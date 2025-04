Crean una camioneta eléctrica a menos de 20.000 dólares: Jeff Bezos de Amazon está detrás

Este vehículo deja a un lado aspectos de otros modelos de la industria en experencia de usuario para ofrecer lo esencial. (Foto: Slate Auto)

En un mercado donde los vehículos eléctricos suelen ser sinónimo de precios elevados, una nueva propuesta busca acabar con esta tendencia. Slate Auto, una compañía emergente con sede en Michigan, Estados Unidos, ha presentado la Slate Truck, una camioneta eléctrica con un precio inferior a los 20.000 dólares, tras aplicar los incentivos federales.

Según informó TechCrunch, este auto, que entrará en producción el próximo año, ha captado la atención de importantes inversores, entre ellos, supuestamente, el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

La Slate Truck se caracteriza por su diseño minimalista y su enfoque en la personalización. Con capacidad para dos personas, una autonomía de 240 kilómetros por carga y una caja lo suficientemente amplia para transportar una lámina de contrachapado, este vehículo se presenta como una opción básica pero esencial.

Además, su fabricación en Estados Unidos y el uso de materiales sostenibles, como paneles de carrocería de plástico moldeado por inyección, buscan reducir los costos y simplificar el proceso de producción.

Cómo es el diseño exterior de esta camioneta eléctrica

El vehículo viene en un solo color con tono minimalista. (Foto: Slate Auto)

La Slate Truck ha sido concebida como una “camioneta kei americana”, un concepto inspirado en los pequeños vehículos utilitarios japoneses. Su diseño ofrece lo esencial, eliminando elementos que suelen encarecer los vehículos modernos.

El vehículo carece de pintura en la carrocería, lo que no solo reduce costos, sino que simplifica el proceso de fabricación al prescindir de talleres de pintura, que suelen ser costosos y complejos por las regulaciones ambientales. En lugar de acero o aluminio, los paneles de la camioneta están hechos de un material compuesto de polipropileno moldeado por inyección.

Según explicó Jeremy Snyder, director comercial de Slate y ejecutivo de Tesla a The Verge, este material es más resistente a los arañazos y no requiere pintura, ya que el color está integrado en el plástico. Este enfoque recuerda al utilizado por la desaparecida Saturn Corporation, aunque en su momento no logró consolidarse en la industria.

Qué conforma el interior del vehículo eléctrico

El auto carece de tecnología avanzada de infoentretenimiento. (Foto: Slade Auto)

El interior del vehículo refleja esta filosofía de simplicidad. La tapicería está diseñada para mejorar su apariencia con el uso, adoptando una estética envejecida.

También, el modelo carece de un sistema de infoentretenimiento o sistema de radio, limitándose a una pequeña pantalla detrás del volante que muestra la cámara de visión trasera y otros botones físicos.

Según Snyder, esta decisión busca aumentar la confiabilidad del vehículo, porque los sistemas de infoentretenimiento suelen ser una de las principales causas de reclamaciones de garantía.

Cuál es la innovación en la fabricación y en el mantenimiento del auto

La camioneta es personalizable de acuerdo al gusto del usuario. (Foto: Slate Auto)

La producción de la Slate Truck se llevará a cabo en una fábrica ubicada cerca de Indiana, utilizando un enfoque de fabricación de bajo costo. Según detalló Snyder, la ausencia de talleres de pintura y máquinas de estampado metálico permite operar en instalaciones más pequeñas y económicas.

Asimismo, la compañía planea fabricar un único modelo con un solo acabado y color, lo que simplifica aún más el proceso. En cuanto al mantenimiento, Slate apuesta por un enfoque de bricolaje.

Los propietarios podrán realizar reparaciones básicas y tareas de mantenimiento con la ayuda de tutoriales en video y una línea de asistencia técnica, un servicio que la compañía denomina “Slate University”. Para reparaciones más complejas, los usuarios podrán acudir a centros de servicio asociados en todo el país.

Qué tipo de seguridad y opciones de personalización integra el auto

Los modelos de estas características suelen ser poco accesibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de su diseño minimalista, la Slate Truck no compromete la seguridad. Según Eric Keipper, jefe de ingeniería de Slate, el vehículo aspira a obtener una calificación de seguridad de 5 estrellas del Programa de Evaluación de Autos Nuevos del gobierno federal, así como la distinción de Mejor Elección de Seguridad del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras.

Entre sus características de seguridad activa se incluyen el frenado automático de emergencia con detección de peatones y luces altas automáticas. Además, la camioneta ofrece opciones de personalización que permiten adaptarla a diferentes necesidades.

Los usuarios podrán adquirir un kit de actualización para convertirla en un SUV, añadiendo asientos traseros con cinturones de seguridad y protección adicional contra vuelos. Este kit, diseñado para ser instalado en casa, cumple con las normas de pruebas de choque y amplía la capacidad del vehículo para transportar más pasajeros.