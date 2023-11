Nuevas funciones de Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft

Copilot estará disponible usando el atajo Win+C. (Microsoft)

La llegada del nuevo asistente de Windows, “Copilot”, abrió posibilidades a los usuarios del sistema operativo de Microsoft para interactuar con todas las aplicaciones y programas en los que se esté trabajando en el computador.

Es por eso Microsoft ha lanzado una nueva actualización en la que se prioricen funciones compatibles con actividades como reuniones virtuales y la organización de la información.

Transcripción automática

Esta característica solo será compatible con el programa Microsofts Teams y estará destinado a tomar apuntes y transcribir todo lo dicho por los miembros del equipo, de modo que los usuarios podrán volver a revisar el contenido de la reunión en caso de que sea necesario hacer una breve recapitulación de los temas que se están tratando.

Esto ayuda a la organización de la información pues se pueden hacer listas con los puntos claves que se han hablado y los acuerdos que se tomaron en la realización del evento como futuras reuniones, las cuales podrán programarse inmediatamente en el calendario sin necesidad de que salir del encuentro actual o de abrir una nueva ventana.

Copilot activará la transcripción automática de las reuniones de Microsoft Teams para tomar apuntes y organizar futuras reuniones. (Microsoft)

Por otro lado, las transcripciones, aunque requieran del acceso al micrófono de los usuarios, no graban la conversación, por lo que el contenido del encuentro y solo actúa como un soporte adicional para la organización de datos. Esto también implica que el sistema podrá citar textualmente lo que algún participante diga.

Copilot en Power Point

En el caso de programas de Office 365, Power Point tendrá la posibilidad de generar presentaciones sobre diferentes temas a partir de descripciones de texto y de modificar el estilo de la letra del documento por medio del programa Microsoft Designer, que ayuda a la creación no solo de diferentes tipografías, sino a insertar elementos adicionales para que cada página de la presentación sea la mejor posible.

Organización de contenido, ayuda al momento de gestionar detalles estéticos, añadir animaciones y crear notas inteligentes son algunas de las características de esta versión de la aplicación para presentaciones de Office. Mientras los usuarios trabajan en los detalles de las diapositivas, Copilot se encargará de generar potenciales recomendaciones que podrían ayudar a mejorar la calidad del contenido.

Además, el asistente de Windows también podrá analizar la información disponible en otros documentos almacenados en el computador sin necesidad de abrir los archivos. Solo será necesario usar la tecla “@” para seleccionar el texto en formato Word o PDF sobre el que se desea hablar. La inteligencia artificial se encargará de presentar en pantalla los puntos más importantes del archivo.

Copilot permite generar presentaciones en Power Point usando solo descripciones de texto. (Microsoft)

Si bien estas características ya se están introduciendo como parte de las funciones básicas de los usuarios, Microsoft también está dedicando tiempo y recursos a nuevas características que debutarán en los computadores con el sistema operativo de Windows a partir del año 2024.

Por ejemplo, se insertarán paquetes del asistente virtual que permitirá personalizar aún más la experiencia de los usuarios como “Copilot for Dynamics 365″, “Copilot for Service” y “Copilot for Sales”, por lo que cada usuario podrá ejecutar las opciones que mejor se adapten a las necesidades de los usuarios, ya sea que se dediquen a trabajos de oficina, ventas online, etc.

Estas versiones estarán disponibles para que los usuarios puedan descargarlas durante los primeros meses del año 2024, aunque no se ha detallado una fecha exacta en la que serán lanzadas oficialmente.

En caso de que se quiera activar Copilot pero los usuarios no sepan como encontrarlo, pueden intentar ingresar a la aplicación “Ajustes” o “Configuración” y seguir estos pasos:

- Hacer clic sobre la opción “Personalización”.

- Seleccionar el botón “Barra de tareas”.

- Activar el botón especial “Activar Copilot”.