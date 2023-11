Bard, la IA de Google, se habilita para adolescentes y gratis

Los menores de edad que puedan tener una cuenta de Google personal podrán usar Bard de forma gratuitar. (Google)

Como parte de la implementación de Bard en los productos de Google para brindar mayor acceso al asistente virtual, la compañía implementó un sistema que permite a los adolescentes utilizar la inteligencia artificial de forma responsable y educativa para ayudarlos a desarrollar sus capacidades en tecnología y otras áreas de estudio.

Una publicación realizada por la empresa de tecnología en su blog oficial indica que ahora Bard será de acceso a menores de edad en la mayoría de países alrededor del mundo únicamente si los usuarios cumplen con el requisito mínimo de edad para abrir una cuenta personal de Google. Dependiendo del país, esta podría variar entre los 13 y 14 años de edad.

Sin embargo, una limitante particular en este caso es que al menos al inicio de este acceso la inteligencia artificial solo estará disponible en inglés. Otros idiomas como el español o el portugués podrán ser implementados en futuras actualizaciones, pero no se indicó una fecha particular para ello.

“Los adolescentes pueden usar Bard para inspirarse, descubrir nuevos pasatiempos y resolver problemas del día a día como pedir ayuda para escribir un discurso, sugerencias de universidades a las cuáles postular o aprender algo”, indicó Google en su publicación. Además se mostrará un video especial como guía introductoria para que los adolescentes sepan qué es la inteligencia artificial.

Bard aplicará medidas de seguridad para asistir a adolescentes

Este video forma parte de lo que Google considera que podrían ser las nociones más básicas que pueden ayudar a los menores de edad a entender los alcances de la inteligencia artificial, además de aprender a cuestionar los resultados generados con esta tecnología en lugar de darlos como correctos directamente.

Además, se indica que Bard cuenta con un sistema de revisión de todas las respuestas a las consultas que se hacen, pero que para aquellas personas que busquen profundizar en un detalle particular, esta información puede ser explorada utilizando el buscador de Google.

Como una medida de seguridad adicional, los usuarios menores de edad también cuentan con un sistema que previene casos de exposición de estos usuarios a áreas de contenido que puedan ser inapropiadas, además de incorporar filtros adicionales que evitan que los adolescentes puedan engañar al sistema de Google para generar resultados inapropiados.

Estas actualizaciones ya fueron desplegadas por Google y ya se puede acceder a ellas sin inconvenientes desde las cuentas personales de los menores de edad para que empiecen a explorar las capacidades de Bard como la resolución de problemas matemáticos y la inspiración para la creación de textos propios.

Para Google es clave que las personas se sientan confiadas con la información generada con IA. (Google)

“Bard ayuda a iniciar el proceso creativo, pero no hará el trabajo por ti”, indica Google en el video introductorio de Bard para adolescentes.

Debido a que la inteligencia artificial y el acceso de adolescentes a este servicio es un tema delicado, Google aseguró que antes de realizar el lanzamiento de esta herramienta educativa realizó consultas a especialistas en seguridad de menores de edad online y desarrolladores, quienes se encargaron de dar forma a las medidas preventivas que son aplicadas en la actualidad.

Además se recurrió al Instituto de Seguridad Familiar Online (FOSI) para que brinde su apreciación y consejo sobre cómo mantener a los hogares a salvo en internet.

Por otro lado, debido a que Google aseguró que recibe comentarios de todos los usuarios involucrados, la empresa afirmó que los adolescentes también hicieron llegar sus comentarios directamente y ayudaron a identificar cuáles podrían ser las limitaciones que podría tener la inteligencia artificial para hacer uso de ella de forma responsable.

“Con el tiempo añadiremos nuevas formas de hacer que los adolescentes aprendan y exploren la inteligencia artificial de Bard de forma responsable y sea un asistente virtual para todos “, aseguró Google.