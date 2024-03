Suplantan a Donald Trump en plena campaña: imágenes de votantes negros son creadas con IA

Estas imágenes falsas fueron difundidas en redes sociales para promover al candidato a la presidencia de Estados Unidos a la comunidad afroamericana. (Facebook/Mark Kaye Show)

Después de haber visto casos virales de imágenes creadas por inteligencia artificial para mostrar al Papá con una chaqueta de plumas o supuestas manifestaciones en Francia, era inminente que no aparecieran estos contenidos en campañas electorales. Y en los comicios presidenciales en Estados Unidos surgieron algunas fotografías de Donald Trump recibiendo apoyo de potenciales votantes negros.

La BBC presentó un informe en el que puso en evidencia una serie de deepfakes, en las que el candidato está acompañado de una gran cantidad de afroamericanos que lo están apoyando en su camino por regresar a la Casa Blanca.

Si bien no hay evidencia directa que vincule estas imágenes con la campaña oficial de Trump, sí es una muestra de cómo la inteligencia artificial tiene todo el potencial para ser usada para generar desinformación si no se toman las medidas suficientes, ya que el contenido puede ser fácilmente confundido por cualquier usuario.

Cuáles son las imágenes falsas de Trump

En el informe, el cofundador de Black Voters Matter, un grupo que promueve la participación de votantes negros, señaló que estas imágenes manipuladas están construyendo una “narrativa estratégica” diseñada para presentar a Trump como una elección popular entre la comunidad negra en Estados Unidos.

Estas imágenes falsas fueron difundidas en redes sociales para promover al candidato a la presidencia de Estados Unidos a la comunidad afroamericana. (@Trump_history45)

Este tipo de publicaciones estarían dirigidas especialmente hacia los votantes jóvenes afroamericanos, un grupo demográfico que algunos creen que podría ser más receptivo a votar por Trump, en comparación con las mujeres negras.

Mark Kaye, un presentador de radio conservador en Florida, fue una de las personalidades que compartió estos contenidos. Su equipo de trabajo subió a Facebook una imagen de Trump sonriendo con un grupo de mujeres negras en una fiesta. En esa cuenta, el presentador tiene más de un millón de seguidores.

Si bien la imagen parece real a primera vista, al revisarla al detalle hay elementos que demuestras que es una creación de IA, como por ejemplo la falta de dedos en las manos de algunas personas y el tono brillante de la piel.

Aunque Kaye admitió que la imagen no era auténtica, dijo que la uso para acompañar un artículo sobre votantes negros que apoyaban a Trump y que “Si alguien vota de una manera u otra por una foto que ve en una página de Facebook, es un problema de esa persona, no de la publicación en sí”.

Las imágenes falsas que han sido distribuidas en redes sociales no harían parte de la campaña oficial de Donald Trump. (REUTERS)

Otro ejemplo de este tipo de imágenes, es una fotografía en la que el candidato está junto a un grupo de jóvenes negros al frente de una casa. Si bien la publicación fue hecha por una cuenta satírica, el contenido fue tan viral que la historia cambió y se empezó a decir que Trump había se había detenido y bajado de su auto para tomarse la foto con esas personas.

La publicación alcanzó un total de 1,3 millones de visitas, aunque el perfil de su creador, Shaggy fue denunciado. Sin embargo, es posible que muchas personas hayan creído que se trataba de una imagen real, ante la calidad del contenido y su masificación. Lo que podría manipular la decisión de algunos votantes y que cambien su postura frente a Trump.

Una encuesta reciente del New York Times y Sienna College señaló que, en seis estados indecisos clave, el 71% de los votantes negros respaldaría a Biden en 2024, mostrando una disminución significativa desde el 92% a nivel nacional que contribuyó a su victoria en 2020.

Según Cliff Albright, cofundador del grupo de campaña Black Voters Matter, las imágenes falsas hacen parte de una “narrativa muy estratégica” impulsada por los conservadores, desde la campaña de Trump hasta influyentes en línea, diseñada para ganarse a los votantes negros.

Donald Trump está buscando volver a la Casa Blanca después de haber sido presidente entre 2016 y 2020. (REUTERS)

Preocupación por las imágenes falsas creadas por IA

Las tácticas de desinformación durante las elecciones en Estados Unidos han evolucionado desde 2016, cuando se documentaron intentos de influencia extranjera. En 2020, la atención se centró en la desinformación local, particularmente en las falsas afirmaciones de que las elecciones estaban siendo controladas. Ahora, en 2024, los expertos advierten sobre una combinación de ambos factores.

Ben Nimmo, exresponsable de contrarrestar operaciones de influencia extranjera en Meta, destaca la confusión creada por estas falsificaciones. La preocupación radica en que personas con una audiencia considerable pueden convertirse en “vectores involuntarios” de operaciones de influencia extranjera al difundir información errónea sin saberlo.

“Cualquiera que tenga una audiencia sustancial en 2024 debe empezar a pensar: ¿cómo puedo examinar todo lo que me envían? ¿Cómo me aseguro de no convertirme, sin saberlo, en parte de algún tipo de operación de influencia extranjera?”, le dijo a la BBC.

La información falsa ha hecho parte de los últimos procesos electorales en Estados Unidos y con la llegada de la IA generativa, la preocupación ha aumentado. (REUTERS)

En respuesta a estas amenazas, las principales redes sociales han implementado políticas para disminuir la desinformación. Sin embargo, la manipulación impulsada por la inteligencia artificial es un nuevo reto y es necesario tener herramientas más fuertes que detecten este tipo de contenidos.