El plan de Bill Gates para acabar con la desigualdad en el mundo y mejorar la vida de todos

El filántropo lleva más de dos décadas apoyando a sectores sociales vulnerables. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los empresarios más influyentes, ha decidido transformar el sentido de la riqueza acumulada durante su carrera. “Soy optimista sobre nuestra capacidad de progreso, porque cada avance es una nueva oportunidad para mejorar la vida de alguien”, afirmó Gates sobre su visión filantrópica.

Esta convicción personal lo llevó a diseñar un ambicioso plan con el objetivo de combatir la desigualdad en el mundo, destinando la inmensa mayoría de su patrimonio a iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables.

El propio Gates en su blog y en entrevistas recientes, ha confirmado que dedicará prácticamente toda su fortuna a la filantropía, dejando a sus tres hijos con menos del 1% del patrimonio total.

Esta es la descendencia de Bill Gates. (@melindafrenchgates)

Según dijo Gates en un episodio del podcast ‘Figuring Out’, sus hijos “tuvieron una excelente crianza y educación, pero recibieron menos del 1% de la riqueza total porque decidí que no les haría ningún favor. Sabes, no es una dinastía. No les estoy pidiendo que dirijan Microsoft”.

Por qué Bill Gates optó por donar casi toda su fortuna a ayudar a la humanidad

El compromiso de Gates con la filantropía comenzó en la década de 1990, cuando el éxito de Microsoft lo catapultó a las primeras posiciones entre los más ricos del mundo. En su blog Gates Notes, explicó que la acumulación de riqueza implica una obligación moral ineludible.

“Creo que las personas que tienen éxito financiero tienen la responsabilidad de contribuir a la sociedad”, afirmó. A partir de esa premisa, decidió que el legado familiar no se apoyaría en el traspaso de riqueza, sino en la transformación positiva de la sociedad global.

El empresario cree firmemente que los más ricos deben aportar más a la sociedad. (Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Para Gates, el capital debe convertirse en un motor de cambio estructural que beneficie a la mayor cantidad de personas posible. De esta manera, la Fundación Bill y Melinda Gates canaliza la mayor parte de los recursos designados a esta causa.

La organización surgió bajo la idea de que la filantropía debe ser estratégica, medible y orientada a lograr impactos sostenibles en la lucha contra la pobreza y la inequidad.

Cómo define Bill Gates sus prioridades de intervención en soluciones

La salud global constituye el eje rector de la Fundación Gates, que asigna la mayor parte de su presupuesto anual, superior a 7.000 millones de dólares según el último informe, a proyectos relacionados con la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas.

La fundación ha impulsado grandes campañas de vacunación en África y Asia, colaborado con organismos internacionales y financiado el desarrollo de sistemas sanitarios en países de bajos ingresos.

Apoya a proyectos de investigación científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque se extiende al ámbito alimentario y agrícola. Gates promueve la productividad y resiliencia de pequeños agricultores, impulsa la equidad de género en zonas rurales y apoya mejoras nutricionales en comunidades vulnerables.

En Estados Unidos, la fundación concentra sus esfuerzos en el sistema educativo K-12 y en la promoción de la movilidad económica, con el objetivo de reducir la brecha de oportunidades.

Por qué vincula Bill Gates la tecnología al progreso social

Una de las convicciones centrales del magnate es el papel decisivo de la tecnología en la transformación social. En sus declaraciones, ha subrayado que la innovación científica permite soluciones escalables ante desafíos como la desigualdad sanitaria y el cambio climático.

La fundación apoya investigaciones sobre nuevos fármacos, redes de monitoreo epidemiológico y acceso a servicios médicos digitales.

Los avances pueden tener implicaciones en el sector agrícola. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el sector de la energía, Gates lidera la plataforma Breakthrough Energy, enfocada en acelerar tecnologías limpias y sostenibles. A través de inversiones en startups y consorcios de investigación, apuesta por alternativas que reduzcan las emisiones y garanticen el acceso a energía asequible.

Qué metas concretas se ha propuesto Bill Gates para 2045

El horizonte temporal de este plan filantrópico ya está delimitado. Gates anunció que a más tardar en 2045 habrá donado prácticamente toda su fortuna y que la fundación cerrará sus puertas. El objetivo es concentrar recursos e impacto en un periodo definido, ofreciendo mayor previsibilidad a socios y beneficiarios.

“Ahora creo que podemos alcanzar sus objetivos en un plazo más corto, especialmente si redoblamos la apuesta en inversiones clave y brindamos mayor seguridad a nuestros socios”, explicó Gates acerca de este cambio de estrategia.

Entre las metas sobresalen la erradicación de enfermedades infecciosas mortales para la próxima generación, la garantía de que ninguna madre, niño o bebé muera por causas prevenibles y el alivio de la pobreza para cientos de millones de personas.