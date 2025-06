Lista de los Webtoons más populares para disfrutar el fin de semana

Te compartimos el top 10 de los webtoons más populares de esta semana (Infobae)

Los webtoons son un formato de historieta digital que surgieron en Corea del Sur y su principal característica a diferencia de los cómics o mangas es que su presentación es una sola imagen vertical para que los lectores puedan leerlos desde sus smartphones o dispositivos electrónicos.

Suspenso, romance, comedia y acción son algunos de los géneros que se abordan en estas historias y en los últimos años los webtoons han adquirido relevancia en diferentes partes del mundo, pues cada día suman nuevos lectores gracias a los tramas que abordan.

Webtoon es la primera plataforma que dio el salto fuera de Corea del Sur y logró asentarse a nivel internacional. Cada semana publican un top con las historias más leídas y acá te compartimos cuáles fueron las 10 mejores historietas de este 26 de junio.

Los Webtoons más populares

1.- La niñera de la mafia Género: RomanceAutor: sh00, Violet Matter, roousuu, Drawniels, WmW..Ser una niñera de élite es simple: proteger al objetivo, acatar las reglas, no involucrarse emocionalmente. Algo mucho más fácil de decir que de hacerlo cuando el primer cliente de Davina es un peligroso e irresistible segundo al mando de la mafia Veneciana, quien está decidido a metérsele por debajo de la piel. No puede ni imaginar lo que él quiere de ella, pero Gabriele Angelini la llevará de vuelta al mundo del crimen organizado que ella pensaba que ya había dejado atrás por el resto de su vida. Quizás obtenga respuestas sobre su pasado si cava lo suficientemente profundo, pero, ¿podrá proteger a Mikey de la ambición de su padre y evitar que su corazón se vea enredado en sus engañosas redes?

2.- La emperatriz divorciada Género: FantasíaAutor: Alphatart, Sumpul, HereLee..Navier Ellie Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos: inteligente, valiente y sociable. Era amable con sus súbditos y devota de su marido. Se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del Imperio de Oriente… Pero un día, su esposo trajo a una amante y le exigió el divorcio. “Acepto este divorcio… y solicito autorización para volver a casarme”. En un giro inesperado, Navier se vuelve a casar con otro emperador y conserva su título y su sueño de ser emperatriz. Pero ¿cómo se desarrollaron los hechos?

3.- Mordiscos de amor Género: RomanceAutor: Alicia Wallace, WmW, Anzaitea, Ele, Saisho, Jun..Cuando Kieran conoce a Mason Kane, su nuevo compañero de clase, lo invade un desprecio inexplicable. Pronto se hace evidente el motivo: Mason es un hombre lobo. Pero cuando una pelea termina en un beso inesperado, Kieran siente atracción por Mason al instante. Nada tiene sentido: si se supone que los vampiros y los hombres lobo son enemigos mortales, ¿por qué a Kieran Mason le parece tan irresistible?

4.- Caída del espacio Género: RomanceAutor: Pookie SenpaiKade vive una vida tranquila y solitaria… ¡hasta que una adorable chica alienígena se estrella en su jardín! Al abrir las puertas de su hogar, ¿logrará esta chica de otro planeta abrir el corazón de Kade?

6.- Para los que me traicionaron Género: RomanceAutor: LICO, FAIRYDRAGONExplotada por su hermano, traicionada por su hermana y asesinada por su esposo. Así terminó la trágica historia de Ariana Lopez, hasta que, en el momento de su muerte, se encuentra de regreso en el pasado. Ahora que tiene la oportunidad de hacer todo de nuevo, recluta la ayuda del duque Dante Heigenberg, el hombre más temido y deseado del imperio, para vengarse de su familia y recuperar lo que es suyo. Pero, curiosamente, parece que el duque no quiere a Ariana solo por su talento musical extraordinario..

