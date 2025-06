Apple considera utilizar IA generativa para acelerar el diseño de los chips personalizados

Uno de los puntos centrales del discurso de Srouji fue la importancia de emplear las herramientas más avanzadas disponibles para el diseño de chips. (Composición Infobae: hipertextual.com / elchapuzasinformatico.com)

Apple ha manifestado su interés en utilizar la inteligencia artificial generativa para acelerar el diseño de los chips personalizados que integran sus dispositivos, según reveló Johny Srouji, vicepresidente sénior de tecnologías de hardware de la compañía, durante un discurso privado en Bélgica.

La intervención de Srouji tuvo lugar en el marco de la entrega de un premio otorgado por Imec, un grupo independiente de investigación y desarrollo de semiconductores con sede en Bélgica. Esta organización mantiene colaboraciones con la mayoría de los principales fabricantes de chips a nivel mundial, lo que convierte su reconocimiento en un hito relevante para cualquier figura de la industria tecnológica.

La grabación del discurso, a la que tuvo acceso Reuters, permitió conocer en detalle la visión de Apple sobre el futuro del diseño de semiconductores y el papel que la inteligencia artificial desempeñará en este proceso.

Apple ha manifestado su interés en utilizar la inteligencia artificial generativa para acelerar el diseño de los chips personalizados que integran sus dispositivos. (Pixabay)

¿Qué dijo Johny Srouji?

Durante su intervención, Srouji repasó la evolución de los chips personalizados de Apple, comenzando por el lanzamiento del primer chip A4 en el iPhone en 2010. Este hito marcó el inicio de una estrategia de integración vertical que ha permitido a la empresa controlar cada vez más aspectos del hardware de sus dispositivos. Desde entonces, la compañía ha desarrollado una amplia gama de procesadores que alimentan no solo los teléfonos inteligentes, sino también las computadoras de escritorio Mac y las gafas Vision Pro.

Uno de los puntos centrales del discurso de Srouji fue la importancia de emplear las herramientas más avanzadas disponibles para el diseño de chips. Según sus palabras, una de las lecciones clave que Apple aprendió fue que necesitaba utilizar las herramientas más avanzadas disponibles para diseñar sus chips, incluyendo el software de diseño de chips más reciente de empresas de automatización de diseño electrónico (EDA).

Este enfoque ha llevado a la compañía a colaborar estrechamente con firmas líderes en el sector de la automatización de diseño electrónico, conocidas como EDA por sus siglas en inglés.

Johny Srouji habla durante el discurso inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC) de 2020. Brooks Kraft/Apple Inc/Handout vía REUTERS.

En este contexto, Cadence Design Systems y Synopsys se han posicionado como las dos empresas más relevantes de la industria de EDA. Ambas compiten por incorporar inteligencia artificial en sus soluciones, con el objetivo de ofrecer a sus clientes —entre ellos, Apple— herramientas que permitan optimizar y acelerar los procesos de diseño de semiconductores.

La integración de la IAG en estas plataformas representa un avance significativo, ya que posibilita la automatización de tareas complejas y la reducción de los tiempos de desarrollo.

Srouji subrayó el papel fundamental que desempeñan las empresas de EDA en el éxito de los proyectos de Apple. En sus palabras, “las empresas de EDA son cruciales para respaldar la complejidad del diseño de nuestros chips”.

El ejecutivo también destacó el potencial transformador de la inteligencia artificial generativa en el ámbito del diseño de chips. Según Srouji, “las técnicas de IA generativa tienen un gran potencial para obtener más trabajo de diseño en menos tiempo, y pueden suponer un gran impulso a la productividad”.

Imagen referencial. (elchapuzasinformatico.com)

Además de la apuesta por la tecnología, Srouji compartió una de las lecciones estratégicas más relevantes que la empresa ha aprendido en su trayectoria: la importancia de tomar decisiones audaces y comprometerse plenamente con ellas. Un ejemplo emblemático de esta filosofía se produjo en 2020, cuando Apple decidió migrar su línea de computadoras Mac —la más antigua de la compañía— de los procesadores de Intel a sus propios chips, conocidos como Apple Silicon.

En relación con este proceso, Srouji explicó que Apple no contempló planes de contingencia en caso de que la transición no resultara exitosa. “Pasar la Mac a Apple Silicon fue una gran apuesta para nosotros. No teníamos un plan B ni un plan de división de la línea, así que lo apostamos todo, incluyendo un esfuerzo monumental de software”, afirmó el ejecutivo.

El desarrollo de Apple Silicon no solo implicó la creación de nuevos procesadores, sino también la adaptación de todo el ecosistema de software para garantizar la compatibilidad y el rendimiento óptimo de las aplicaciones. Este esfuerzo coordinado entre los equipos de hardware y software permitió a la compañía ofrecer una experiencia de usuario coherente y diferenciada, consolidando su posición en el mercado de computadoras personales.

El interés de Apple en la inteligencia artificial generativa se enmarca en una tendencia más amplia de la industria tecnológica, donde las empresas buscan aprovechar las capacidades de la IA para optimizar procesos, reducir costos y acelerar la llegada de nuevos productos al mercado. La integración de la IAG en el diseño de chips representa una oportunidad para redefinir los límites de la ingeniería electrónica y abrir nuevas posibilidades en el desarrollo de dispositivos inteligentes.