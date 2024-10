PlayStation Plus: los juegos imprescindibles de este día

Los videojuegos permiten a los usuarios involucrarse en las historias y las mecánicas, a la par de entretenerse por horas. (Jesús Avilés/Infobae)

PlayStation Plus ha consolidado su posición como una de las plataformas de juegos más populares, ofreciendo a sus suscriptores acceso a un vasto catálogo de títulos. Cada semana, la plataforma revela cuáles son los videojuegos imprescindibles, reflejando las preferencias y tendencias de millones de usuarios alrededor del mundo. A continuación exploramos el top de los videojuegos más jugados en PlayStation Plus, analizando lo que los hace tan atractivos para la comunidad gamer.





Cuáles son los juegos más populares:

La primera consola de la serie PlayStation se lanzó por primera vez en Japón en 1994.(Archivo Infobae/Agencias)

1.- Returnal

Entra en Átropos, un planeta cambiante de biomas alienígenas, civilizaciones antiguas y decenas de habitantes que no están muy entusiasmados con tu llegada. Returnal es un fluido juego de disparos con una banda sonora electrónica de ambiente, unidos por un misterio central que te hará regresar por más. Para las personas que disfrutaron de los siguientes títulos: Alienation, Hades, Doom Eternal Género: Acción / Roguelike

2.- Uncharted: Colección Legado de ladrones

Busca tu fortuna y deja tu marca en el mapa en UNCHARTED: Colección Legado de ladrones. Disfruta de los escenarios de acción cinematográfica y de la emocionante experiencia de juego de alto impacto de la mítica franquicia de Naughty Dog. Descubre la historia perdida con los carismáticos ladrones Nathan Drake y Chloe Frazer que viajan por el mundo en busca de aventuras extraordinarias y tradiciones olvidadas. Para las personas que disfrutaron de los siguientes títulos:The Last of Us Part I, Control Género: Acción / Un jugador

3.- Ratchet & Clank: Una dimensión aparte

Reúnete con los veteranos salvadores de galaxias, Ratchet y Clank, en su viaje a través de las dimensiones para expulsar la última amenaza existencial: un malvado emperador robótico que intenta apoderarse del mundo. El dúo, separado después de un encuentro con el villano Doctor Nefarious, se encuentra a la deriva y depende de nuevos compañeros, incluyendo a la lombax Rivet, para salvar al multiverso. Viaja sin problemas entre dimensiones y esgrime todo un arsenal de armas ingeniosas en una aventura diseñada para sacarle el máximo provecho al potencial de la consola PlayStation 5. Para los jugadores que disfrutaron: Psychonauts 2, Crash Bandicoot 4: It's About Time Género:Juego de plataformas3D

4.- Shadow of the Tomb Raider

Conforme se apresura a salvar el mundo de un apocalipsis maya, Lara Croft debe convertirse en la Tomb Raider que está destinada a ser. Domina un entorno selvático inclemente para sobrevivir, explora entornos subacuáticos llenos de cuevas y sistemas de túneles y descubre tumbas oscuras y brutales. Para quienes disfrutaron de:Uncharted 4: A Thief's End, Horizon Forbidden West Género: Supervivencia/Un jugador

5.- God of War

Muchos años después de su venganza contra los dioses del Olimpo, ahora Kratos vive en el reino de los dioses nórdicos y los monstruos. En este mundo hostil y despiadado, tendrá que luchar para sobrevivir mientras le enseña a su hijo a hacer lo mismo. Esta impactante reinvención de God of War toma todos los aspectos clásicos de la emblemática serie: un combate brutal, épicas luchas de jefes y una escala espectacular y los combina con una increíble y emotiva trama que redefine el mundo de Kratos. Para las personas que disfrutaron de: Assassin's Creed Valhalla, The Last of Us Part I Género: Un jugador

Existe una gran variedad de géneros y clasificaciones de videojuegos, como acción, aventura, RPG, estrategia, deportes, entre otros. (Archivo Infobae/Agencias)

