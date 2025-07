Cómo desactivar o minimizar Meta AI en WhatsApp

Usuarios consideran poco útil Meta AI en WhatsApp. (Meta)

La integración de Meta AI en WhatsApp ha marcado un nuevo capítulo en el uso cotidiano de la inteligencia artificial. Desde su llegada, millones de usuarios en América Latina han interactuado con esta herramienta que promete generar respuestas rápidas, ayudar a resolver dudas y ofrecer funciones automatizadas dentro de los chats.

Sin embargo, la novedad tecnológica no fue bien recibida por todos. Muchos usuarios se preguntan si realmente necesitan un asistente virtual integrado en su aplicación de mensajería diaria. Otros, en cambio, celebran la iniciativa como un paso natural hacia una comunicación más eficiente e inteligente.

Lo cierto es que, mientras Meta defiende su sistema como seguro y útil, crece entre los usuarios una sensación de invasión a la privacidad y una falta de control sobre lo que aparece en su interfaz de WhatsApp.

Usuarios de WhatsApp están convencidos de desinstalar Meta AI del aplicativo de mensajería. (unoentrerios.com.ar)

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp

Si bien en la mayoría de países no es posible desactivar Meta AI por completo, sí hay formas de ocultar su chat del menú principal de WhatsApp. Para hacerlo, el usuario puede seguir estos pasos:

Ingresar al chat con Meta AI. Tocar el ícono de los tres puntos verticales. Seleccionar “Eliminar conversación”. Confirmar la eliminación.

Esta acción no borra la función, pero sí impide que aparezca de forma visible, lo que contribuye a una experiencia más limpia y personalizada. Si en el futuro se desea volver a usar, basta con buscar al asistente nuevamente en la barra de búsqueda.

Meta AI no se puede eliminar por completo de WhatsApp, pero sí se puede ocultar. (WhatsApp)

¿Por qué tantos quieren desactivar Meta AI?

Uno de los principales motivos de incomodidad tiene que ver con la privacidad. Aunque Meta asegura que su inteligencia artificial no accede a chats personales ni almacena datos, persiste la desconfianza. A los ojos de muchos, no se trata solo de lo que la compañía promete, sino del historial que arrastra en cuanto al manejo de información sensible.

A esto se suma la percepción de que Meta AI no siempre ofrece respuestas precisas o útiles. Varios usuarios han calificado la función como “innecesaria”, señalando que interfiere con su experiencia habitual en la app.

Incluso, en regiones donde no se puede desactivar por completo, crecen las búsquedas para reducir su presencia o eliminarla visualmente de la pantalla principal.

Meta AI. (Meta)

El sentimiento generalizado es claro: muchos quieren tener la opción de decidir si usar o no esta herramienta. No se trata de rechazar la innovación, sino de exigir mayor transparencia y libertad de elección.

Lo que dice Meta sobre seguridad y funcionamiento

Meta ha reiterado que su asistente fue desarrollado bajo estrictos estándares de seguridad. Entre las principales garantías, la empresa afirma que las conversaciones con su IA:

No se almacenan en sus servidores.

Están cifradas de extremo a extremo.

No acceden a chats privados, grupos ni llamadas.

No utilizan el micrófono ni escuchan el entorno del usuario.

Pese a estos compromisos, el pasado de la compañía en relación con la filtración de datos y el uso indebido de información personal continúa generando dudas. En este contexto, muchos usuarios optan por tomar precauciones y limitar el uso de la IA dentro de la aplicación.

WhatsApp es el app de mensajería más popular del mundo. (Meta)

¿Qué funciones cumple Meta AI en WhatsApp?

Meta AI en WhatsApp ofrece una variedad de funciones que buscan simplificar la vida diaria de los usuarios. A través de un sistema conversacional, es posible hacer preguntas sobre temas generales, obtener datos útiles como el pronóstico del clima o incluso buscar recetas de cocina.

Su integración en los chats grupales permite, por ejemplo, planear viajes con amigos al consultar sobre destinos turísticos o actividades recomendadas directamente dentro de la conversación.

Una de las características más llamativas del asistente es su capacidad para generar imágenes a partir de descripciones textuales. Esta función permite a los usuarios crear ilustraciones personalizadas bajo demanda, lo que abre la puerta a propuestas creativas sin necesidad de utilizar herramientas externas o conocimientos de diseño.

Además, Meta AI incluye funciones prácticas como la traducción automática de textos en diferentes idiomas y la redacción asistida. Esto facilita tanto la comunicación entre personas de distintas regiones como la elaboración rápida de mensajes, listas o descripciones, adaptándose al estilo o necesidad de cada conversación.