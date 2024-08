Glosario de tecnología: qué significa Banda ISM

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué significa Banda ISM

Banda ISM es una banda ancha de radio inalámbrica que se utiliza para permitir el acceso a Internet , teléfono y televisión por medio de ondas de radio. Esta tecnología opera en frecuencias especialmente asignadas por el gobierno para uso privado y también permite a los usuarios compartir sus conexiones entre varios dispositivos.

Usos y aplicaciones de la banda ISM

La Banda ISM es una banda de radiofrecuencia que se encuentra en el medio ambiente y se utiliza para diferentes aplicaciones. Esta banda se ubica entre los 2.400 y los 2.483 MHz, con un ancho de banda de 83 MHz. Esto hace posible la transmisión de datos a altas velocidades. Lo que implica que la banda ISM puede ser usada para comunicar dispositivos sin necesidad de cables o instalaciones adicionales.

Los usos más comunes de la Banda ISM son:

Redes Inalámbricas . La banda ISM se utiliza ampliamente en redes inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, para transmitir información entre dispositivos a largas distancias. Esto le da al usuario un mayor alcance y flexibilidad para sus conexiones inalámbricas.

. La banda ISM se utiliza ampliamente en redes inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, para transmitir información entre dispositivos a largas distancias. Esto le da al usuario un mayor alcance y flexibilidad para sus conexiones inalámbricas. Control Remoto . La Banda ISM también es utilizada para el control remoto de dispositivos electrónicos como televisores, DVD’s y otros dispositivos electrónicos domésticos. Esto le ofrece al usuario la capacidad de controlar sus dispositivos desde cualquier lugar sin necesidad de cables o instalaciones adicionales.

. La Banda ISM también es utilizada para el control remoto de dispositivos electrónicos como televisores, DVD’s y otros dispositivos electrónicos domésticos. Esto le ofrece al usuario la capacidad de controlar sus dispositivos desde cualquier lugar sin necesidad de cables o instalaciones adicionales. Automatización Industrial . La banda ISM también se utiliza en industrias tales como automatización industrial, agricultura, minería y manufactura para transmitir información entre equipamiento industrial remoto sin necesidad de cables o instalaciones adicionales. Esto reduce significativamente el costo total del proyecto al no requerir equipamiento costoso adicional ni instalación compleja del mismo.

Regulaciones y restricciones en la banda ISM

Las bandas de frecuencia ISM (Industrial, Scientific and Medical) están sujetas a regulaciones y restricciones específicas. Estas bandas se utilizan para la transmisión de datos en una amplia gama de dispositivos electrónicos, desde hornos microondas hasta teléfonos inalámbricos.

Aquí hay algunas consideraciones importantes sobre las reglas y restricciones asociadas con el uso de la banda ISM:

Los equipos que operan en la banda ISM deben cumplir con los requisitos especificados por el regulador local. Esto incluye los límites máximos de potencia transmitida, el tiempo máximo de transmisión y los cambios adecuados entre emisiones.

Algunas regiones pueden tener límites adicionales para el uso de la banda ISM, como restricciones en el tipo y número de dispositivos permitidos. Por ejemplo, algunas regiones no permiten ninguna transmisión fuera del territorio nacional. En consecuencia, los dispositivos operativos en la banda ISM tienen que ser diseñados para cumplir con estrictas normativas locales.

Las emisiones en la banda ISM no deben interferir con otras emisiones legales dentro del rango de frecuencia asignado. Si se detectan interferencia inusual o imprevista, se recomienda encarecidamente suspender temporalmente todas las emisiones hasta encontrar la causa raíz del problema.

El usuario final es responsable último del mantenimiento adecuado y actualización periódica de todos sus equipamientos operativos en la banda ISM para garantizar su conformidad con las regulaciones vigentes. Esto incluye realizar pruebas periódicas para comprobar si se están respetando los límites máximos permitidos por ley.

Ventajas y desventajas de la banda ISM

Las bandas ISM se han convertido en uno de los principales medios de comunicación inalámbrica por su sencillez, bajo costo y amplia disponibilidad. Con todo, hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta antes de decidir si esta banda es la mejor opción para sus necesidades específicas.

Ventajas:

Alta confiabilidad . Las bandas ISM son muy confiables debido a su diseño robusto y robustez frente a interferencias externas.

. Las bandas ISM son muy confiables debido a su diseño robusto y robustez frente a interferencias externas. Bajo costo . La tecnología ISM es generalmente mucho más barata que otras formas de comunicación inalámbrica, lo que permite reducir significativamente los gastos generales asociados con la implementación de sistemas inalámbricos.

. La tecnología ISM es generalmente mucho más barata que otras formas de comunicación inalámbrica, lo que permite reducir significativamente los gastos generales asociados con la implementación de sistemas inalámbricos. Fácil instalación y mantenimiento . El diseño simple y estandarizado del sistema hace que sea fácil instalarlo y configurarlo sin necesidad de contratar personal especializado o realizar cambios drásticos en el diseño actual del edificio o el entorno empresarial existente.

. El diseño simple y estandarizado del sistema hace que sea fácil instalarlo y configurarlo sin necesidad de contratar personal especializado o realizar cambios drásticos en el diseño actual del edificio o el entorno empresarial existente. Amplia compatibilidad . Existe gran compatibilidad entre los dispositivos basados en ISM, lo que significa que cualquier dispositivo puede ser integrado fácilmente con otros componentes del sistema existente sin ningún problema adicional.

Desventajas:

Interferencia externa . Las señales emitidas por las bandas ISM pueden ser interferidas por otros equipos electromagnéticos tales como hornos microondas, luces fluorescentes u otros equipos similares situados cerca del área donde se encuentran las antenas. Esto puede dificultar el funcionamiento normal del sistema e interferir con la calidad de la transmisión.

. Las señales emitidas por las bandas ISM pueden ser interferidas por otros equipos electromagnéticos tales como hornos microondas, luces fluorescentes u otros equipos similares situados cerca del área donde se encuentran las antenas. Esto puede dificultar el funcionamiento normal del sistema e interferir con la calidad de la transmisión. Distancia limitada . Las conexiones basadas en ISM tienen un alcance limitado debido a la interferencia ambiental prevalente en muchos entornos industriales. Lo anterior quiere decir que no podrán cubrir grandes distancias sin realizar mejoras significativas al diseño original del sistema, lo que aumentaría considerablemente el costo total del proyecto.

