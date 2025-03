Bill Gates recomienda un nuevo libro que promete transformar la visión que tenemos de la comida

Gates conversó con Vaclav Smil, su autor favorito, sobre cómo puede cambiar la alimentación en el futuro. (Instagram: thisisbillgates)

Bill Gates ha compartido su conversación con Vaclav Smil, un científico canadiense y su autor favorito, con motivo del lanzamiento de su nuevo libro ‘La historia y el futuro de la comida: Cómo alimentar al mundo’. Según el filántropo, recomienda encarecidamente la obra, ya que transforma nuestra perspectiva sobre el hambre, la comida y lo que consumimos.

“Creo que uno de los puntos clave del libro es que, al mirar un horizonte de 20 o 50 años, ¿será el sistema alimentario capaz de satisfacer nuestras necesidades?”, reflexiona Gates, quien es conocido por ser un ávido lector.

En respuesta, Vaclav Smil señala que, en lugar de centrarse en el futuro, es importante observar lo que realmente estamos produciendo. Según Smil, es asombroso cuánto estamos generando, pero también cuánto estamos desperdiciando.

Para Bill Gates, este libro tiene la capacidad de transformar lo que se piensa sobre la alimentación. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

De acuerdo con el autor, a nivel mundial, producimos alrededor de 2.800 kilocalorías per cápita, mucho más de lo que realmente podemos consumir. En los países ricos, esa cifra supera las 3.000. Además, existen numerosos estudios que muestran que entre un 30 y un 45% de esa producción se desperdicia, lo que, según el autor, es completamente inexcusable y totalmente indefendible.

En la misma conversación, Bill Gates también abordó con Vaclav Smil el auge y la caída del consumo de carne. “En su libro, menciona a Japón e India como ejemplos de países donde el consumo de carne es, supongo, más racional”, comenta el cofundador de Microsoft.

“Sin embargo, no solo en India, sino también en Francia, ahora hay grupos de personas que ya están comiendo menos de 30 kg de carne al año”, le responde el científico.

Gates lee aproxidamente 50 libros al año y su autor favorito es Vaclav Smil. Ritzau Scanpix/Keld Navntoft via REUTERS

Smil explica que, para él, el mejor ejemplo es la historia de España. Bajo el régimen de Franco, el país era más pobre y el consumo de carne rondaba los 25 kg per cápita, es decir, alrededor de 35 kg, lo que equivale a aproximadamente 77 libras de carne al año.

Posteriormente, cuando España se unió a la UE, se convirtió en uno de los mayores consumidores de carne, superando a los alemanes y a los holandeses. Aunque ahora han reducido su consumo a unos 85 o 90 kg, sigue siendo una cantidad considerable, indica.

Sin embargo, Smil destaca que, al mismo tiempo, los españoles redujeron el consumo de vino. De hecho, el consumo de vino ha disminuido, al igual que el de carne, a medida que la población envejece y los gustos cambian, resultando en una ingesta mucho menor tanto de carne como de vino.

Cómo Bill Gates logra leer tantos libros al año

El cofundador de Microsoft sugiere escribir en las márgenes de los libros para anotar las reflexiones que se piensan en el momento. (YouTube: Bill Gates)

Bill Gates lee alrededor de 50 libros al año, una cifra que puede resultar desafiante para muchos, pero que él logra gracias a algunos consejos que compartió con el medio Quartz.

Según Gates, uno de los hábitos clave para alcanzar esa cantidad de lectura es tomar notas en los márgenes de los libros.

Esta práctica le ayuda a concentrarse mejor, especialmente en los libros de no ficción. “Tomar notas me asegura que realmente estoy reflexionando sobre lo que está en el libro. Si no estoy de acuerdo con algo, a veces me lleva mucho tiempo leerlo porque escribo tanto en los márgenes que se vuelve frustrante”, explicó el filántropo.

Gates confesó que prefiere leer libros en físico que en formato digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Gates mencionó que no empieza un libro que sabe que no podrá terminar. Por ejemplo, expresó su interés en leer ‘Infinite Jest’, una novela de David Foster Wallace, pero debido a su extensión y complejidad, aún no ha decidido comenzar. “Si fuera un libro de 200 o 300 páginas, no lo pensaría dos veces, pero es largo y complicado. Prefiero seguir mi regla de terminar lo que empiezo”, añadió.

El ejecutivo compartió otro consejo importante para una lectura efectiva: reservar una hora completa para leer. “No puedes ponerte a leer cinco minutos aquí o diez minutos allá, porque eso no te permite concentrarte adecuadamente”, concluyó.