6.- Kingdom Hearts 3

Emprende un viaje a través de mundos fantásticos recreados fielmente y frustra los planes de los Sincorazón en esta exitosa colaboración entre Square Enix y Disney. Conoce, traba amistad y lucha junto al Pato Donald, Goofy y todo un elenco de héroes entrañables de películas como Monsters, Inc., Toy Story y Enredados. En la piel de Sora, el histórico portador de la Llave espada, participa en combates hack-and-slash e invoca la magia de tus compañeros para vencer las fuerzas de la oscuridad con el poder de la amistad. Para jugadores que disfrutaron: Final Fantasy XV, Neo: The World Ends With You Género: JRPG

7.- The Witcher 3

Conviértete en Geralt de Rivia, un brujo cazador de monstruos y explora una tierra devastada por ejércitos en guerra y amenazada por la cacería salvaje de otro mundo. Visita ciudades en expansión y enfréntate a territorios peligrosos mientras descubres una historia compleja llena de personajes inolvidables. Para las personas que disfrutaron de: The Elder Scrolls V: Skyrim, Horizon Zero Dawn Género: Mundo abierto / Un jugador

8.- Death Stranding Director's Cut

Ponte en los gastados zapatos del mensajero postapocalíptico, Sam Porter Bridges, para reconectar una sociedad fragmentada, un paquete a la vez. En esta original aventura de Hideo Kojima repleta de estrellas, un evento catastrófico ha traído a la Tierra a los BT, criaturas de ultratumbra. Con una mochila cargada de herramientas de supervivencia y un Bridge Baby colgado del pecho, tu misión es entregar mercancías y reconstruir las conexiones perdidas en un mundo deslumbrante, pero peligroso. Para los jugadores que disfrutaron: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Ghostwire: Tokyo Género: Mundo abierto / Acción

9.- Dragon Ball Z: Kakarot

Sigue la historia de Goku y otros luchadores Z en Dragon Ball Z: Kakarot. Además de las batallas épicas, experimenta la vida en el mundo de Dragon Ball Z mientras peleas, pescas, comes y entrenas como Goku, Gohan, Vegeta y otros. Para las personas que disfrutaron de: Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, God Eater 3 Género: Acción / JRPG

10.- Final Fantasy VII Remake Intergrade

Esta remasterización del clásico JRPG de PlayStation hace alarde de unos gráficos que sobrepasan las cinemáticas prerrenderizadas del original y cuenta con una versión fielmente actualizada de la banda sonora del juego. El nuevo sistema de pelea complace tanto a los nuevos jugadores como a los veteranos, ya que ofrece una mezcla de combate en tiempo real y ataques, hechizos y poderosas rupturas de límites a través de un menú. Todo está conectado por una historia diseñada para mantener en vilo incluso a los aficionados más curtidos con significativos cambios y adiciones. Para los jugadores que disfrutaron: Final Fantasy XVI, Persona 5 Royal Género: JRPG / Acción

Cómo puedo disfrutar de los juegos de PlayStation Plus

Los videojuegos tienen diferentes clasificaciones y géneros.(Archivo Infobae/Agencias)

PlayStation Plus ofrece tres planes distintos para adaptarse a las necesidades de una amplia gama de jugadores. El primer plan, PlayStation Plus Essential, incluye acceso al multijugador en línea, dos juegos descargables mensuales y descuentos exclusivos en la PlayStation Store. Este plan básico permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de juego en línea con sus amigos y aprovechar ofertas especiales.

El segundo plan, PlayStation Plus Extra, agrega aún más valor al incluir todas las ventajas del plan Essential, junto con acceso a un catálogo de hasta 400 juegos de PS4 y PS5 para descargar. Esta opción es ideal para aquellos que buscan una mayor variedad de títulos y una biblioteca más extensa para explorar sin restricciones adicionales.

Finalmente, el plan PlayStation Plus Premium ofrece la experiencia más completa. Incluye todas las características de los planes Essential y Extra, además de acceso a juegos adicionales de la biblioteca clásica de PlayStation, que abarca títulos de PS1, PS2 y PSP. También ofrece juego en la nube para juegos de PS3 y pruebas de juegos por tiempo limitado, permitiendo a los jugadores probar nuevos lanzamientos antes de decidir si quieren comprarlos.