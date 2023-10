Cómo abordar la brecha digital en las regiones, incluido el mercado negro de celulares

Encuentro por la Inclusión Digital de América Latina

La inclusión digital es la capacidad y la oportunidad que tienen todas las personas para acceder y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro del contexto de América Latina, hablar de este término es prometedor dado que es la segunda región más desigual según informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

De acuerdo con dicha organización, “en los países con mayor conectividad, la penetración en el área rural llega al 40% y/o 50% de la población, mientras que en los de menor desarrollo digital la penetración (en zonas rurales) promedia el 10% de la población”.

Por otra parte, la Global System for Mobile Communications (Gsma), la cantidad de personas que tienen acceso a Internet móvil se ha incrementado en la región, pasando de 220 millones en 2014 a casi 400 millones en 2021. A pesar de esto, todavía hay 230 millones de individuos que no están conectados. De este grupo, aproximadamente 190 millones de personas viven en áreas donde hay cobertura de redes de Internet móvil, pero no utilizan Internet.

En consecuencia, empresas como Telefónica hablan de la importancia de cerrar las brechas digitales al considerar esencial que se construyan encuentros para encontrar estrategias que aseguren la digitalización y acceso a internet de las comunidades más vulnerables en la región.

Cómo hablar de inclusión digital

El próximo 7 de noviembre tendrá lugar el evento. (Primer Encuentro por la Inclusión Digital)

“Resulta urgente generar espacios de conversación, debate e intercambio de ideas y experiencias para identificar modelos disruptivos y encontrar maneras de implementarlos rápidamente”, aseguró Mario Coronado, director Asuntos Públicos Telefónica Hispam.

En este contexto, el “Primer Encuentro por la Inclusión Digital en América Latina”, que se llevará a cabo en Lima, Perú, el próximo 7 de noviembre, tiene como objetivo involucrar a todos los sectores en la discusión, incluyendo a la ciudadanía en general. El evento será transmitido en vivo a nivel mundial a través de streaming.

La relación entre el aumento en el índice de digitalización y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es un tema importante en la economía actual. Según lo informado por Asiet (Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones), un incremento del 1% en el índice de digitalización puede generar un crecimiento del 0,3% en el PIB de un país.

“Los números −a veces aliados y otras veces villanos en ciertas historias− nos enfrentan también a la dura realidad y a la necesidad de acelerar este diálogo por acercar una conectividad realmente para todos: atraer más inversiones sostenibles a la región nos permitiría cerrar la brecha de cobertura (7% en 2021, según Gsma y la brecha de uso (31%, según el mismo informe)”, agregó Coronado.

Más internet genera más empleo y mayores oportunidades. (Encuentro por la Inclusión Digital de América Latina)

Telefónica también apuntó que “estas grandes inversiones no pueden ser afrontadas en solitario por la industria de telecomunicaciones, requieren de otros agentes que contribuyan para hacerlas sostenibles”, ya que cerrar la brecha digital en América Latina requiere de una inversión de US$68.000 millones, según estimaciones del BID.

Por lo tanto, se requiere un ambiente favorable que ofrezca garantías legales, estabilidad regulatoria y fiscal, inversión pública estratégica centrada en la mejora del bienestar social, además de la colaboración entre entidades tanto privadas como públicas, a nivel local, regional e internacional.

El “Primer Encuentro por la Inclusión Digital en América Latina” tiene como objetivo promover una conectividad que priorice el bienestar humano y abogar por la reducción de las brechas económicas y sociales mediante la digitalización. A pesar de los desafíos que persisten en América Latina, especialmente en áreas rurales con bajos niveles de desarrollo, esta iniciativa se destaca por su enfoque innovador, colaborativo y sostenible.

Así pues, se vuelve fundamental establecer un diálogo constructivo entre el sector público y privado, lo que resalta la importancia de repensar las políticas gubernamentales y crear un marco regulatorio específico para las zonas rurales. “De esta manera, lograremos conectar aquellas zonas especialmente vulnerables en cada uno de los países de la región”, concluyó Coronado.

Qué pasa con el mercado negro de celulares

El mercado negro de celulares es una problemática que afecta a personas que adquieren dispositivos en muy bajos costos. Esta dinámica se refiere a la venta ilegal de teléfonos móviles, generalmente a través de canales no autorizados y sin cumplir con los requisitos legales y regulaciones establecidas por las autoridades. Estos dispositivos suelen ser robados, falsificados o desbloqueados ilegalmente.

Dentro del contexto de la inclusión digital, el mercado negro juega un papel esencial dado que las personas de bajos recursos compran estos dispositivos y quedan expuestos a que los teléfonos pueden no ser legales, podrían no funcionar correctamente o están vinculados a actividades delictivas. Lo que sugiere que pondría en peligro su inclusión a las tecnologías de la información y la comunicación.

Lucas Gallito, director para América Latina de Gsma, respondió a Infobae que “históricamente, la industria móvil ha hecho una cadena para proteger a los consumidores como al bloquear dispositivos reportados como robados”. Asimismo, añadió que el tema de la seguridad debe tratarse en conjunto con cada Estado.

Esta idea la comparte Coronado de Telefónica quien también nos habló: “es clave que como industria podamos trabajar con los gobiernos para asegurar la disponibilidad de la red y de cables de cobre. En algunos países estamos teniendo problemas de robo de cables que terminan afectando a millones de usuarios”