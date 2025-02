Cuáles son las series más mencionadas en X este día

Estas son las series con más menciones en la red social. (Infobae/Jovani Pérez)

Con más de 300 millones de usuarios, X (antes Twitter) se ha convertido en una de las redes sociales favoritas de los internautas, quienes ven en esta plataforma el medio para enterarse de los hechos más comentados, relevantes o importantes del momento, por lo que la industria del entretenimiento también encuentra aquí un “medidor” de popularidad.

Plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO Max son conscientes del impacto que puede llegar a tener X, por lo que buscan posicionar sus series y películas en los trending topics para despertar el interés de más usuarios que puedan reproducir las producciones y sumarse a la conversación.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades y los 65 millones de tuits que son escritos al día, las tendencias de X —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda.

Estas son las series más mencionadas en X este día:

1. Invencible (INVINCIBLE)

Menciones: +782

Mark Grayson es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Poco después de su decimoséptimo cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre.

2. Daredevil

Menciones: +257

'Daredevil' es una serie cargada de acción que sigue las aventuras de Matt Murdock -abogado de día y superhéroe de noche- en el barrio de la ciudad de Nueva York conocido como Hell’s Kitchen. Matt quedó ciego tras un accidente de niño, pero ahora tiene los otros cuatro sentidos incrementados y se dedica a luchar contra la injusticia como el superhéroe Daredevil.

3. Yellowjackets

Menciones: +196

Después de un accidente de avión en las profundidades de Ontario, los miembros de un equipo de fútbol femenino son los únicos supervivientes del accidente. Las chicas de secundaria tendrán que luchar por su supervivencia contra los clanes caníbales.

4. Padre de familia

Menciones: +178

Padre de familia es una comedia de animación para adultos creada por Seth MacFarlane para la Fox Broadcasting Company. La serie se centra en los Griffin, una mediocre familia compuesta por los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris y Stewie; y su antropomórfica mascota canina Brian. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island y gran parte de su humor se exhibe en forma de pequeños cortes que frecuentemente se mofan de la cultura americana.

5. Cobra Kai

Menciones: +164

Secuela de Karate Kid, 30 años después de los acontecimientos del film original y con el mismo reparto repitiendo los papeles principales.

6. This Old House

Menciones: +161

Proyectos de renovación son llevados a cabo para enseñar acerca de reparaciones en la casa y técnicas de construcción.

7. Seinfeld

Menciones: +152

El cómico Jerry Seinfeld y sus excéntricos amigos (Constanza, Kramer y Elaine) viven en Nueva York y les pasan innumerables peripecias en esta genial comedia de situación donde la menor excusa sirve para regalarnos un delirante episodio. Batió todos los récords de audiencia que se pusieron por delante y aún hoy en día sus reposiciones siguen contando con innumerables seguidores, no en vano "Seinfeld" es una verdadera leyenda de la televisión americana. "Media hora acerca de nada", así definió Jerry Seinfeld su teleserie cuando la presentó a los ejecutivos de la NBC, a comienzos de 1990. Contra todo pronóstico, ellos aceptaron. No en vano Seinfeld era ya por entonces uno de los cómicos más populares de Estados Unidos. ¿Su secreto? Sacar punta a las rutinas de cada día hasta convertirlas en reflexiones filosóficas dignas de figurar en un tratado sobre las grandezas y las miserias humanas.

8. The Last of Us

Menciones: +117

Veinte años después de que una pandemia acabase con casi toda la población mundial, las ciudades han sido abandonadas y la naturaleza ha ocupado su lugar. Los humanos infectados se han convertido en horripilantes monstruos que vagan sin control y los supervivientes se matan por comida y protección. Joel, cuyas circunstancias personales le han convertido en un violento superviviente, es contratado para sacar de una zona militar de cuarentena a Ellie, una chica de catorce años que es la única esperanza para la humanidad. Esta simple tarea se transformará en un brutal viaje a través de Estados Unidos.

9. Kimetsu no Yaiba

Menciones: +102

Desde la antigüedad, abundaban los rumores sobre demonios devoradores de hombres que acechaban en el bosque. Debido a esto, los pobladores locales nunca se aventuran afuera por la noche. La leyenda dice que un asesino de demonios también vaga por la noche, persiguiendo a estos demonios sedientos de sangre. Para el joven Tanjirou, estos rumores pronto se convertirán en su dura realidad.. Desde la muerte de su padre, Tanjirou se ha comprometido a apoyar a su familia. Aunque sus vidas pueden ser endurecidas por la tragedia, han encontrado la felicidad. Pero ese calor efímero se destruye un día cuando Tanjirou encuentra a su familia asesinada y el único sobreviviente, su hermana Nezuko, se convirtió en un demonio. Sin embargo, para su sorpresa, Nezuko aún muestra signos de emoción humana y pensamiento.. Así comienza la búsqueda de Tanjirou para luchar contra los demonios y hacer que su hermana vuelva a ser humana.

10. El juego del calamar

Menciones: +95

Cientos de jugadores con problemas de dinero aceptan una invitación rarísima para competir en juegos infantiles. Dentro les esperan un tentador premio y desafíos letales.

Los trends, la clave de éxito de X

Aunque X ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red social, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de X un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de X, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.