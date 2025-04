¿Sabías que tu celular tiene un micrófono oculto que que se puede dañar? Descubre este misterio

El orificio que ves en tu celular tiene una función vital para tu voz y casi nadie lo sabe - crédito Santiago Neira Infobae

Quizás alguna vez lo notaste, o tal vez pasó completamente desapercibido. En la parte inferior de todos los teléfonos móviles (sin importar la marca ni el modelo) hay un pequeño orificio que parece no tener función. No tiene forma de botón, no es un altavoz ni un sensor visible. Sin embargo, sin él, las llamadas, los mensajes de voz y hasta los videos con audio serían imposibles.

Ese diminuto hueco, casi invisible, es en realidad una de las piezas clave de cualquier smartphone moderno. Un componente tan esencial como discreto, que forma parte de la tecnología cotidiana de la que dependemos a diario para comunicarnos.

Que se esconde detrás del diminuto orificio

Ese punto junto al cargador no es adorno, es la entrada que transporta tu voz en las llamadas o notas de audio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no lo parezca, ese orificio es el acceso al micrófono principal del dispositivo. Más específicamente, se trata de un conducto que canaliza el sonido desde el exterior hasta el micrófono interno. Su misión es captar tu voz y transmitirla con la mayor claridad posible.

Cuando hablas por teléfono, grabas un mensaje de audio en WhatsApp o grabas un video con tu voz, el sonido viaja por ese pequeño túnel hasta el micrófono, que se encarga de convertirlo en señal digital. Sin ese canal, el sonido quedaría amortiguado o distorsionado. En pocas palabras sin ese hueco, nadie te escucharía.

Este diseño no es exclusivo de una marca. Está presente en los smartphones prácticamente de cualquier fabricante. Aunque cada modelo pueda variar en tamaño, posición exacta o forma del orificio, la función sigue siendo la misma.

Qué riesgos corre esta parte del smartphone

Por su tamaño reducido, el orificio del micrófono suele estar expuesto a uno de los enemigos más silenciosos del smartphone como lo es el polvo. Con el tiempo, es común que se acumulen partículas, pelusas o residuos que obstruyen el paso del sonido. Esto puede provocar que tu voz suene lejana, distorsionada o simplemente no se escuche.

Tu celular tiene un micrófono oculto que puede dañarse con un solo gesto común - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo preocupante es que muchas personas, al notar el orificio, sienten curiosidad y lo exploran con objetos punzantes, como alfileres, clips o la llave de la bandeja SIM. Este gesto, que puede parecer inofensivo, es sumamente riesgoso. El micrófono es un componente delicado, y un mal movimiento puede dañarlo de forma irreversible.

Para minimizar ese riesgo, los modelos más recientes han incorporado un diseño interno que estrecha el canal progresivamente. Esta estructura actúa como una barrera que impide que objetos largos o puntiagudos lleguen hasta el micrófono. Aun así, no es una protección absoluta. El mejor consejo sigue siendo no insertar nada y mantener el orificio limpio usando aire comprimido o un pequeño cepillo suave.

Un segundo micrófono que mejora tu voz

Si tu voz se escucha mal en llamadas, este diminuto detalle podría ser la causa - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al observar con más atención algunos teléfonos de gama media o alta, es posible encontrar otro pequeño orificio en la parte superior del dispositivo. Este segundo punto de entrada no está ahí por simetría, ni como ventilación. Es el micrófono secundario, especializado en una tarea muy distinta a la del principal la cual es cancelar el ruido ambiental.

Este micrófono trabaja en conjunto con el principal. Mientras uno capta tu voz, el otro recoge el ruido del entorno como autos, viento, multitudes. Con esa información, el teléfono genera una señal que filtra el ruido y destaca tu voz. Así, quien te escucha en el otro extremo de la llamada percibe una conversación más nítida, incluso si estás en un lugar ruidoso.

Es una tecnología que también mejora la calidad del audio en grabaciones de video y notas de voz, especialmente cuando el entorno no acompaña. Eso sí, para que funcione correctamente, es importante que la funda del celular no obstruya ninguno de estos orificios. Algunas fundas genéricas cubren por completo estas entradas, sin tener en cuenta su función, lo que puede reducir notablemente la calidad de sonido.