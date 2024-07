Podcasts imperdibles: ¿Cuáles son los favoritos en las plataformas de audio?

Las personas pueden escuchar podcasts mientras realizan otras actividades como conducir en el auto o limpiar la casa. (Jesús Avilés/Infobae)

Los podcasts, al igual que otras producciones de streaming han ganado popularidad en los últimos años, llegando a los oídos de personas de diferentes partes del mundo, quienes pueden sentirse identificadas y entretenidas con los contenidos de cada episodio. Debido a la amplia variedad de programas, puede servir de guía práctica conocer los podcasts más escuchados del momento.

Spotify, Apple Podcast, Youtube y Google Podcasts son algunas plataformas que proveen este contenido en streaming, listo para ser escuchado en cualquier momento y lugar, favoreciendo a que más personas se animen a oírlos. A diferencia de las series y películas, los podcasts solo requieren ser escuchados, dando a la audiencia la oportunidad de hacer otras cosas como manejar, hacer ejercicio, realizar labores domésticas, entre otras cosas.

Los podcasts más escuchados en este momento

1.- Crime Junkie

2.- Dateline NBC

3.- SmartLess

4.- Pod Save America

5.- Morbid

6.- Stuff You Should Know

7.- Huberman Lab

8.- 12 Hour Sound Machines for Sleep (no loops or fades)

9.- Relatos de la Noche

10.- My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark

Las preferencias en los podcasts

Es interesante señalar que las listas de las plataformas reflejan el poder de los podcasts de nicho, que consiguen audiencias fieles gracias a la especialización en temáticas como salud mental, humor, crimen real, entre otros.

Los rankings no solo demuestran el gusto de los oyentes, sino también las tendencias del mercado de podcasts. Los programas sobre crimen verdadero y noticias diarias tienen constante popularidad, lo que indica un interés del público en contenido informativo y de entretenimiento.

El éxito de los podcasts refleja una evolución en los hábitos de consumo de medios y un fuerte interés en formatos más personales y adaptables. Tanto Apple Podcasts como Spotify y YouTube han sacado provecho de esta tendencia, ofreciendo a sus usuarios variedad en contenido audiovisual que mantiene a los oyentes enganchados y a la espera de nuevos episodios cada semana.

Qué relevancia tienen los podcasts

En el presente, los podcasts se han posicionado como una de las formas de entretenimiento e información más dinámicas y accesibles. Esta modalidad de audio digital, que permite a los usuarios escuchar contenidos sobre una amplia gama de temas en cualquier momento y lugar, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años.

Los podcasts ofrecen un abanico de opciones para todos los gustos. La comodidad de poder consumir estos contenidos en cualquier hora y momento del día, aún si se están realizando otras actividades, es uno de los factores clave de su popularidad.

La evolución tecnológica también ha jugado un papel importante en el auge de los podcasts. La mejora en las aplicaciones de streaming y el aumento de personas que usan smartphones han facilitado que estos programas de audio sean fácilmente accesibles para una audiencia global. Además, la posibilidad de suscripción y descarga permite que los usuarios puedan disfrutar de sus episodios favoritos sin necesidad de una conexión a internet constante.

Por otro lado, este tipo de programas permiten que se establezca una conexión íntima y personal entre el anfitrión y el oyente, generando comunidades de seguidores fieles. Los creadores de podcasts suelen explotar esta ventaja para fomentar una relación cercana con su audiencia, a través de la interacción directa y la creación de contenidos que responden a los intereses y necesidades específicos de sus seguidores.

Con el aumento de los teléfonos inteligentes y la mejora continua de las plataformas de audio digital, es posible que la relevancia de los podcasts siga en ascenso. Las expectativas apuntan a que estos formatos de audio continuarán diversificándose, ofreciendo más contenidos personalizados y especializados.