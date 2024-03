Glosario de tecnología: qué significa Backup en la nube

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Backup en la nube

Backup en la nube es un servicio de almacenamiento de información que se encuentra alojado en los servidores de Internet. Esta tecnología permite que los usuarios guarden sus datos y archivos sin necesidad de instalar o comprar un sistema físico dedicado a ello. Ya que el espacio disponible se proporciona a través del proveedor. Esto permite que los usuarios recuperen sus datos si hay alguna pérdida o falla en su equipo local.

¿En algún momento se te ha olvidado guardar un trabajo en el ordenador? ¿O has perdido archivos importantes por un error técnico? Si estás buscando una solución para guardar todos tus datos sin la preocupación de perderlos, entonces el backup en la nube es la respuesta.

El backup en la nube es un servicio de almacenamiento de información que se encuentra alojado en los servidores de Internet. Lo que significa que no necesitas comprar equipamiento físico para mantener tus datos a salvo,la empresa proveedora brinda el espacio para que guardes todo lo que necesites y si hay alguna pérdida o falla en tu equipo local, siempre tendrás copias seguras a las cuales acceder.

En este artículo exploraremos los diferentes tipos de backups disponibles, cómo elegir el mejor servicio para ti y qué ventajas e inconvenientes hay con este tipo de sistema. Adicionalmente, compartiremos algunas recomendaciones clave para mantener sus backups seguros.

Tipos de backup en la nube

Los backups en la nube son herramientas útiles para mantener seguros los datos guardados en línea. Estos servicios permiten a los usuarios almacenar sus archivos de manera segura y acceder a ellos desde cualquier ubicación con una conexión a Internet.

Existen diferentes tipos de backups en la nube, cada uno con sus propias características y ventajas:

Almacenamiento en línea . Esta opción te permite almacenar tus archivos directamente en un servidor remoto, como Google Drive o Dropbox. Es decir, que el archivo se guardará de forma segura fuera de tu computadora y podrás acceder a él desde cualquier lugar.

. Esta opción te permite almacenar tus archivos directamente en un servidor remoto, como Google Drive o Dropbox. Es decir, que el archivo se guardará de forma segura fuera de tu computadora y podrás acceder a él desde cualquier lugar. Sincronización automática . Esta herramienta te permite sincronizar automáticamente los archivos entre dos ubicaciones, como tu computadora y un servidor remoto. Si hay alguna modificación en los archivos guardados localmente, también serán actualizados automáticamente en el servidor remoto.

. Esta herramienta te permite sincronizar automáticamente los archivos entre dos ubicaciones, como tu computadora y un servidor remoto. Si hay alguna modificación en los archivos guardados localmente, también serán actualizados automáticamente en el servidor remoto. Copia de seguridad incremental . Esta opción crea varias copias incrementales de tus archivos para que puedas recuperarlos fácilmente si hay algún problema o si necesitas recuperar un documento antiguo. Estas copias son guardadas regularmente para proporcionarte la mayor cantidad posible de versiones actualizadas del mismo documento.

. Esta opción crea varias copias incrementales de tus archivos para que puedas recuperarlos fácilmente si hay algún problema o si necesitas recuperar un documento antiguo. Estas copias son guardadas regularmente para proporcionarte la mayor cantidad posible de versiones actualizadas del mismo documento. Respaldo completo . Este tipo de respaldo toma un instantánea completa del contenido que quieres respaldar, incluyendo todos los detalles del sistema operativo y otros programas instalados en el equipo. Esto permite restaurar fácilmente el sistema a su estado anterior si es necesario e incluso restaurarlo en otro ordenador sin perder datos importantes.

Cada tipo de backup ofrece diferentes ventajas dependiendo del propósito del usuario. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente las características antes de elegir la mejor solución para su caso particular.

Cómo elegir un servicio de backup en la nube

Cuando se trata de elegir un servicio de backup en la nube, hay algunos factores que hay que tener en cuenta. Estos factores incluyen el costo, la seguridad y el almacenamiento. A continuación se presentan algunos consejos para ayudarlo a elegir el mejor servicio de backup para sus necesidades:

Costo . El precio es una consideración importante a tener en cuenta al elegir un servicio de backup en la nube. Hay muchas opciones disponibles con precios diferentes. Por lo tanto, es importante evaluar cuáles son las opciones más baratas y si proporcionan los mismos beneficios. Asimismo, también hay que considerar si el costo del servicio de backup incluye cualquier tipo de soporte o herramientas adicionales.

