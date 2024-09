Glosario de tecnología: qué significa Tiempo compartido (informática)

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Tiempo compartido (informática)

El time-sharing o tiempo compartido es un modelo de uso de los recursos de cómputo en el que se permiten múltiples usuarios simultáneamente. Cada usuario tiene acceso a una pequeña porción del tiempo de la CPU y el sistema alterna entre los usuarios para dar a cada uno una sensación de tener el control total del sistema. El objetivo es maximizar el uso del hardware y software y minimizar el costo total.

En la actualidad, el tiempo compartido ( informática ) es una de las aplicaciones más populares entre los usuarios de Internet. Se trata de una herramienta que permite a los usuarios compartir archivos, fotos, vídeos y otros contenidos multimedia de forma rápida y sencilla.

El negocio del tiempo compartido en informática

¿Alguna vez has tenido que esperar a que una computadora se libere para poder usarla? ¿O tal vez te has quedado sin tiempo en tu computadora personal porque tienes que atender otras tareas? Si has respondido «sí» a cualquiera de estas preguntas, entonces el tiempo compartido en informática podría ser la solución perfecta para ti.

El tiempo compartido en informática, conocido como time-sharing, es un método por el cual varios usuarios pueden acceder y utilizar una misma computadora de forma simultánea. Esto se logra mediante el uso de un software especial que divide el tiempo de la CPU (unidad central de procesamiento) entre los diferentes usuarios. De esta forma, cada usuario puede ejecutar sus propias tareas en la computadora, aunque no disponga de toda la potencia del sistema.

El time-sharing fue inventado en 1963 por John McCarthy, quien lo describió como «una forma de permitir que muchos usuarios trabajen simultáneamente en sus programas». Inicialmente, este método se utilizó para permitir que varios usuarios accedieran a mainframes (computadoras grandes y costosas) de forma simultánea. Con el paso del tiempo, el time-sharing evolucionó y se hizo popular entre los usuarios de microcomputadoras.

En la actualidad, el time-sharing se ha convertido en algo común gracias a internet. Muchos sitios web ofrecen servicios basados en la web que permiten a los usuarios acceder y utilizar sus sistemas desde cualquier lugar del mundo. Algunos ejemplos de estos servicios son los juegos online, las redes sociales y las suites ofimáticas en línea (como Google Docs).

Aunque el time-sharing ha sido un gran avance para la informática, no está exento de problemas. Uno de los principales problemas es la Seguridad. Debido a que varios usuarios acceden y utilizan la misma computadora, existe un mayor riesgo de intrusiones y ataques malware (software malicioso). Además, si un solo usuario tiene problemas con su cuenta o sistema, esto podría afectar negativamente a todos los demás usuarios del sistema compartido.

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, extraños, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.