7.- Solo un amanecer Género: RomanceAutor: Kang Ki, Woo JihyeLa escuela es el hogar de ojos críticos y el hogar, una fuente de abuso. Pero eso no importa porque Junyoung encuentra una casa abandonada donde puede estudiar a su gusto. Desafortunadamente, descubre que Beomjin, el dicho delincuente más famoso de la ciudad, también está usando la casa para recuperar el sueño. A medida que los dos se ven obligados a coexistir, descubren sus razones para evitar a los demás.

8.- Los lobos de la emperatriz Género: RomanceAutor: LICO, Honey BambiEn un mundo donde el destino está marcado en la piel, Sepia, la emperatriz humana del imperio de las bestias, se ve amenazada por una nueva rival: Titié, una cierva blanca que tiene el nombre del emperador Demios grabado en el pecho. A pesar de los maliciosos planes de Titié, Sepia se aferra a su papel de emperatriz y a su rol como la Estrella de Ishtar, decidida a cumplir su destino y salvar al imperio. Roxan, un lobo primo de Demios, se presenta ante Sepia y despierta su interés. En esta trama de amor, fidelidad y decepción, ¿Sepia será capaz de recuperar su poder y conocer la verdad que esconde su corazón?

9.- Yo soy la reina en esta vida Género: FantasíaAutor: Themis, Omin, Lefaljinf..El reino Etruscan se tiñe de sangre cuando Cesare, el hijo ilegítimo del rey, conspira con su prometida Ariadne para usurpar el trono de su medio hermano, Alfonso. A pesar de la devoción de Ariadne por el nuevo rey, su fe se hace añicos cuando él la traiciona y finalmente la asesina su propia hermana, que desea ser reina. Para su sorpresa, Ariadne regresa en el tiempo a su vida con 17 años. Mientras explora los peligros y las oportunidades de la intriga del palacio, Ariadne debe aprovechar al máximo su astucia y su valor para asegurarse de que su trágico futuro no se repita.

10.- Las reseñas de los ex Género: RomanceAutor: Pyeonggang, La HeeGiju Gong es una chica lógica y directa, excepto en su vida amorosa. Siempre ha caído en las trampas y amaños de sus ex, quienes se han aprovechado de ella. Este último no ha sido la excepción. ¡Incluso estuvo a punto de perder la vida por su culpa! Pero cuando despierta en el hospital, Giju se da cuenta de que puede ver unos extraños comentarios sobre las cabezas de las personas. ¡Son las reseñas de sus antiguas parejas! ¿Podrá esta habilidad especial ayudarla a encontrar a la persona indicada?

11.- Una propuesta salvaje Género: RomanceAutor: Lee yuna, team IRUKACuando el señor Tiwakan se apodera del reino de Nauk, la princesa Liene Arsac se enfrenta a una decisión imposible: casarse con su captor o ver cómo su patria es destruida. Sin embargo, el señor Tiwakan no solo quiere poder, también quiere a Liene. La devoción del señor Tiwakan provoca una mezcla de miedo y atracción innegable en la princesa, quien debe decidir si confiar en las promesas de Tiwakan o esperar el rescate, aun desconociendo el paradero de Lafitte, su anterior prometido. Al irse develando oscuros secretos, la decisión de Liene podría cambiar el destino de Nauk y el sentir de su corazón, para siempre.

12.- Llora, o mejor aún, suplica Género: RomanceAutor: VAN.J, SolcheDespués de perder a sus padres con tan solo 12 años, Layla Lewelin pasa de casa en casa de un pariente indiferente a otro, hasta que eventualmente es enviada a otro país. Al llegar al Imperio de Berg, Layla queda al cuidado de Bill Remmer, un huraño pariente lejano al que parece importarle poco más que su trabajo como jardinero de la ilustre familia Gerhard. Tras años de abandono, el único deseo de Layla es un lugar al que llamar hogar, pero sus encuentros con el apuesto duque Matthias Von Gerhard y el resto de la aristocracia ponen en prueba y afligen el tierno corazón de la joven.

