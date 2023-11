Cómo cuidar la bateria de cualquier iPhone

La batería del iPhone es un componente sensible que puede verse afectada por el calor y la exposición solar. (Apple Insider)

Uno de los componentes más sensibles de un iPhone es la batería. No solo porque puede estar expuestas a cambios de temperatura producto del proceso de carga o la exposición a la luz solar, sino porque además su deterioro puede afectar directamente a la cantidad de horas que el dispositivo puede funcionar de forma autónoma.

Un cuidado correcto puede hacer la diferencia entre una batería que se agota rápidamente y necesita un cambio temprano, y otra que se mantiene saludable, por lo que cada usuario puede realizar diferentes acciones que puedan ayudar a preservar lo más posible el mejor estado de este componente:

Usar cables de carga adecuados

Con la inclusión del puerto USB de tipo C en los nuevos modelos del iPhone los celulares de Apple pueden ser cargados con los mismos accesorios que un celular con el sistema operativo Android, Sin embargo, aunque este sea el caso, también es posible que los usuarios recurran a cables sin certificación adecuada o que no sean los correctos.

Dos cables USB de tipo C no necesariamente son exactamente iguales pues no en todos los casos estos tienen la misma capacidad para transmitir energía del enchufe a la batería del iPhone.

Este tipo de conexión tiene un estándar muy conocido llamado Thunderbolt.

Cuidar la temperatura del iPhone

El aumento de temperatura es el principal enemigo de las baterías del iPhone pues no solo afectan a estos componentes, sino que si se expone también a la cámara, sensores, chips y otras partes del dispositivo, estos también pueden arruinarse y posiblemente no volver a funcionar como se hace normalmente.

Ya que son expuestas directamente al la energía eléctrica, las baterías tienen una tolerancia de su temperatura entre los 0° centígrados y los 35° centígrados y aunque es posible usar los celulares mientras están conectados a une fuente de energía, es recomendable no ahacerlo pues algunas aplicaciones pueden elevar la temperatura del dispositivo.

No recurrir a la carga rápida todo el tiempo

Si bien la función “carga rápida” del iPhone es una característica que permite que el ciclo de carga no tarde demasiado tiempo en completarse, no es recomendable que los usuarios recurran a esta característica, pues al usarlo están permitiendo que la energía del enchufe pase con mayor potencia por el cargador y hasta el celular.

Es preferible que solo se utilice este modo de carga en casos de emergencia cuando se quiera acelerar el proceso debido a que se cuenta con un tiempo reducido para hacer esto.

iOS 17 añade una nueva función para controlar cuántos ciclos de carga tiene la batería del celular y controlar la salud del componente del iPhone. (Apple Insider)

Cuánto tiempo pasa antes de que se deteriore la batería

La degradación de una batería es un proceso natural que ocurre desde el primer momento en el que un usuario compra un dispositivo y lo usa por primera vez, por lo que es normal quer luego de un tiempo, que se estima que podría ser aproximadamente de seis meses, la batería se reduzca entre un 2% y 4%,.

La medición más precisa de esta degradación se obtiene a través de las actualizaciones de software de Apple pues al lanzar nuevas versiones de sus sistemas operativos, permite una medición más fiel a la realidad de la batería. Un deterioro que supere el 5% puede indicar un desgaste acelerado y probablemente se produzca por alguna aplicación específica o por el uso intensivo del dispositivo.

Es imposible evitar que las baterías de un iPhone o de cualquier celular se deterioren. Sin embargo, con estos consejos es probable que se pueda extender su periodo de vida útil, lo que permitirá usarlo por varios años hasta que este u otros componentes eviten que el celular pueda utilizarse correctamente.

En caso de que los usuarios tengan algún inconveniente con su batería antes de que llegue el primer año de uso del celular, es recomendable que asistan a una tienda oficial de Apple para que pueda encontrar asistencia o posiblemente un cambio de este componente.