros datos personales, incluyendo la fecha de expedición del documento. La aplicación guía en el proceso y solicita atención para evitar errores.

5. Documentación y validación biométrica

Para verificar identidad y seguridad, Nequi requiere escanear ambos lados del documento de identidad en un entorno bien iluminado. Se debe colocar el documento en el recuadro de la pantalla hasta que el sistema lo reconozca correctamente.

A continuación, se solicita tomar una fotografía facial siguiendo las instrucciones en pantalla (sin gafas, sombrero ni accesorios y con buena iluminación) para completar el reconocimiento biométrico. Esto añade una capa adicional de seguridad en el acceso a la cuenta.

6. Aceptación de condiciones y configuración de clave

Después de validar la identidad, la aplicación desplegará los reglamentos de uso. Es necesario aceptarlos para avanzar.

Paso seguido, la plataforma permite definir una clave segura, recomendando no emplear datos evidentes como fechas de nacimiento, números de documento o secuencias simples. Esta clave será solicitada en futuras operaciones y debe mantenerse confidencial.

7. Confirmación y primer ingreso

Luego del registro y la tradicional carga de datos, la propia aplicación confirma la apertura exitosa de la cuenta con el mensaje “¡Todo listo!”. A partir de ese momento, el usuario podrá disfrutar de las funciones de Nequi.

Qué servicios disponibles hay en la cuenta de Nequi

La cuenta permite diversas operaciones, que incluyen: envío y recepción instantánea de dinero, pago en comercios físicos y virtuales con código QR o con la tarjeta Visa (virtual o física), pago de servicios y facturas, recarga de celular, ahorro a través de “bolsillos” o metas, e incluso solicitud de pequeños préstamos sin trámites extensos. Todo con la facilidad y autonomía que caracteriza a la banca digital.

Crear una cuenta Nequi es un proceso sencillo y completamente digital, pensado para facilitar el acceso a servicios financieros a través del teléfono móvil, sin costo y con pleno control del dinero en todo momento.