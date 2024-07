La lista de las series con más menciones en X hoy

Estas son las series con más menciones en la red social. (Infobae/Jovani Pérez)

Con más de 300 millones de usuarios, X (antes Twitter) se ha convertido en una de las redes sociales favoritas de los internautas, quienes ven en esta plataforma el medio para enterarse de los hechos más comentados, relevantes o importantes del momento, por lo que la industria del entretenimiento también encuentra aquí un “medidor” de popularidad.

Plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO Max son conscientes del impacto que puede llegar a tener X, por lo que buscan posicionar sus series y películas en los trending topics para despertar el interés de más usuarios que puedan reproducir las producciones y sumarse a la conversación.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades y los 65 millones de tuits que son escritos al día, las tendencias de X —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda.

Estas son las series más mencionadas en X en las últimas horas:

1. The Boys

Menciones: 25,540

La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.

2. Cazadores de sombras

Menciones: 7,179

Clary Fray nunca volverá a su vida normal de adolescente: ha descubierto que pertenece a una raza de cazadores de demonios y que tiene sangre de ángel.

3. Cobra Kai

Menciones: 2,130

Secuela de Karate Kid, 30 años después de los acontecimientos del film original y con el mismo reparto repitiendo los papeles principales.

4. One Piece (ワンピース)

Menciones: 1,616

Riqueza, fama, poder.. un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: "¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro.. lo he escondido todo en ese lugar". Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece. Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el "One Piece".

5. La monja guerrera

Menciones: 1,610

Una joven huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido superpoderes. Es la elegida: la portadora del halo.

6. La Casa del Dragón

Menciones: 961

Basada en el libro 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin. La serie se centra en la casa Targaryen, trescientos años antes de los eventos vistos en 'Juego de Tronos'.

7. Superman & Lois

Menciones: 401

Sigue a la periodista y al superhéroe más famosos del mundo y los cómics, como lidian con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres trabajadores en la sociedad actual.

8. Big Bang

Menciones: 361

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

9. Sobrenatural

Menciones: 328

Cuando eran niños, Sam y Dean Winchester, perdieron a su madre debido a una misteriosa y demoníaca fuerza supernatural. Posteriormente, su padre los crió para que fueran soldados. Él les enseño sobre el mal que vive en los rincones obscuros y en las carreteras secundarias de América.. y también les enseñó como matarlo. Ahora los hermanos Winchester recorren el país en su Chevy Impala del '67, luchando contra todo tipo de amenaza sobrenatural que encuentran en el camino.

10. Generación V

Menciones: 308

Del universo de The Boys llega Gen V, una trepidante serie ambientada en la única universidad para superhéroes de EE. UU. Estos capacitados estudiantes fuerzan sus límites morales por estar entre los diez mejores y formar parte de Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International. Cuando se revelan los secretos de la universidad, deben decidir qué clase de héroes quieren ser.

Cómo funcionan las tendencias de X

La red social X puede ayudar a medir tendencias. (Unsplash)

Aunque X ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red social, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de X un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de X, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.