13.- Una atípica historia de reencarnación Género: RomanceAutor: Lemon Frog, A-jin, DOYOSAY..No todos los villanos son malvados. Cuando Suna Choi se reencarna en Edith Rigelhof, la villana de su novela favorita, está decidida a cambiar la vida de Edith y trata a todos con amabilidad. Aunque se casa con el apuesto Killian Rudwick, él está locamente enamorado de la protagonista original del libro y desconfía de Edith debido a que es de una familia rival. ¿Sobrevivirá su matrimonio al torbellino de disputas familiares, triángulos amorosos y más? ¿Encontrará Edith su final feliz?

14.- El romance de Iseop Género: RomanceAutor: 248, Anna KimCon su excepcional perspicacia empresarial, Mingyeong Kang ascendió rápidamente en la jerarquía corporativa del Grupo TK, el principal conglomerado de Corea, convirtiéndose en gerente senior en tiempo récord. Sin embargo, después de 10 años en la compañía, le han asignado ser la secretaría de Iseop Tae, el sucesor del Grupo TK. Ambos ingresaron a la compañía al mismo tiempo, pero desde que él quedó en segundo lugar detrás de ella durante el entrenamiento para nuevos empleados, a Iseop nunca le cayó bien Mingyeong. Ella lo supera en todos los aspectos y ha pisoteado su ego.. Entonces, ¿por qué no puede dejar de pensar en ella?

15.- Camino a conocer a mamá Género: FantasíaAutor: GOMYANGUn día, luego de ser encontrado por un escuadrón de rescate en una casa abandonada, Mori se encuentra, de pronto, en un centro de protección para niños. Aquí comienza a conocer un nuevo estilo de vida, uno que incluye increíbles paquetes de cuidado de parte de un benefactor misterioso. Pero cuando su amiga más cercana se reencuentra con su madre y abandona el centro, Mori se entera por primera vez de la existencia de una madre para cada niño y decide embarcarse en una aventura para encontrar a la suya. ¿Qué clase de obstáculos lo esperan en el camino?

16.- La razón del disfraz de la dama gemela Género: RomanceAutor: Amamiya Ley., MONALa familia Lowreis fue condenada injustamente a muerte por intentar asesinar a la familia real. Al borde de la muerte, Linali Lowreis reza fervientemente por una segunda oportunidad y milagrosamente, despierta tres años atrás y se reúne con los miembros fallecidos de su familia. Sin embargo, la tragedia se avecina cuando su hermano, Liam, está a punto de asistir a la Escuela de Poltis, la razón de la tragedia de la familia. Ella le ruega a su padre que la envíe a ella en lugar de su hermano, ya que es mejor luchando con espadas. Ahora, frente a una nueva identidad y desafíos inesperados, Linali debe asistir a la Escuela de Poltis en lugar de su hermano.

17.- La duquesa en ruinas Género: RomanceAutor: Candlebambi, Saedle, Lemon Frog..Edele Lancaster es la dama perfecta de la nobleza que nació para hacer su trabajo. Pero, cuando su esposo comete traición, la marcan como traidora y la convierten en esclava. Intenta suicidarse para conservar su honor de mujer de la nobleza, pero su nuevo amo, el conde Laslo Krissus, evita que lo logre. ¿Edele logrará encontrar la felicidad y la libertad viviendo como la criada del conde Krissus?

18.- La beba tirana Género: FantasíaAutor: Lee Huin, AwonGyeoul Yoon no es ajena a la tragedia, ya que perdió todo, incluso su vida, por culpa de su padre inútil. Cuando despierta después de la muerte, Gyeoul se encuentra en el cuerpo de un bebé recién nacido: ¡ahora es la princesa Mabel del poderoso Imperio Ermaneau! Con su nueva familia cariñosa y el poder del imperio a su disposición, Mabel tiene todo lo que siempre ha deseado. Al enterarse de que es el sujeto de una profecía que pone en juego la salvación del mundo, Mabel se da cuenta rápidamente de que hay personas que no se detendrán ante nada para destruir su nueva paz.

