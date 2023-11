Tesla cambió sus planes: cuál era el plan para multar a quienes revendieran su Cybertruck

Tesla da marcha atrás en sus aparentes planes de demandar por hasta 50.000 dólares a quienes revendan su esperada camioneta eléctrica Cybertruck. (REUTERS/Jeenah Moon//File Photo)

Tesla eliminó discretamente la política de “no reventa” del texto de su acuerdo de venta del Cybertruck, luego del revuelo causado después de que se conoció que el fabricante de automóviles eléctricos, propiedad de Elon Musk, podría demandar a sus compradores por intentar vender el vehículo dentro del primer año después de su entrega.

Te puede interesar: Este es el video del Cybertruck negro mate de Tesla que se robó las miradas en California

Anteriormente ubicado en una sección titulada Solo para Cybertruck, esta normativa para pedido de vehículos a motor decía que la empresa podía demandar por 50.000 dólares, si un usuario la vendía sin permiso en este rango de tiempo.

Además, se indicaba que los compradores tienen la opción de vender el vehículo a Tesla, aunque solo podrían hacerlo notificando a la compañía por escrito y obteniendo la aprobación del fabricante de automóviles para una excepción a la política.

Te puede interesar: En video:“Cyberquad for kids”, la cuatrimoto de Tesla que cuesta casi 2.000 dólares

Luego, el fabricante volvería a comprar el vehículo al comprador aprobado “al precio de compra que figura en su hoja de precio final menos 0,25 dólares por milla recorrida”.

Pero si la compañía se negaba, el usuario podría revenderlo a un tercero solo después de recibir el consentimiento por escrito de Tesla.

Anterior acuerdo de compra que incluía la cláusula titulada Solo para Cybertruck. (Tesla)

De momento no hay una aclaración oficial de por qué Tesla dio marcha atrás a esta restricción que en se encontraba en los acuerdos de venta del Model 3/Y en los Estados Unidos.

Te puede interesar: Tesla producirá el Model 2 a menos de 25.000 euros en Alemania

Algunos expertos aseguran que Tesla está tratando de poner barreras al mercado de reventa de Cybertruck. Mientras que la compañía trabaja en ampliar la producción, de lo que el mismo Musk, ha dicho que será un vehículo complejo de construir.

Y aunque aparentemente no se multara con 50.000 dólares por la reventa, aún no es claro si realmente no habrá penalización por revender Cybertrucks, debido a que el acuerdo de pedido todavía incluye una disposición de “No reventa”, y la empresa “podrá cancelar unilateralmente cualquier pedido” que considere que se ha realizado “con miras a la reventa del vehículo”, sin derecho al reembolso del dinero.

Gran expectativa por la llegada de la Cybertruck

El Tesla Cybertruck llegará finalmente al mercado a finales de mes. El camión trapezoidal ha suscitado polémica desde su presentación en 2019. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

El evento de entrega de Cybertruck de Tesla está programado para el 30 de noviembre en su gigafactoría de Texas, cuatro años después de haber sido anunciado por primera vez.

Y su llegada genera tantas expectativas como críticas, debido a que para muchos tiene el potencial de sacudir el segmento de camiones tal como lo conocemos, mientras que otros dicen que Musk tiene una gran curva de aprendizaje por delante.

“Va a ser necesario un inmenso esfuerzo para alcanzar altos volúmenes de producción y tener un flujo de caja positivo con un precio que la gente pueda pagar”, admitió Musk, quien estima que hasta 2025 Tesla no podrá producir 250.000 unidades anuales de este automóvil.

Esto, en un momento en el que su compañía ha recibido alrededor de dos millones de pedidos de este vehículo, y cada cliente ha hecho un depósito reembolsable.

De momento, se sabe que Cybertruck se comercializará en tres modelos, que son:

- El modelo de un solo motor que pasará de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y contará con una velocidad máxima de hasta 177 km/h.

- El modelo de doble motor que alcanzará los 100 km/h en solo 4,5 segundos y contará con una velocidad máxima de 193 km/h.

- El modelo de tres motores, que pasará de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y contará con una velocidad máxima de 209 km/h.

La última unidad descubierta nos presenta un color nunca antes visto y que realza su carácter futurista. (@greggertruck)

Y aunque se conoce muy bien su diseño futurista con acabado en acero inoxidable, en redes sociales se generó una intensa discusión después de que se conocieron algunas imágenes de una Cybertruck con un nuevo revestimiento en negro mate recorriendo algunas de las calles de Malibú, una ciudad ubicada en la costa sur de California, Estados Unidos.