Robert Downey Jr. y Nicolas Cage alzan la voz contra el uso de inteligencia artificial en el cine

Robert Downey Jr. asegura que tras su muerte, sus abogados demandarán a quienes usen su imagen con IA. REUTERS/Mike Blake

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la industria del cine continúa generando controversia, y dos de las figuras más reconocidas de Hollywood, Robert Downey Jr. y Nicolas Cage, han expresado su rechazo a esta tecnología.

En recientes entrevistas, ambos actores han manifestado su preocupación por las implicaciones éticas y artísticas del uso de la IA, especialmente en la recreación digital de actores y en la influencia de esta tecnología en el proceso creativo.

Primero fue Robert Downey Jr., conocido por su papel como Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), quien dejó claro que no permitirá que su imagen sea utilizada mediante IA o tecnologías de deepfake tras su fallecimiento.

El actor afirmó que, incluso en caso de que futuros ejecutivos intenten recrearlo digitalmente, tiene un plan legal para evitarlo. “Me gustaría dejar claro que tengo la intención de demandar a todos los futuros ejecutivos solo por especulación. (Aunque esté muerto), mi firma de abogados seguirá muy activa”, aseguró Downey Jr en el podcast On With Sara Swisher.

Robert Downey Jr. ganó el premio a mejor actor de reparto por "Oppenheimer" en los Oscar de 2024. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

El ganador al Oscar como Mejor actor de reparto por su papel en la película Oppenheimer, expresó su confianza en que los actuales responsables del MCU no recurrirán a estas prácticas.

“Volviendo al MCU, no me preocupa que secuestren el alma de mi personaje porque hay como tres o cuatro chicos y chicas que toman todas las decisiones allí de todos modos y nunca me harían eso, conmigo o sin mí”, afirmó.

Aunque reconoció que este tema no es una prioridad en su vida actual, el actor calificó como una “falacia” la idea de que las empresas tecnológicas sean las únicas dueñas de esta nueva era digital.

Su postura refleja una creciente preocupación en la industria del entretenimiento sobre los posibles abusos derivados del uso de la IA, un tema que ya ha sido objeto de debate en el pasado, como ocurrió durante la huelga del sindicato de actores SAG-AFTRA hace dos años.

Cage asegura que el arte radica en reflejar la condición humana, algo que "las máquinas no pueden hacer". Crédito: Reuters

Por su parte, Nicolas Cage, otro ganador del Oscar, también se ha sumado al rechazo hacia la IA en el cine. En declaraciones recientes a Variety, el actor expresó su preocupación por el impacto de esta tecnología en la creatividad y la autenticidad del arte.

“Soy un firme creyente en no dejar que los robots sueñen por nosotros”, afirmó Cage, subrayando que la esencia del arte radica en su capacidad para reflejar la condición humana, algo que, según él, las máquinas no pueden replicar.

Cage advirtió que permitir que la IA influya en la actuación y en el proceso creativo podría transformar el cine en un producto carente de emoción y significado. “Si un actor permite que un robot de IA manipule su actuación aunque sea mínimamente, una pulgada eventualmente se convertirá en una milla, y toda la integridad, pureza y verdad del arte serán reemplazadas únicamente por intereses financieros”, señaló el intérprete.

Para el actor, el propósito del arte es servir como un espejo de las experiencias humanas, algo que solo los seres humanos pueden lograr a través de un proceso emocional y reflexivo.

Cage también alertó sobre las posibles consecuencias a largo plazo de integrar la IA en la industria del entretenimiento. Según sus declaraciones, esta tecnología podría llevar a una pérdida total de la identidad artística, reemplazando la autenticidad del arte con productos insustanciales y desprovistos de corazón.

Cage ha sido uno de los últimos actores en comentar sobre las implicaciones de la IA en el arte. REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Si dejamos que los robots lo hagan (intervenir en la industria del entretenimiento), carecerá completamente de corazón y, con el tiempo, perderá su filo y se convertirá en algo insustancial. No habrá una respuesta humana a la vida tal y como la conocemos, sino una vida tal como los robots nos digan que la conozcamos”, advirtió.

El rechazo de Cage y Downey Jr. se suma a una creciente preocupación en Hollywood sobre el uso de la IA en la industria del cine. Un debate no solo abarca la recreación digital de actores, sino también el impacto de esta tecnología en la creatividad y en la forma en que se producen las películas.