19.- Ponme a dormir Género: RomanceAutor: Team yundo, bumtoEl destino de Eira Goldwyn de casarse con el príncipe heredero estaba decidido desde su nacimiento. Sin embargo, al día siguiente de su boda, el príncipe pidió la disolución del matrimonio. Ahora sufre de insomnio y dolores de cabeza casi constantes, soportables solo con el abrazo de un hombre. Una noche, Eira conoce a un hombre capaz de hacer desaparecer sus dolores de cabeza por completo con solo una caricia. Pero a la mañana siguiente, descubre que se ha ido sin decir palabra y ni siquiera sabe su nombre. ¿Podrá Eira volver a encontrar a su "cura"?

21.- Anhelo Infernal Género: RomanceAutor: Zigozi9, MunekiTodo comienza con un sueño inquietante que deja al demonio Doya Seo confundido y con una sensación que no logra comprender. Ese mismo día conoce a Desirée So, una estudiante de primer año que despierta en él emociones y sensaciones desconocidas. Cada encuentro lo confunde más y lo impulsa a descubrir el origen de esa conexión. Al mismo tiempo, la vida de Desirée da un giro inesperado cuando recibe una invitación a la casa del famoso actor Jaehyeon Woo. En un mundo donde lo sobrenatural y lo humano conviven, Desirée deberá encontrar la manera de sobrellevar su vida escolar sin quedar atrapada en un destino que jamás imaginó.

22.- Mi hijo tendrá otro padre Género: RomanceAutor: Team Chung-Yeon, TAPAHA, Paganjang..«¡Destino, salva a mi hijo nonato..!» Estas fueron las últimas palabras de la princesa Hinael mientras caía a su muerte, asesinada por el conde Chetaire, su infiel marido. Lo que Hinael no sabía es que el destino sí le concederá una segunda oportunidad. La princesa despierta dos años en el pasado, poco antes de su matrimonio. Ahora que sabe lo que está por venir, Hinael intenta reescribir su destino y el de su futuro hijo, ¿y qué mejor manera de lograr sus ambiciones que cortejar al antiguo enemigo de su reino, el oscuro y austero Príncipe Lutz del imperio de Triekas?

23.- Un romance egoísta Género: RomanceAutor: Gyogyo ParkYumin y Hyeondo terminan con sus respectivas parejas por diferentes razones. Pero luego deciden empezar a salir juntos para provocar a sus ex.

24.- A fuego lento Género: RomanceAutor: Team SABANA, Team J, Early Flower..Desde niña, Yeomin Chae ha tenido que soportar varias injusticias por culpa de su engreída hermanastra, Nari Chae. Un día, Seungjae, el exnovio de Yeomin, le cuenta de improviso que se casará con Nari. Luego de aquella traición por parte de la persona en la que más confiaba, Yeomin se encuentra con Hwan Yun, el nieto del presidente del Grupo Taeju. Frustrada con su vida, le sugiere que se case con ella para conveniencia de ambos. Él la sorprende al acceder. ¿Qué emocionantes sucesos y terribles dificultades les deparará el futuro?

25.- Quizás fue el destino Género: RomanceAutor: honeyskein, damchoJia Han, una trabajadora independiente sin trabajo de 32 años, está cansada de que sus padres insistan con que se case y se vaya de la casa. Cuando se encuentra con un amigo de la infancia, Mincheol Jin, que siente la misma presión por parte de sus padres, dice sin pensar que casarse sería una buena solución para los problemas de los dos. Pero no se imaginaba que él aceptaría su propuesta y, de repente, se encuentra de camino al altar. ¡Una historia sobre un romance inesperado que no podrás dejar de leer!