. El precio es una consideración importante a tener en cuenta al elegir un servicio de backup en la nube. Hay muchas opciones disponibles con precios diferentes. Por lo tanto, es importante evaluar cuáles son las opciones más baratas y si proporcionan los mismos beneficios. Asimismo, también hay que considerar si el costo del servicio de backup incluye cualquier tipo de soporte o herramientas adicionales. Seguridad . La seguridad es otra consideración importante a tener en cuenta al elegir un servicio de respaldo en la nube. Es necesario verificar qué medidas están tomando los proveedores para proteger sus datos y evitar ataques cibernéticos o pérdida accidental de datos. También hay que verificar qué tipo de encriptación dan y si hay cualquier política de privacidad vigente para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos del cliente.

. La seguridad es otra consideración importante a tener en cuenta al elegir un servicio de respaldo en la nube. Es necesario verificar qué medidas están tomando los proveedores para proteger sus datos y evitar ataques cibernéticos o pérdida accidental de datos. También hay que verificar qué tipo de encriptación dan y si hay cualquier política de privacidad vigente para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos del cliente. Almacenamiento . El espacio disponible para almacenar los datos es otro factor importante a considerar al elegir un servicio de respaldo en la nube. Muchas empresas brindan diferentes planes con diferentes cantidades de almacenamiento, por lo que es importante evaluar cuánta capacidad necesita realmente antes de tomar una decisión final sobre cuál usar. Si su negocio crece rápidamente, también hay que considerar si tendrá acceso a más capacidad sin costo adicional o si tendría que actualizarse a un plan superior para obtener más espacio para sus necesidades informáticas futuras.

Tener en cuenta estas características ayudara a encontrar el mejor servicio posible para satisfacer sus requerimientos informáticos actuales y futuros, permitiendo así mantener respaldada su información sin problemas ni preocupaciones innecesarias sobre su seguridad o disponibilidad.

Ventajas y desventajas del backup en la nube

El backup en la nube permite el acceso a los archivos desde cualquier lugar, lo que hace que sea una opción cada vez más popular entre las personas y las empresas. Aún así, hay algunas ventajas y desventajas de esta tecnología que deben ser consideradas antes de optar por ella.

Ventajas:

Accesibilidad . El hecho de que los datos sean almacenados en la nube significa que pueden ser accedidos desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Lo que implica que no depende del hardware físico, lo que reduce los costos asociados con el mantenimiento y la reparación de los equipos.

. El hecho de que los datos sean almacenados en la nube significa que pueden ser accedidos desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Lo que implica que no depende del hardware físico, lo que reduce los costos asociados con el mantenimiento y la reparación de los equipos. Escalabilidad . El backup en la nube ofrece flexibilidad para escalar los recursos según sea necesario. Lo que indica que puede aumentar el espacio de almacenamiento sin tener que comprar más equipamiento físico. Lo cual es beneficioso para aquellas empresas o personas con requerimientos variables de almacenamiento.

. El backup en la nube ofrece flexibilidad para escalar los recursos según sea necesario. Lo que indica que puede aumentar el espacio de almacenamiento sin tener que comprar más equipamiento físico. Lo cual es beneficioso para aquellas empresas o personas con requerimientos variables de almacenamiento. Seguridad . Los datos guardados en la nube están protegidos por medidas de seguridad avanzadas como encriptación, autenticación multifactor y copias redundantes. Esto hace muy difícil para los piratas informáticos robar o manipular los datos almacenados sin autorización previa.

Desventajas:

Dependencia del ancho de banda . Si no hay suficiente ancho de banda disponible en su dispositivo, puede resultar difícil acceder a sus archivos guardados en la nube cuando sea necesario. Puede ser necesario invertir dinero adicional para mejorar el ancho de banda si está utilizando mucho la nube para almacenar sus datos o realizar otras tareas relacionadas con ella.

