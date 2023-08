Game Pass Familiar : cómo redimir el código de regalo de Xbox

Los códigos de regalo dan hasta tres años de acceso a Game Pass. (Xbox)

Xbox dio por finalizado el tiempo de prueba de Game Pass Amigos y Familia, una suscripción que permitía compartir el pago mensual con hasta cinco usuarios. Pero como compensación para aquellos que participaron, la compañía regalará hasta tres años de acceso al servicio, según el tiempo previamente contratado.

Esta versión de la suscripción solo estaba disponible en ciertos países, entre ellos estaban Colombia y Chile, por lo que allí ya es posible canjear el código de regalo para saber cuántos meses habrá de acceso gratuito a todo el catálogo de juegos.

Este beneficio se le entregará a los cinco miembros del grupo de amigos, pero cada uno deberá hacer el proceso por aparte y en la cuenta que tenía vinculada.

Cómo se entregarán los códigos

Xbox se ha comunicado con los jugadores mediante correo electrónico durante las últimas semanas para reportar la finalización del periodo de prueba y dar información sobre el código de regalo.

En una de esas explicaciones se aclaró como se asignará el tiempo obsequiado en Game Pass de esta manera:

- Menos de un mes: regalan 3 meses

- De 1 a 2 meses: regalan seis meses.

- De 2 a cinco meses: regalan 12 meses.

- De 5 a 10 meses: regalan 24 meses.

- Más de 10 meses: regalan 36 meses.

Sin embargo, esto solo funcionará si se pagó previamente el tipo estipulado, es decir, si alguien tenía una facturación mensual apenas recibirá tres meses, sin importar que lleve un año con el plan familia. Mientras que alguien que pago la suscripción anual, será recompensado con los tres años.

Paso a paso para canjear el código de Xbox

Con esta información clara, el proceso para redimir el código de regalo tiene dos métodos: desde la consola o la aplicación.

A través del correo de la cuenta vinculada llegará toda la información, pero el serial del código estará únicamente en el chat de Xbox del usuario. Este chat se puede ver en la consola o en la app para computadores.

Para hacerlo desde una consola estos son los pasos a seguir: en el menú principal presionar el botón Xbox en el control para abrir la guía y usar el botón RB para navegar a la sección Grupos y chats. Allí habrá una conversación con el soporte de Xbox, donde se encontrará el código. No es necesario copiarlo en ningún lado, porque ahí mismo aparece una opción para canjearlo y solo quedará seguir los pasos para redimirlo.

En caso de no tener consola, sino jugar desde el PC. El proceso se hace desde la aplicación de Xbox, yendo a la opción Comunidad y allí abrir el chat con Xbox donde estará el código y la opción para redimirlo. Quedará seguir los pasos que aparecen en pantalla y listo.

En cualquiera de los dos casos es necesario abrir la cuenta que se tenía suscrita con los amigos o familiares y al final del proceso de canje aparece la cantidad de tiempo que Microsoft regalo al usuario.

La tienda de Xbox 360 finaliza su servicio

Además de la finalización de este modo de suscripción, Microsoft confirmó el cierre de la tienda digital de Xbox 360, la consola lanzada en 2005. Esto quiere decir que a partir de julio de 2024 no será posible comprar más juegos digitales para esa plataforma.

El cierre de la tienda no implica que los títulos ya comprados no se puedan volver a descargar, ya que estos pertenecen al jugador y será posible bajarlos las veces que ellos deseen tanto en esta consola, como en Xbox One o Series X|S si son retrocompatibles.