26.- Yo soy la villana Género: RomanceAutor: SejjiSe supone que el esfuerzo te lleva lejos, pero nunca me imaginé que tan lejos como al mundo dentro de la novela de mi mejor amiga.. Lucy se despierta en un mundo totalmente nuevo, donde aún vive la nobleza y tardes de té, pero como la villana que espera la pena de muerte. Para escapar de este destino, debe convertirse en una estafadora de la alta sociedad. ¿Podrá Lucy volver a su mundo?

27.- ¡Creí que iba a morir! Género: RomanceAutor: Essie, Hyeyong, Ari Choi..Lariette Blanche visita al doctor Zakascoff después de sentirse mal, solo para descubrir que tiene una enfermedad congénita extremadamente rara. Con solo tres meses de vida restante, Lariette decide escribir una lista de todo lo que quiere hacer antes de morir. ¡Sin embargo, resulta que el diagnóstico en realidad era erróneo! Con tantos cambios que ya ha implementado en su vida, ¿qué hará Lariette en el futuro? ¿Volverá a su vida anterior o seguirá viviendo la nueva, llena de nuevas aventuras que nunca antes había imaginado?

28.- Complejo de amigos de la infancia Género: RomanceAutor: EUNHIHaneul y Mincheol son amigos desde que eran bebés y han estado juntos toda la vida. A pesar de que nunca se han visto como algo más que amigos, los malentendidos y deseos han complicado su amistad, llevándolos poco a poco a reconocer lo que realmente sienten el uno por el otro. En esta comedia romántica, donde la tensión se siente en el aire, estos dos amigos se dan cuenta de que, aunque hay sentimientos y tentaciones de por medio, no tienen derecho a cruzar la línea por la cercanía que los une. Pero, ¿qué pasará cuando la línea que han mantenido tan clara empiece a desdibujarse?

29.- Lector omnisciente Género: FantasíaAutor: sing N song, UMI, Sleepy-C..En ese entonces, Dokja no tenía idea de que su novela web favorita, Tres maneras de sobrevivir al apocalipsis, cobraría vida y que solo él sabría cómo iba a terminar el mundo. Tampoco tenía idea de que se convertiría en el protagonista de esta novela transformada en realidad. Ahora Dokja debe embarcarse en un viaje para alterar el curso de la historia y salvar a la humanidad de una vez por todas.

30.- Entre el amor y la amistad Género: RomanceAutor: HBCUL8EREunseo and Sihwa han sido amigos toda su vida, pero Eunseo guarda un amor secreto por él. Cuando Sihwa se va a estudiar al extranjero, Eunseo intenta olvidar sus sentimientos. Sin embargo, se reencuentran en la universidad y ahora Eunseo deberá decidir si dejar o no que esos viejos sentimientos resurjan.

Cuáles webtoons han llegado a la televisión

La fama de los webtoons ha crecido a nivel internacional, la plataforma de Naver ha logrado llegar acuerdos con DC Comics y Archie para alcanzar nuevos mercados (WEBTOON Entertainment/Handout via REUTERS)

Algunas de las historias se han vuelto tan populares en la web que han dado el salto a la televisión y se adaptaron a k-dramas. Las series surcoreanas fueron, en gran parte, las impulsoras de la popularidad de los webtoons.

True Beauty, Nevertheless, Navirella, Propuesta Laboral y Lucky Romance, son algunos de los webtoons que fueron adaptados a la pantalla chica. Las historias triunfan gracias a la acertada elección del elenco, pues generalmente los productores buscan que los actores y actrices tengan un gran parecido a los personajes originales.

Los webtoons han tenido un crecimiento mundial tan importante que la plataforma de Naver alcanzó acuerdos con importantes editoriales como DC Comics en 2014 y Archie en 2020 para ampliar su mercado.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Cultura de Corea del Sur, la industria del webtoon logró recaudar 706 mil millones de dólares en el año 2020 y estima que hay alrededor de 64 millones de usuarios activos cada mes que leen estas historias.