. Si no hay suficiente ancho de banda disponible en su dispositivo, puede resultar difícil acceder a sus archivos guardados en la nube cuando sea necesario. Puede ser necesario invertir dinero adicional para mejorar el ancho de banda si está utilizando mucho la nube para almacenar sus datos o realizar otras tareas relacionadas con ella. Costoso . El usuario tiene que pagar por el servicio y el espacio adicional si necesita guardar más datos en la nube. Esto puede resultar caro si tiene mucha información por respaldar regularmente.

. El usuario tiene que pagar por el servicio y el espacio adicional si necesita guardar más datos en la nube. Esto puede resultar caro si tiene mucha información por respaldar regularmente. Vulnerabilidad ante ataques externos . Los servidores utilizados para guardar los archivos son susceptibles a ataques externos como virus u otros tipos de malware, esto podría dañar los archivos guardados y comprometer su seguridad.

Consejos para mantener tus backups en la nube seguros

Los backups en la nube son una herramienta útil para mantener seguros nuestros datos. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta para asegurarnos de que nuestros archivos estén seguros. Estos son algunos consejos útiles para mantener tus backups en la nube seguros:

Utiliza contraseñas seguras . Cuando crees tu cuenta de copia de seguridad en la nube, es importante elegir una contraseña fuerte. Utiliza caracteres especiales, mayúsculas y letras minúsculas para evitar el acceso no autorizado a tu cuenta. Si es posible, utiliza un gestor de contraseñas para generar y almacenar contraseñas aleatorias y únicas para cada cuenta.

. Cuando crees tu cuenta de copia de seguridad en la nube, es importante elegir una contraseña fuerte. Utiliza caracteres especiales, mayúsculas y letras minúsculas para evitar el acceso no autorizado a tu cuenta. Si es posible, utiliza un gestor de contraseñas para generar y almacenar contraseñas aleatorias y únicas para cada cuenta. Habilita la autenticación de dos factores . Muchos servicios de copia de seguridad en la nube proporcionan autenticación de dos factores (2FA). Lo que significa que además del usuario y la contraseña, necesitas ingresar un código adicional (generalmente recibido por SMS o correo electrónico). Con 2FA activado, los hackers tendrán mucho más difícil conseguir acceso a tus datos.

. Muchos servicios de copia de seguridad en la nube proporcionan autenticación de dos factores (2FA). Lo que significa que además del usuario y la contraseña, necesitas ingresar un código adicional (generalmente recibido por SMS o correo electrónico). Con 2FA activado, los hackers tendrán mucho más difícil conseguir acceso a tus datos. Evita los dispositivos compartidos . Si utilizas dispositivos compartidos (computadoras públicas o incluso teléfonos) para realizar copias de seguridad en la nube, es importante recordar desconectarte luego del uso. Esto evitará que otros usuarios tengan acceso a tu cuenta sin tu permiso.

. Si utilizas dispositivos compartidos (computadoras públicas o incluso teléfonos) para realizar copias de seguridad en la nube, es importante recordar desconectarte luego del uso. Esto evitará que otros usuarios tengan acceso a tu cuenta sin tu permiso. Usa un software antivirus . Los virus informáticos pueden dañar o eliminar fácilmente los archivos guardados en tu computadora o dispositivo móvil antes de que puedan ser respaldados correctamente en la nube. Instala software antivirus actualizado en todos tus dispositivos y mantén siempre todos los programas actualizados para prevenir ataques externos e infección con malware peligroso.

. Los virus informáticos pueden dañar o eliminar fácilmente los archivos guardados en tu computadora o dispositivo móvil antes de que puedan ser respaldados correctamente en la nube. Instala software antivirus actualizado en todos tus dispositivos y mantén siempre todos los programas actualizados para prevenir ataques externos e infección con malware peligroso. Realiza copias locales adicionales . Aunque realices backups regulares en la nube, siempre es bueno contar con múltiples versiones localmente guardadas como medida extra de precaución ante imprevistos tecnológicos como fallas eléctricas u otros problemas similares que podrían impedirte acceder a tus datos almacenados de forma remota.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.