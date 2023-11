Qué falta en Latinoamérica para que haya una inclusión digital completa y equitativa

Teresa Gomes, CEO de Internet Para Todos, IPT

Infobae estuvo en el Primer Encuentro por la Inclusión Digital en América Latina, organizado por Internet Para Todos, BID, BID Invest, CAF y Telefónica Hispam, y pudo identificar que diferentes actores del sector público y privado están sumando más esfuerzos para llevar la conexión a todos, especialmente a las zonas más vulnerables.

Para conocer más acerca de estas iniciativas, hablamos con cuatro líderes del evento, quienes tienen dos lineamientos en común muy valiosos para América Latina. El primero es la necesidad de crear más alianzas público-privadas que integren innovación, colaboración y eficiencia; y segundo, que todo proyecto debe tener una base humana, sin egos y con miras a resolver los problemas y necesidades de las zonas rurales.

Lo último, porque muchos de los ponentes compartieron que la idea no es llevar un computador o un celular si no hay conectividad, o bien, dar conectividad sin insumos suficientes para disfrutarlos y que no se resuelvan problemas educativos, financieros o de políticas públicas.

Internet para Todos: un modelo para reducir la brecha digital en América Latina

Inclusión Digital Telefónica

En el contexto del compromiso con la disminución de la brecha digital en América Latina, surge la iniciativa “Internet para Todos” bajo un modelo de cooperación para generar acciones concretas que logren cerrar la brecha digital, considerando tanto los aspectos técnicos como los socioeconómicos.

“En Perú, el proyecto inició ante la realidad de más de 6 millones de personas sin acceso adecuado a internet. Tras cuatro años de operaciones, más de 3.3 millones de personas tienen acceso a internet en 17.000 centros poblados, desplegando más de 2.200 estaciones 4G en áreas rurales”, afirmó Teresa Gomes, CEO de Internet Para Todos, IPT, a Infobae.

Encuentro por la Inclusión Digital de Telefónica (telefónica)

El éxito de “Internet para Todos” se atribuye a su modelo innovador, colaborativo y sostenible. Iniciando con infraestructura 2G heredada de Telefónica y evolucionando hacia la tecnología 4G con el apoyo de socios como Meta y BID Invest.

Qué pasa con la tecnología satelital

Vocero: Jorge Villalba, Geo-Manager de Hispasat

Jorge Villalba, Geo-Manager de Hispasat, nos habló de la importancia de la conectividad satelital para la inclusión digital, que “emerge como una herramienta clave en territorios remotos o de difícil acceso. Comparada con otras formas de conectividad, su implementación es rápida, lo que permite un uso efectivo de los recursos gubernamentales en sectores críticos como educación y sanidad”.

Hispasat subraya la necesidad de una cooperación entre empresas, administraciones y organismos multilaterales para combatir la brecha digital. Esto implica no solo llevar inclusión digital a todas las personas, también establecer marcos regulatorios estables y duraderos que fomenten la inversión a largo plazo.

La estrategia debe incluir el desarrollo de programas públicos para desplegar infraestructura de comunicaciones y servicios digitales en regiones no rentables comercialmente, pero vitales para el compromiso estatal con sus pobladores.

Alianzas público-privadas para impulsar la conectividad y la inclusión digital

Mario Coronado, director de Asuntos Públicos de Telefónica Hispam

Para construir una alianza público-privada exitosa es esencial tener objetivos claros y compartidos, enfocados en construir una sociedad mejor para todos

“Ambos sectores deben guiarse por un criterio que es el bien común. El sector empresarial busca contribuir al bien común dentro de un marco de sostenibilidad y desarrollo a largo plazo, mientras que el Estado busca el bienestar de sus ciudadanos”, afirmó Mario Coronado, director de Asuntos Públicos de Telefónica Hispam.

Un ejemplo significativo es justamente IPT, que ha tenido un impacto considerable en Perú. Esta iniciativa combina inversores interesados en el impacto social con un enfoque en áreas rurales, proporcionando servicios a través de contratos mayoristas y compartiendo infraestructura para reducir costos y expandir la conectividad.

Junto a ello, destacan las acciones de Fundación Telefónica Movistar, que trabaja en la capacitación de profesores y en la innovación, colaborando con proyectos que combinan la tecnología con la resolución de problemas sociales y ambientales. Estas iniciativas demuestran cómo la conectividad y la inclusión digital son fundamentales para el desarrollo social y económico en América Latina.

Perspectivas sobre la reducción de la brecha digital

José Otero, Vicepresidente de Latinoamérica y el Caribe de 5G Américas

José Otero, vicepresidente de Latinoamérica y el Caribe de 5G Américas, habló sobre una necesidad de colaboración multisectorial en la reducción de la brecha digital con todos los actores en el ecosistema de telecomunicaciones, incluyendo academia y sociedad civil, así como los sectores público y privado.

Además del poder adquisitivo, se debe considerar el nivel de comprensión de las personas sobre los beneficios de la conectividad.

Otro aspecto crítico es el idioma en que se ofrecen los servicios. En América Latina, muchas personas hablan lenguas indígenas y la falta de servicios en estos idiomas dificulta significativamente la inclusión digital.

Asimismo, la tecnología disponible para los usuarios, como el tipo de teléfono, puede limitar el acceso a ciertos servicios, especialmente en redes más avanzadas como 5G.

Encuentro por la Inclusión Digital de América Latina

Conclusión: Desafíos y estrategias para la reducción de la brecha digital

Finalmente, se puede concluir que la reducción de la brecha digital en América Latina es un desafío complejo que va más allá de la simple expansión de la infraestructura de telecomunicaciones.

Lo anterior, requiere una colaboración multisectorial incluyendo a la academia, sociedad civil y los sectores públicos y privados, para abordar aspectos clave como el poder adquisitivo, el nivel educativo, la comprensión de los beneficios de la conectividad y las barreras idiomáticas.

El próximo encuentro regional se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, para continuar con soluciones para todos y todas.