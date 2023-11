Microsoft se prepara para la posible llegada de empleados de OpenAI

Fuentes informan planes de incorporación de profesionales de inteligencia artificial de OpenAI en Microsoft. (Foto AP /Barbara Ortutay)

Microsoft se prepara para integrar a un significativo número de empleados de OpenAI, enfocados en inteligencia artificial, en sus oficinas de LinkedIn en San Francisco, según han revelado fuentes familiarizadas con los planes a Axios.

La compañía ha respondido al tumulto interno de OpenAI a raíz de la salida del exCEO Sam Altman, ofreciendo igualar las compensaciones de aquellos que consideren trasladarse. Ante la incertidumbre actual del estadío de OpenAI, estas medidas podrían marcar un importante giro para ambos, empleados e industria.

En el marco del cambio de liderazgo en OpenAI, más del 90% de los empleados firmaron una carta exigiendo la renuncia de la junta directiva de la compañía o amenazando con irse a Microsoft, liderados por Altman. A pesar de que el CEO de Microsoft, Satya Nadella, anunció inicialmente que Altman y Greg Brockman, cofundador de OpenAI, se unirían a la empresa para formar un nuevo equipo de investigación avanzada en IA, el destino de ambos no está claro.

Nadella dejó en manos de los empleados de OpenAI la decisión de continuar en sus roles actuales o trasladarse a Microsoft, asegurando que su empresa tiene lo necesario para seguir innovando por sí misma.

Por su parte, el Director de Tecnología de Microsoft, Kevin Scott, manifestó el martes a través de X, la plataforma antes conocida como Twitter, su disposición a igualar la compensación de los empleados de OpenAI que deseen unirse a la iniciativa de Microsoft.

Este anuncio llega después de que Altman dejara su cargo tras una revisión interna que cuestionó su transparencia con la junta directiva. OpenAI, popular por el lanzamiento de ChatGPT en noviembre, se ha convertido en un jugador clave en el rápido desarrollo de servicios de IA en la industria tecnológica, generando interés en grandes compañías como Microsoft.

La tensa situación en OpenAI y los movimientos de Microsoft no solo influencian la dinámica interna de ambas compañías, sino también el panorama competitivo en el ámbito de la inteligencia artificial. Mientras tanto, se espera que más de 600 empleados insatisfechos de OpenAI puedan encontrar un nuevo hogar profesional en Microsoft, sujeta a la evolución de las conversaciones con la junta directiva de OpenAI y decisiones futuras sobre su liderazgo.

Microsoft promete igualar compensaciones a personal de OpenAI considerando el cambio tras la partida de su exCEO. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

Inicialmente, OpenAI fue fundada en 2015 como una entidad sin fines de lucro con la misión de “asegurar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad”. Sin embargo, los altos costos, como los 100 millones de dólares estimados para entrenar su modelo GPT-4, llevaron a la creación de un modelo híbrido en 2019 que habilitó las inversiones de Microsoft, que adquirió un 49% de la organización.

La absorción del liderazgo por parte de la corporación estadounidense podría modificar la visión original de la empresa, inclinándola hacia las presiones del mercado.

La junta directiva de OpenAI, preocupada por la seguridad de su popular producto, pudo haber encaminado así la transición hacia una operación con mayor enfoque comercial.

Con este potencial cambio de dirección en OpenAI, según destacó The New York Times, el debate sobre el futuro de la IA y su monopolio por parte del sector privado resurge con fuerza. Destacados tecnólogos como Bruce Schneier abogan por una opción pública de la IA en Estados Unidos, una propuesta similar a los esfuerzos de Europa con Gaia-X o las alianzas público-privadas de China.

En particular, se pone en tela de juicio si el desarrollo de la IA debería descansar exclusivamente en manos de compañías del sector comercial, especialmente cuando se afirma que estas empresas utilizan datos de los usuarios de formas cuestionables.

Actualmente, la inversión gubernamental estadounidense en investigación central de IA para 2023 es de 1.800 millones de dólares, en contraste con los casi 18 mil millones de dólares invertidos por capital de riesgo en startups de IA solo en el tercer trimestre, consignó NYT.

Amazon, Alphabet y Microsoft dominan dos tercios del mercado global de computación en la nube, infraestructura clave para el desarrollo de modelos avanzados de IA.

La inversión pública en computación en la nube podría aliviar los retos, sin embargo, la falta de recursos impide el desarrollo de modelos de IA de gran envergadura. La preocupación crece en torno al control de las grandes tecnológicas sobre el mercado de la nube, pues este es cada vez más crucial para la IA, y se debate si debería ser separado de otros negocios y regulado como un servicio público esencial.

Reguladores británicos ya investigan a Amazon y Microsoft por posible abuso de poder de mercado en la computación en la nube, lo que resalta la globalidad de la problemática y la necesidad de innovación abierta y accesible al público.

(Con información de CNBC, Axios, The New York Times y The Hill)