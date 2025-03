En solo 10 minutos, un niño de 5 años gastó 2.500 dólares en un videojuego para el iPad

El pequeño no sabía que esto iba a traer consecuencias para su familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tan solo 10 minutos un niño de cinco años gastó 2.500 dólares en un videojuego para su iPad. El menor sin comprender las implicaciones económicas, adquirió mejoras y elementos virtuales en el juego “Zombies vs Ninja”.

El acto involuntario del pequeño generó un inesperado cargo en la tarjeta de crédito de sus padres, que hasta hace unos pocos minutos le habían descargado un juego gratuito en su iPad mientras visitaban a unos amigos. Tras ingresar la contraseña de la tienda App Store para habilitar la descarga, dejaron que el pequeño disfrutara del juego.

Sin embargo, lo que parecía una actividad inocente se convirtió rápidamente en un problema financiero, cuando comenzaron a recibir notificaciones de compras realizadas en la aplicación.

Por qué el niño decidió comprar mejoras para el videojuego

El error principal fue dejar al niño sin supervisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juego pertenece al modelo de aplicaciones conocido como “freemium”, que permite descargar el contenido de forma gratuita, pero incluye opciones de pago para desbloquear funciones adicionales o avanzar más rápido en los niveles. En este caso, el menor adquirió múltiples elementos virtuales sin entender que cada transacción tenía un costo real.

“Me gustó Zombies vs Ninja, pero nunca más haré algo parecido. Me prohibieron el uso de la tableta por ahora, pero puedo usar algunos juegos todavía. Pero seré mucho más cuidadoso”, declaró el niño en ese momento, según consignó The Telegraph.

Cómo pudieron recuperar el dinero gastado los padres

Apple hizo el respectivo reembolso pero advirtió sobre la necesidad de mayores controles para este tipo de usuarios por parte de sus padres. (Foto: REUTERS/Yves Herman)

Tras el incidente, la familia se puso en contacto con Apple, que accedió a reembolsar el monto total de las compras realizadas por el menor. Un representante de la compañía señaló que este tipo de situaciones deben ser reportadas de inmediato para que puedan ser evaluadas y, en casos como este, proceder con el reintegro.

No obstante, este incidente puso en evidencia la necesidad de supervisar el uso que tienen los menores con sus dispositivos, sobre todo cuando se tiene datos financieros guardados.

Además, Apple recordó que existen medidas preventivas para evitar compras accidentales en dispositivos como el iPad o el iPhone, sobre todo cuando estos dispositivos son usados por menores de edad.

Cómo evitar compras accidentales de niños mientras usan un iPhone o iPad

Los responsables legales deben configurar el dispositivo para que no existan problemas futuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las pautas que propone Apple está activar la opción de solicitar una contraseña para cada transacción. Este ajuste está en la aplicación de Configuración del dispositivo, y estos son los pasos a seguir:

Abrir la app Configuración.

Tocar el nombre del usuario.

Seleccionar “Contenido y compras”.

Acceder a la sección de Configuración de contraseña y elegir la que se desee.

El soporte de la compañía asegura que “si no ves Configuración de contraseña, significa que ya activaste Face ID o Touch ID para las compras”.

Asimismo, estas medidas buscan garantizar que las compras dentro de aplicaciones sean realizadas únicamente con el consentimiento del propietario del dispositivo. De esta forma, se evita cualquier transacción accidental.

Cuál debe ser el rol de los padres al supervisar el uso de dispositivos de sus hijos

Un buen manejo de la tecnología está en la educación que se imparte desde casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hecho refleja la importancia de supervisar el uso de dispositivos electrónicos por parte de los menores, y de establecer controles parentales para evitar gastos inesperados. Las aplicaciones de juegos ofrecen entretenimiento accesible, pero representan un riesgo para el presupuesto familiar si no se gestionan adecuadamente las opciones de compra en línea.

Los expertos sugieren que los padres deben establecer límites claros sobre el tiempo de uso de dispositivos, asegurándose de que no interfieran con actividades esenciales como el estudio, el ejercicio o el descanso. También, deben supervisar las apps y contenidos a los que acceden los niños para garantizar su seguridad digital.

Además, es fundamental que los padres fomenten un diálogo abierto sobre los riesgos en línea, enseñando a los hijos sobre medidas de privacidad y el manejo responsable de estos recursos.