Oprimir dos veces la tecla ‘Cancelar’ en un cajero no sirve para nada: así clonan las tarjetas

El 'skimming' es una técnica con la cual los delincuentes clonan las tarjetas de los usuarios de cajeros. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es posible que alguna vez haya visto en redes sociales contenido con el que lo informen sobre prácticas de estafa y cuáles son las maneras más efectivas para evitar convertirse en una víctima. Este es el caso de un mensaje que se viralizó por prometer una mayor seguridad al usar cajeros electrónicos, pero terminó siendo mentira.

Desde 2018, ha circulado ampliamente en redes sociales de varios países un mensaje que asegura que presionar dos veces el botón ‘cancelar’ en un cajero automático puede prevenir el robo de contraseñas. Según indicó Colombiacheck, esta recomendación, atribuida a un supuesto “técnico de computadoras de un banco”, carece de respaldo técnico y ha sido desmentida por expertos y entidades bancarias.

El mensaje, que se ha viralizado en plataformas como Facebook, sugiere que al presionar dos veces el botón ‘cancelar’ antes de insertar la tarjeta, se desactivaría cualquier configuración maliciosa en el teclado destinada a robar el código PIN. Sin embargo, tanto Bancolombia como la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) han confirmado que esta afirmación es falsa.

Los expertos aconsejan verificar que no haya dispositivos extraños en el cajero. (Imagen ilustrativa Infobae)

Hace algunos años, el director de gestión operativa y seguridad de Asobancaria, Jaime Rincón, declaró que esta no es una recomendación válida y que nunca había escuchado de esta práctica. Por su parte, Bancolombia enfatizó que presionar el botón ‘cancelar’ no tiene ningún efecto en la seguridad del cajero.

Asimismo, el Centro Cibernético Policial de Colombia, una dependencia de la Policía Nacional encargada de prevenir delitos en plataformas digitales, también desmintió la validez de esta recomendación. Por otra parte, el Centro Cibernético confirmó que no existe ningún comunicado oficial de la Red AVAL, una de las principales redes bancarias del país, que respalde esta práctica como una medida de seguridad.

Recomendaciones para evitar fraudes en cajeros automáticos

Aunque el mito de presionar ‘cancelar’ dos veces ha sido desmentido, existen medidas concretas y efectivas que los usuarios pueden adoptar para protegerse de fraudes en cajeros automáticos. Según detallaron Asobancaria, Bancolombia y el Centro Cibernético Policial, una de las principales amenazas es el ‘skimming’, una técnica en la que los delincuentes instalan dispositivos llamados ‘skimmers’ para clonar los datos de las tarjetas de débito y crédito.

Las entidades bancarias aseguran que el comercio electrónico es una alternativa más confiable para hacer transferencias. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para prevenir este tipo de estafas, las entidades han recomendado verificar que no haya aparatos extraños en las ranuras donde se insertan las tarjetas ni en los teclados numéricos. Además, sugieren observar el entorno del cajero para asegurarse de que no haya personas sospechosas vigilando las transacciones. También es fundamental proteger la clave personal al momento de ingresarla, evitando que otras personas puedan verla. Memorizar la clave y no anotarla en papeles o dispositivos electrónicos es otra medida clave para evitar riesgos.

Asimismo, las entidades bancarias aconsejan no aceptar ayuda de extraños en los cajeros automáticos, ya que esto podría ser parte de una estrategia para intercambiar tarjetas sin que el usuario se dé cuenta. En caso de detectar elementos extraños en el cajero, se debe reportar de inmediato a la entidad bancaria correspondiente. Por último, destacan que los canales digitales son una alternativa más segura para realizar transacciones, reduciendo la necesidad de usar cajeros automáticos.

Las entidades bancarias y los organismos de seguridad cibernética insisten en la importancia de consultar fuentes oficiales antes de adoptar cualquier medida de seguridad.

Las entidades bancarias recomiendan el e-commerce como alternativa segura de hacer procesos bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este caso, tanto Bancolombia como Asobancaria han reiterado que presionar el botón ‘cancelar’ no tiene ningún efecto en la configuración del cajero ni en la protección de los datos del usuario. Por el contrario, seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informado a través de canales confiables es la mejor manera de prevenir fraudes y proteger la información financiera.